Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho biết, tại hội nghị lần thứ 13, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã thảo luận, cho ý kiến sâu sắc, toàn diện và thống nhất cao nhiều nội dung quan trọng, trong đó có nhóm vấn đề về công tác chuẩn bị Đại hội 14 của Đảng.

Công việc “đặc biệt hệ trọng”

Về công tác nhân sự Đại hội, căn cứ kết quả giới thiệu nhân sự của các cấp ủy, tổ chức Đảng và ý kiến thẩm định, thẩm tra, rà soát, kết luận bổ sung của các cơ quan chức năng, Bộ Chính trị đã thảo luận, đánh giá toàn diện, thống nhất danh sách và lấy phiếu giới thiệu nhân sự theo quy định.

Đồng thời, Bộ Chính trị cũng đã lấy phiếu giới thiệu nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 14 (tái cử và tham gia lần đầu).

Bộ Chính trị báo cáo Trung ương cho ý kiến đối với tờ trình về kết quả và phương án giới thiệu nhân sự tham gia Ban chấp hành Trung ương khóa 14, tham gia Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 14 và lấy phiếu biểu quyết giới thiệu nhân sự Ban chấp hành Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 14 theo quy định.

Đây là công việc “đặc biệt hệ trọng”, “then chốt của then chốt”, là yếu tố quyết định thành công của Đại hội 14 của Đảng và sự phát triển của đất nước trong giai đoạn tới.

Công tác chuẩn bị nhân sự phải căn cứ vào tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, số lượng theo phương hướng công tác nhân sự Đại hội 14 và các quy định liên quan; bảo đảm sự lãnh đạo thường xuyên, trực tiếp của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tiểu ban Nhân sự và Tổng Bí thư - Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội 14 của Đảng, đồng thời gắn kết chặt chẽ với phương án phân công, bố trí, giới thiệu nhân sự đảm nhiệm các chức danh lãnh đạo các cơ quan Trung ương Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các địa phương nhiệm kỳ tới.

Thể hiện tinh thần nhìn thẳng vào sự thật

Đại hội 14 dự kiến diễn ra trong 7 ngày, từ 19 đến 25/1/2026. Đại hội sẽ thảo luận và thông qua các văn kiện, gồm 4 Báo cáo: Báo cáo chính trị, Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam, Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng, Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13.

Đại hội thảo luận, thông qua báo cáo công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14; thực hiện quy trình bầu cử Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 theo Quy chế bầu cử tại Đại hội 14 của Đảng.

Ban chấp hành Trung ương Đảng xác định việc ban hành và tổ chức thực hiện tốt các quy chế làm việc và quy chế bầu cử tại Đại hội 14 của Đảng là công việc có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần bảo đảm thành công của Đại hội.

Trung ương đã xem xét, thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo quy chế làm việc và dự thảo quy chế bầu cử tại Đại hội lần này, bảo đảm thực hiện đúng Điều lệ Đảng, các nguyên tắc, quy chế, quy định của Ban chấp hành Trung ương Đảng; vừa kế thừa, vừa đổi mới phù hợp với đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng và thực tiễn; chủ động đề phòng và kiên quyết đấu tranh, phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm minh với những việc làm tiêu cực, sai trái có thể xảy ra.

Quy chế làm việc của Đại hội 14 gồm 6 chương, 16 điều, kế thừa nội dung quy định tại 16 điều trong quy chế làm việc của Đại hội 13, đồng thời được bổ sung, sửa đổi, biên tập lại một số nội dung cho phù hợp với thực tiễn.

Quy chế bầu cử tại Đại hội gồm 5 chương, 24 điều (như tại Đại hội 13), trong đó kế thừa toàn bộ nội dung của 18 điều, bổ sung, sửa đổi một số nội dung tại 6 điều của quy chế bầu cử tại Đại hội 13.

Ban chấp hành Trung ương giao Bộ Chính trị căn cứ kết quả thảo luận của Trung ương tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện các dự thảo để trình Đại hội 14 xem xét, quyết định.

Ban chấp hành Trung ương đánh giá dự thảo các Văn kiện Đại hội 14 đã được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, cập nhật, chỉnh lý, bổ sung nhiều lần, nhất là những nội dung đã được nhất trí thông qua tại hội nghị Trung ương 11 và 12.

Kết cấu, nội dung các dự thảo Văn kiện trình Đại hội 14 của Đảng có nhiều đổi mới, đã thể hiện tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá khách quan tình hình, trên cơ sở đó đề ra hệ quan điểm chỉ đạo, mục tiêu phát triển đất nước, các định hướng, nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp đột phá để phát triển nhanh và bền vững đất nước, thể hiện khát vọng vươn mình mạnh mẽ của cả dân tộc trong kỷ nguyên phát triển mới.