Dù bị dẫn 2 bàn nhưng U15 Việt Nam thi đấu rất nỗ lực trước khi chấp nhận thua 2-3 trước U15 Hungary, ở trận chung kết tranh hạng 81-82 (Tier C) FIFA U15 World Cup & Festival 2026

Đánh bại đội chủ nhà U15 Azerbaijan 4-2 ở trận bán kết nhánh tranh hạng 81-84 (Tier C) tại FIFA U15 World Cup & Festival 2026, U15 Việt Nam vào chung kết gặp đối thủ mạnh U15 Hungary.

Trong những phút đầu trận, U15 Hungary tận dụng lợi thế về thể hình cùng những đường chuyền dài, bóng bổng, trong khi U15 Việt Nam tích cực tranh chấp ở khu vực giữa sân, thi đấu khá thận trọng.

Sau khoảng 10 phút hai bên không tạo ra cơ hội nguy hiểm thực sự nào, phút 12, U15 Hungary mở tỷ số sau cú sút xa của cầu thủ mang áo số 2. Ở tình huống này, thủ môn Nhật Minh tỏ ra thiếu kinh nghiệm.

U15 Việt Nam tiến bộ sau từng trận đấu. Ảnh: VFF

Sau bàn thua, các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn tiếp tục nỗ lực triển khai lối chơi. Tuy nhiên sự nôn nóng khiến các cầu thủ trẻ Việt Nam phải trả giá. Phút 20, từ pha phản công nhanh, cầu thủ số 7 của U15 Hungary tung ra 2 cú dứt điểm liên tiếp để nhân đôi cách biệt.

Ngay đầu hiệp 2, U15 Việt Nam hưởng quả phạt góc bên cánh trái, Anh Hào thực hiện cú tạt đưa bóng tìm đến xà ngang khung thành Hungary. Trong thế trận bế tắc, đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn cố gắng tận dụng những tình huống cố định để tạo nên sự khác biệt.

Phút 31, Huy Huỳnh tung cú sút chéo góc, rút ngắn tỷ số 1-2 cho U15 Việt Nam. Phút 38, số 13 của U15 Hungary có bàn thắng dễ dàng, nâng tỷ số lên 3-1.

Những phút cuối, U15 Việt Nam thi đấu rất cố gắng. Phút 39, Xuân Vinh có pha xử lý kỹ thuật rồi tung ra cú cứa lòng chân trái đưa bóng vào góc cao khung thành U15 Hungary, rút ngắn tỷ số còn 2-3. Tuy nhiên, thời gian còn lại là không đủ để U15 Việt Nam có thể san bằng cách biệt.

U15 Việt Nam thu được nhiều bài học. Ảnh: VFF

Như vậy, hành trình của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn tại FIFA U15 World Cup & Festival 2026 chính thức khép lại sau khi thua U15 Hungary 2-3 ở chung kết nhánh tranh hạng 81-82 (Tier C), qua đó xếp hạng 82 chung cuộc.