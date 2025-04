Thông tin từ Trường Đại học Y dược TP.HCM về văn bằng của bà Đ.T.P.T là giả. Văn bằng cao đẳng điều dưỡng của bà Đ.T.P.T không phải do Trường Đại học Y Dược TPHCM cấp. Mặt khác, Trường Đại học Y Dược TPHCM không đào tạo hệ cao đẳng điều dưỡng.

Sử dụng hình ảnh bằng tốt nghiệp giả để quảng cáo dịch vụ làm đẹp trái phép trên mạng xã hội. Ảnh: Sở Y tế TPHCM

Trước đó, khi có phản ánh bằng cao đẳng điều dưỡng do Trường Đại học Y Dược TPHCM cấp của tài khoản có tên Yuki đăng tải trên mạng xã hội quảng cáo làm đẹp nghi là giả, Thanh tra Sở Y tế TPHCM phối hợp Phòng y tế quận 3 và Công an phường 5, quận 3 kiểm tra Công ty TNHH Iris Premium HDC (414 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TPHCM) do ông T.M.N làm giám đốc.

Qua kiểm tra, xác minh cho thấy bà Đ.T.P.T là Chủ tịch Công ty TNHH Iris Premium. Tại địa chỉ này, trước đây Sở Y tế đã cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh với hình thức tổ chức là phòng khám chuyên khoa da liễu. Hiện tại, phòng khám này ngưng hoạt động do Công ty TNHH Iris Premium đã giải thể.

Sở Y tế sau đó đã có văn bản gửi Trường Đại học Y Dược TPHCM đề nghị hỗ trợ xác minh bằng tốt nghiệp của bà Đ.T.P.T. Khi xác định chính xác đây là bằng giả, Sở Y tế sẽ chuyển thông tin đến Công an TPHCM để phối hợp điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.