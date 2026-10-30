Trận đấu giữa Thanh Hóa vs Hà Tĩnh kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Saliou Guindo mở tỷ số cho đội chủ nhà ở phút 37, sau đó Daniel Floro Da Silva cân bằng tỷ số cho Hà Tĩnh ở phút 83.
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Bắc Ninh giành 5 điểm sau 5 vòng đấu tại V-League 2026/27, trong đó có trận hòa 2-2 rất đáng khen ngợi trước đối thủ mạnh Thể Công Viettel. Đây là sự khởi đầu không tệ với đội tân binh V-League.
Tuy nhiên, để có thể trụ hạng thành công, đội bóng vùng Kinh Bắc cần phải làm tốt hơn nữa, trong đó việc chắt chiu từng điểm số là rất quan trọng. Vì vậy, khi được thi đấu trên sân nhà và tiếp đón đối thủ "vừa miếng" là HAGL, Bắc Ninh làm hết sức để giành ít nhất 1 điểm.
Trong khi đó, HAGL đang trải qua giai đoạn đáng thất vọng. Đội bóng phố Núi đứng áp chót BXH với vỏn vẹn 3 điểm sau 5 vòng, (thắng 1 và thua 4 trận, ghi được 7 bàn nhưng để thủng lưới tới 13 lần). Gặp tân binh Bắc Ninh, đây là cơ hội để đoàn quân HLV Quang Trãi giành một chiến thắng, nhưng mục tiêu này không dễ hoàn thành.
Trận đấu diễn ra với chất lượng chuyên môn trung bình. Sau 90 phút chính thức, hai đội không thể ghi bàn. Ở phút bù giờ cuối cùng, trọng tài cho đội chủ nhà hưởng quả phạt đền. Brenner đánh bại thủ môn Trung Kiên, mang về chiến thắng 1-0 cho Bắc Ninh.
90+8
Vào!!! Trên chấm 11m, Brenner đánh bại thủ môn Trung Kiên, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, giúp Bắc Ninh giành chiến thắng chung cuộc 1-0.
90+7
Sau khi xem VAR, trọng tài cho Bắc Ninh được hương quả 11m.
90+4
Trọng tài xem VAR sau tình huống trung vệ HAGL có tác động khiến cầu thủ Bắc Ninh ngã trong vòng cấm.
90'
Trận đấu có 4 phút bù giờ.
79'
Vitor dứt điểm quyết đoán đưa bóng chệch cột dọc HAGL, khi thủ môn Trung Kiên chỉ biết đứng nhìn.
74'
HAGL lùi đội hình khá sâu nhằm tìm kiếm 1 điểm trên sân khách.
63'
Văn Việt tung cú dứt điểm căng đưa bóng đi vọt xà ngang khunng thành HAGL. Đội chủ nhà đang tạo ra sức ép lớn với đối thủ trong những phút vừa qua.
58'
Từ đường chuyền của đồng đội bên cánh phải, David Fisher dứt điểm cận thành nhưng không thắng được thủ môn Trung Kiên.
54'
Trọng Kiệt sút bóng trúng cột dọc khung thành HAGL, tuy nhiên đây là tình huống mà cầu thủ đội chủ nhà ở thế việt vị.
50'
Cũng như hiệp 1, hai đội gặp bế tắc trong các phương án tấn công.
46'
Hiệp 2 bắt đầu.
45+3
Hiệp 1 khép lại với tỷ số hòa 0-0.
43'
Sau cú đấm bóng của thủ môn Văn Công, Thành Nhân đá bồi nhưng trúng chân hậu vệ Bắc Ninh. Đây là cơ hội nguy hiểm đầu tiên của đội khách kể từ đầu trận.
39'
Những phút vừa qua Bắc Ninh là đội kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng chưa tạo ra những tình huống đáng chú ý.
33'
Ngân Văn Đại treo bóng vào vòng cấm HAGL nhưng ngoại binh David Fisher không thể tận dụng cơ hội trong pha không chiến.
25'
Sau 25 phút thi đấu, cả hai đội vẫn chưa tạo ra được tình huống nguy hiểm nào.
20'
Đội chủ nhà được hưởng quả đá phạt ở vị trí rất thuận lợi, nhưng cú dứt điểm của Rafael lại trúng chân hậu vệ HAGL.
12'
Hai đội đang tranh chấp quyết liệt ở khu vực giữa sân. Đây là trận đấu mà cả hai đều đặt mục tiêu giành 3 điểm.
7'
Những phút vừa qua đội chủ nhà chủ yếu lên bóng bên cánh trái, với những đường chuyền dài trước khi được tạt bổng vào trong, nhưng chưa thể tạo ra sự nguy hiểm vứi hàng phòng ngự HAGL.
5'
HAGL được hưởng quả đá phạt nhưng cú sút đi quá nhẹ, không làm khó được thủ thành Văn Công.
2'
Thủ môn Văn Công nằm sân sau pha băng ra ngoài vòng 16m50 để đánh đầu phá bóng giải nguy cho đội nhà.
18h00
Trận đấu bắt đầu. HAGL là đội giao bóng trước.
17h30
Đội hình thi đấu của Bắc Ninh:
17h15
Với 13 bàn thua, HAGL đang là một trong những đội bóng có hàng thủ kém nhất giải. Nếu không khắc phục được điểm yếu phòng ngự, đội bóng phố Núi khó giành kết quả như mong muốn trong chuyến làm khách trên sân của Bắc Ninh.
17h10
Tân binh Bắc Ninh không được đánh giá cao bằng HAGL, nhưng trận đấu này họ có lợi thế sân nhà. Việc hòa Thể Công Viettel ở vòng 5 cũng mang tới sự tự tin với đội bóng vùng Kinh Bắc.
17h05
CĐV Bắc Ninh tới sân khá đông cổ vũ cho đội nhà trong trận tiếp đón HAGL:
17h00
Đội hình thi đấu HAGL: