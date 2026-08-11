Nhìn chung, điểm chuẩn vào các trường y dược phía Bắc năm nay đều tăng nhẹ so với năm ngoái. Riêng Trường Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội có ngành tăng tới 3,75 điểm là Điều dưỡng.

Các ngành Y khoa và Răng - Hàm - Mặt vẫn có điểm chuẩn cao nhất vào các trường, phổ biến ở mức 25-28,5.

Trường Đại học Y Hà Nội: 17,75-28,5

Ngành Y khoa lấy điểm chuẩn cao nhất tại Trường Đại học Y Hà Nội với 28,5 điểm. Xếp sau là ngành Răng - Hàm - Mặt với 27,57 điểm. Ngành Y khoa đào tạo tại Phân hiệu Thanh Hóa lấy 26,25 điểm. Các ngành còn lại lấy 17,75-25,3 điểm.

Theo công bố của Trường Đại học Y Hà Nội, trong năm học này, mức học phí vào các ngành của trường dự kiến dao động 19,1-80 triệu đồng, tăng 2,2-17,8 triệu đồng so với năm ngoái. Trong đó, ngành Răng Hàm Mặt có mức học phí cao nhất.

Trường Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội: 22,51-27,43

Điểm chuẩn cao nhất tại Trường Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội năm nay là ngành Y khoa với 27,43. Mức này bằng năm ngoái. Xếp sau đó là ngành Răng - Hàm - Mặt với 27,19 điểm, cao hơn năm ngoái 0,2 điểm.

Với các ngành còn lại của trường, gồm Dược học, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học, Điều dưỡng, mức điểm chuẩn dao động 22,51-23,39, cao hơn năm ngoái từ 0,3-3,75 điểm.

Năm 2026, mức học phí Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội với ngành Y khoa, Dược học khoảng 70 triệu đồng, các ngành còn lại hơn 53 triệu đồng.

Trường Đại học Dược Hà Nội: 21,35-23,5 điểm

Đối với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, ngành Dược học có điểm chuẩn cao nhất với 23,5 điểm, Hóa dược lấy từ 22,75 điểm, Hóa học lấy 22,1 điểm, Công nghệ sinh học lấy 21,35 điểm.

So với năm ngoái, hai ngành Dược học và Hóa dược đã giảm khoảng 0,8-1 điểm, trong khi ngành Hóa học và Công nghệ sinh học tăng hơn 1 điểm.

Học phí hệ đại trà của Trường Đại học Dược Hà Nội năm 2026 dự kiến dao động 28-58 triệu đồng/năm học. Trong đó, ngành Dược học có mức học phí cao nhất là 58 triệu đồng/năm, ngành Hóa dược 38,5 triệu đồng, ngành Công nghệ sinh học và ngành Hóa học cùng ở mức 28 triệu đồng.

Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam: 22-24,5 điểm

Tại Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam, ngành Y khoa lấy điểm chuẩn cao nhất là 24,5, ngành Y học cổ truyền lấy 22,3, ngành Dược học lấy 22 điểm. So với năm ngoái, các ngành đều tăng nhẹ 0,25-1,3 điểm.

Năm 2026, mức học phí áp dụng cho ngành đào tạo Y khoa là 58 triệu đồng/năm học, ngành Dược học và Y học cổ truyền là 56 triệu đồng/năm học.

Trường Đại học Y tế công cộng: 18,8-22,9 điểm

Với phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, điểm chuẩn ngành Công tác xã hội lấy cao nhất với 22,9, song đã giảm nhẹ so với năm ngoái. Xếp sau đó là ngành Dinh dưỡng với 22 điểm. Ngành Khoa học dữ liệu có điểm chuẩn thấp nhất tại Trường Đại học Y tế công cộng năm nay.

Học phí dự kiến của trường năm 2026 là 21-38,6 triệu đồng, tùy ngành.

Trường Đại học Y Dược Hải Phòng: 18-25,1 điểm

Theo công bố, mức điểm chuẩn cao nhất của Trường Đại học Y Dược Hải Phòng năm nay là 25,1, áp dụng với ngành Y khoa. Xếp sau ngành Y khoa là Răng - Hàm - Mặt với 24,75 điểm. Các ngành còn lại của Trường Đại học Y Dược Hải Phòng có điểm chuẩn dao động 18-22,2 điểm.

Mức học phí dự kiến năm 2026 đối với các ngành Y khoa, Dược học khoảng 65 triệu đồng, Y học cổ truyền khoảng 60 triệu đồng, các ngành còn lại khoảng 48-53 triệu đồng.

Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên: 19,75-26,8 điểm

Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên năm nay lấy điểm chuẩn cao nhất là ngành Răng - Hàm - Mặt với 26,8, ngành Y khoa là 26,5. Các ngành còn lại có điểm chuẩn dao động 19,75-23,25.

Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương: 22,5-25 điểm

Điểm chuẩn Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương năm 2026 dao động 22,5-25 điểm. Cụ thể, ngành Y khoa có điểm chuẩn là 25, ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học có điểm chuẩn là 23, ngành Kỹ thuật hình ảnh y học có mức điểm chuẩn 23,2, ngành Kỹ thuật Phục hồi chức năng có điểm chuẩn là 24, ngành Điều dưỡng có điểm chuẩn 22,5.