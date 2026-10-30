HLV Kim Sang Sik sắp chốt danh sách tuyển Việt Nam cho FIFA Days tháng 11, nhưng phong độ cầu thủ, lịch thi đấu và chấn thương ở V-League có thể đảo lộn mọi tính toán.

Trông cả vào V-League

Sau vòng 6 V-League 2026/27 diễn ra cuối tuần này, danh sách tuyển Việt Nam dự kiến dần lộ diện trước đợt tập trung tháng 11. Về cơ bản, HLV Kim Sang Sik đã có bộ khung sơ bộ, nhưng vẫn cần những vòng đấu tới để rà soát phong độ và tìm thêm nhân tố mới.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc có kế hoạch triệu tập 26 cầu thủ, chuẩn bị cho 2 trận gặp Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan trong dịp FIFA Days. Đây cũng là đợt tập trung quan trọng trước Asian Cup 2027, nhất là sau khi tuyển Việt Nam chỉ đứng thứ 4 tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Phong độ ở V-League sẽ quyết định tới suất lên tuyển Việt Nam

Ông Kim Sang Sik có lý do để chờ đợi V-League bởi những vòng đấu đầu mùa giúp BHL đánh giá cầu thủ qua phong độ thực tế, thay vì chỉ dựa vào màn trình diễn từ trước đó.

Tuy nhiên, V-League cũng khiến thuyền trưởng Việt Nam khó tính toán hơn. Danh sách có thể được chuẩn bị từ sớm, nhưng phong độ và tình trạng thể lực của cầu thủ vẫn thay đổi sau từng trận. Chỉ một chấn thương ở thời điểm sát ngày hội quân cũng đủ làm đảo lộn kế hoạch.

Thấp thỏm theo từng vòng đấu

V-League mới qua những vòng đầu, chưa bước vào giai đoạn căng thẳng nhất của mùa giải. Nhưng nhìn vào lịch thi đấu và lực lượng của các đội bóng đóng góp quân số nhiều cho tuyển Việt Nam như CAHN, CA TP.HCM, Thể Công Viettel, Ninh Bình, hay Hà Nội FC, nguy cơ cầu thủ bị quá tải đã là điều không thể bỏ qua.

Đáng nói, sau 5 vòng đấu, tất cả các đội bóng nói trên đều chưa hoàn toàn hài lòng với kết quả có được. Chính vì thế, những trận đấu kế tiếp dù muốn hay không tất cả cũng phải dốc hết sức nhằm cải thiện thứ hạng hay giành điểm số quan trọng, qua đó tạo đà cho mục tiêu trong giai đoạn kế tiếp.

Nhưng trước ngày công bố, HLV Kim Sang Sik vẫn phấp phỏng với các học trò

Điều này rõ ràng đang khiến HLV Kim Sang Sik bất an. Càng có lý do khiến ông thầy người Hàn Quốc lo lắng khi tuyển Việt Nam vừa trải qua FIFA ASEAN Cup không như mong đợi về cả thảnh tích cho tới con người.

Rất nhiều trụ cột ở tuyển Việt Nam tới lúc này vẫn vắng mặt hoặc chưa lấy lại phong độ, nếu tiếp tục mất người trước đợt tập trung tháng 11, ông thầy người Hàn Quốc tiếp tục phải điều chỉnh kế hoạch trong quỹ thời gian vốn đã ngắn.

Đáng ngại là chấn thương không phải thứ có thể dự báo chính xác bằng bảng lịch thi đấu. Một cầu thủ có thể chơi tốt qua nhiều vòng rồi gặp vấn đề chỉ sau một pha va chạm. Vì thế, danh sách sơ bộ tuyển Việt Nam đã hình thành thì cũng chưa thể bảo đảm lực lượng cuối cùng sẽ giữ nguyên.

Hai trận giao hữu tháng 11 là cơ hội để ông Kim thử nghiệm nhân sự và chuẩn bị cho Asian Cup 2027. Nhưng trước khi nghĩ đến chiến thuật, ông cần có đủ những cầu thủ khỏe mạnh để thực hiện kế hoạch đã đề ra.

Vì thế, với HLV Kim Sang Sik lúc này, nỗi lo không chỉ là chọn ai cho đúng, mà còn là đến ngày hội quân, những lựa chọn ấy có còn đủ thể lực để ra sân hay không.