Liên minh các trường đại học thế giới vừa công bố xếp hạng các trường đại học có tầm ảnh hưởng thật sự - World Universities with Real Impact (WURI).

Đại học Trà Vinh là đại học duy nhất của Việt Nam góp mặt trong top 20 thế giới

Theo đó, Đại học Trà Vinh tiếp tục thăng hạng trong năm 2026, xếp hạng 17 trong Top 100 WURI Ranking 2026 trường có ảnh hưởng và đóng góp tích cực cho xã hội, tăng 12 bậc so với năm 2025. Đây là năm thứ 7 liên tiếp, Đại học Trà Vinh tiếp tục thăng hạng trong bảng xếp hạng WURI, tăng 12 bậc so với năm 2025.

Theo bảng xếp hạng WURI 2026, Đại học Trà Vinh (TVU) xếp hạng 17 trong Top 500 Trường Đại học Đổi mới Sáng tạo toàn cầu, và là đại học duy nhất của Việt Nam góp mặt trong Top 20 Thế giới.

Ngoài thứ hạng tổng thể, TVU còn được ghi nhận trong Top 100 của 24 hạng mục đánh giá, thể hiện năng lực đổi mới toàn diện từ nghiên cứu, giảng dạy, quản trị đến tác động, ảnh hưởng xã hội.

Trong đó, trường có 3 hạng mục nằm trong Top 20 thế giới gồm: hạng 2 về nghiên cứu liên ngành, hội tụ và tích hợp; hạng 12 về chuyển đổi giảng dạy, học tập dựa trên AI; hạng 14 về hỗ trợ và gắn kết sinh viên.

Nhiều lĩnh vực khác của TVU cũng đạt thứ hạng cao như: hạng 17 về tác động xã hội qua chuyển giao tri thức; hạng 23 về chuyển đổi số và AI trong quản lý chiến lược; hạng 30 về ứng phó các thách thức toàn cầu theo SDG/ESG.

Ngoài ra, trường còn đạt hạng 43 về dự án nghiên cứu tiêu biểu, hạng 55 về định hướng chiến lược dài hạn, hạng 72 về quản trị linh hoạt và hạng 94 về mức độ mở, trao đổi sinh viên.

Theo đại diện nhà trường, kết quả này đến từ chiến lược quản trị đại học và phát triển bền vững, lấy đổi mới sáng tạo làm trọng tâm - ứng dụng AI vào giảng dạy, thúc đẩy nghiên cứu gắn với thực tiễn vùng Đồng bằng sông Cửu Long, và không ngừng nâng cao trải nghiệm học tập cho sinh viên.

TVU hiện có nhiều chính sách học bổng, hỗ trợ tài chính cho sinh viên dân tộc thiểu số, sinh viên hoàn cảnh khó khăn; đồng thời mở rộng cơ hội thực tập, nghiên cứu quốc tế và trao đổi sinh viên.

Đến nay, trường có 27 ngành đạt kiểm định chất lượng quốc tế như FIBAA, AUN-QA, ABET.

Trường cũng nhiều năm liền nằm trong Top 200 UI GreenMetric Ranking về môi trường giáo dục xanh, bền vững.

Sau 3 năm liên tiếp đạt giải thưởng chuyển đổi số xuất sắc giai đoạn 2022-2024, năm 2025 Đại học Trà Vinh tiếp tục được vinh danh với giải thưởng “Sáng kiến giáo dục thông minh - SEI Awards”.

Đại học Trà Vinh không ngừng nâng cao trải nghiệm học cho sinh viên

Theo đại diện nhà trường, đây là kết quả khích lệ cho những nỗ lực không ngừng của tập thể viên chức, giảng viên, sinh viên và người lao động Đại học Trà Vinh; đồng thời ghi nhận sự ủng hộ, hỗ trợ của các cơ quan, ban, ngành Trung ương, địa phương cùng các đối tác trong và ngoài nước trong hợp tác, mở rộng đầu tư, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng đào tạo, hoạt động dạy - học và nghiên cứu khoa học.

Qua đó, Đại học Trà Vinh tiếp tục theo đuổi các giá trị phục vụ cộng đồng, trách nhiệm xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo và phát huy tiềm năng phát triển bền vững vì lợi ích cộng đồng.

WURI (World Universities with Real Impact) là bảng xếp hạng quốc tế đánh giá các trường đại học dựa trên mức độ đổi mới sáng tạo, tác động thực tiễn và đóng góp cho xã hội. Năm 2026, WURI mở rộng hệ thống đánh giá với 24 hạng mục thuộc ba nhóm tiêu chí chính gồm: đổi mới cho ai, đổi mới như thế nào và đổi mới điều gì.

(Nguồn: Đại học Trà Vinh)