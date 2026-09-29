Tham dự sự kiện có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu; đại diện các cơ quan Trung ương và thành phố Hà Nội; lãnh đạo Tập đoàn Sovico cùng các đơn vị thành viên; các đối tác trong nước và quốc tế; lãnh đạo, cán bộ, giảng viên cùng đông đảo sinh viên Nhà trường.

Trải qua gần hai thập kỷ xây dựng và phát triển, Nhà trường hiện có 8000 sinh viên đang theo học, cùng đội ngũ 350 giảng viên, cán bộ quản lý và nhân viên. Năm học 2026–2027, Trường chào đón 1800 tân sinh viên, tiếp tục mở rộng quy mô gắn với nâng cao chất lượng đào tạo và trải nghiệm người học.

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đã trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc đổi tên Trường Đại học Hòa Bình thành Trường Đại học Victoria Hòa Bình cho Nhà trường. Tên gọi Victoria thể hiện niềm tin, ý chí vươn lên và khát vọng chinh phục những đỉnh cao mới; mở ra giai đoạn phát triển mới trên nền tảng những giá trị đã được gây dựng.

Một dấu mốc quan trọng khác là việc công bố Quyết định thành lập Trường Y – Dược, Trường Đại học Victoria Hòa Bình, mở rộng hoạt động đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh tên gọi Trường Đại học Victoria Hòa Bình không chỉ là sự thay đổi thương hiệu, mà còn xác lập một tầm nhìn và sứ mệnh lớn hơn trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô và đất nước. Phó Thủ tướng lưu ý uy tín của nhà trường phải được bồi đắp từ chất lượng từng bài giảng, thành quả nghiên cứu và sự trưởng thành của mỗi người học; đồng thời yêu cầu Trường Y - Dược Victoria đặt chất lượng, y đức và năng lực thực hành lên hàng đầu, gắn đào tạo với bệnh viện và cơ sở thực hành ngay từ khóa tuyển sinh đầu tiên.

Trong khuôn khổ sự kiện, Cơ quan quản lý và phát triển hệ thống VNeID (Bộ Công an) và Tập đoàn Sovico đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ. Trong nhiều năm qua, Tập đoàn Sovico và các đơn vị thành viên đã thúc đẩy nhiều chương trình nghiên cứu, đào tạo, học bổng và đổi mới sáng tạo với các tổ chức uy tín như Đại học Oxford, Đại học Fulbright Việt Nam, Đại học Harvard và UNESCO.

Chia sẻ tại buổi lễ, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch Tập đoàn Sovico cho biết, bước vào giai đoạn mới, Tập đoàn Sovico sẽ tiếp tục đồng hành để xây dựng Victoria Hòa Bình thành một không gian học tập, nghiên cứu và sáng tạo rộng mở, nơi sinh viên có thể đi từ giảng đường đến phòng thực hành, từ ý tưởng đến những công trình có ích cho cuộc sống.

Anh hùng Lao động, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo được biết đến là người luôn đề cao tinh thần học tập suốt đời và không ngừng mở rộng giới hạn tri thức của bản thân. Từ nền tảng học vấn các văn bằng Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Ngân hàng – Tài chính và Cử nhân Nghệ thuật hiện đại, bà tiếp tục theo đuổi nghiên cứu, trở thành Tiến sĩ Điều khiển học tự động và Giáo sư tại Đại học Hàng không COMAC. Bà được Nhà nước Pháp trao tặng Huân chương Bắc đẩu Bội tinh, là đối tác của Liên Hợp Quốc và UNESCO. Hành trình học tập và nghiên cứu bền bỉ ấy góp phần lan tỏa thông điệp về tinh thần học hỏi, khát vọng vươn lên và ý chí không ngừng hoàn thiện bản thân tới các thế hệ sinh viên.

“Với chúng tôi, đầu tư cho đại học là đầu tư cho con người và tương lai đất nước”, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo nhấn mạnh.

Theo bà Thảo, các doanh nghiệp trong hệ sinh thái Sovico sẽ mở rộng cơ hội để sinh viên học tập và làm việc trong môi trường thực tế, từ hàng không, tài chính - ngân hàng đến công nghệ, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, y tế và giáo dục. Nhà trường cũng hướng tới tăng cường kết nối quốc tế, giúp sinh viên học hỏi từ thế giới và tự tin đưa trí tuệ Việt Nam đóng góp cho thế giới.

Cùng với Học viện Hàng không Vietjet, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Galaxy Innovation Hub, Viện Ngân hàng – Tài chính – Công nghệ cao và hệ thống Victoria School, Trường Đại học Victoria Hòa Bình tiếp tục mở rộng kết nối học thuật, đưa người học đến gần hơn với môi trường giáo dục quốc tế.

Hành trình mới hướng tới xây dựng Trường Đại học Victoria Hòa Bình trở thành môi trường giáo dục đa ngành, hiện đại, sáng tạo, nhân văn và hạnh phúc; nơi tri thức được ứng dụng, tài năng được phát triển và những thế hệ công dân toàn cầu mang bản sắc Việt Nam.

Anh hùng lao động, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo - Nhà bảo trợ Trường Đại học Victoria Hoà Bình phát biểu

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu trao Quyết định đổi tên Trường Đại học Hòa Bình thành Trường Đại học Victoria Hòa Bình

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu trao quyết định đổi tên trường cho PGS.TS Bùi Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học Victoria Hòa Bình

(Nguồn: Sovico)