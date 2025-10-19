Đến thời điểm này, 34 tỉnh, thành phố trên cả nước đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ cấp tỉnh và kiện toàn xong chức danh bí thư tỉnh ủy, thành ủy của nhiệm kỳ mới với nhiều thay đổi so với trước đây.

Tất cả 34 bí thư tỉnh ủy, thành ủy vừa được chỉ định, được bầu đều không phải là người địa phương - theo đúng chủ trương của Trung ương. Trong đó, nữ bí thư duy nhất là Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài. Bà Hoài cũng là người duy nhất trong số các bí thư thành ủy, tỉnh ủy là ủy viên Bộ Chính trị. Còn Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang là Bí thư Trung ương Đảng.

Bà Bùi Thị Minh Hoài là nữ Bí thư duy nhất trong 34 tỉnh, thành

Có 4 bí thư tỉnh ủy là người dân tộc thiểu số, gồm: Bí thư Quảng Ngãi Hồ Văn Niên, Bí thư Tuyên Quang Hầu A Lềnh, Bí thư Sơn La Hoàng Văn Nghiệm và Bí thư Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm.

Trong số 34 bí thư tỉnh ủy, thành ủy nhiệm kỳ mới có 21 người thuộc thế hệ 7X, trong đó 5 người dưới 50 tuổi. Ba nhân sự trẻ nhất - cùng 48 tuổi gồm: Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Trịnh Việt Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải.

Hai người nhiều tuổi nhất là Bí thư An Giang Nguyễn Tiến Hải và Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài - cùng 60 tuổi.

Các bí thư tỉnh ủy thuộc thế hệ 7X đều là những cán bộ đã được đào tạo bài bản, kinh qua nhiều vị trí công tác, được rèn luyện và thử thách qua thực tiễn, có khả năng đảm đương tốt trọng trách trong giai đoạn mới.

Trong 34 bí thư tỉnh, thành mới có nhiều người là tiến sĩ, gồm: Bí thư Cao Bằng Quản Minh Cường, Bí thư Cần Thơ Lê Quang Tùng, Bí thư Đồng Nai Vũ Hồng Văn, Bí thư Hải Phòng Lê Tiến Châu, Bí thư Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Lạng Sơn Hoàng Quốc Khánh, Bí thư Lào Cai Trịnh Việt Hùng, Bí thư Ninh Bình Đặng Xuân Phong.

Ngoài ra, rất nhiều bí thư có trình độ thạc sĩ ở các ngành Kinh tế, Luật, Quan hệ quốc tế, Quản lý hành chính công…

Ông Nguyễn Hồ Hải là một trong những bí thư trẻ tuổi nhất. Ảnh: BTC

Rất nhiều người từng công tác tại Trung ương, gồm các ông, bà: Bùi Thị Minh Hoài (Bí thư Thành ủy Hà Nội), Trần Lưu Quang (Bí thư Thành ủy TPHCM), Lê Tiến Châu (Bí thư Hải Phòng), Hồ Văn Niên (Bí thư Quảng Ngãi), Trần Tiến Dũng (Bí thư Điện Biên), Lê Minh Ngân (Bí thư Lai Châu), Vũ Đại Thắng (Bí thư Quảng Ninh), Lê Quang Tùng (Bí thư Cần Thơ), Nguyễn Hồng Thái (Bí thư Bắc Ninh)…

Nhiều người từng công tác trong lực lượng vũ trang như: Bí thư Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái (Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng), Bí thư Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh (Thượng tướng, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam), Bí thư Gia Lai Thái Đại Ngọc (Thượng tướng, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam), Bí thư Đồng Nai Vũ Hồng Văn (Thiếu tướng Công an), Bí thư Vĩnh Long Trần Văn Lâu (Đại tá Quân đội)…

Trước khi giữ chức Bí thư Cần Thơ, ông Lê Quang Tùng làm Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. Ảnh: Minh Trung

Ngoài ra, trong số 34 bí thư tỉnh, thành có một số người chưa là ủy viên Trung ương Đảng như: Bí thư Vĩnh Long Trần Văn Lâu, Bí thư Cà Mau Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Đồng Nai Vũ Hồng Văn, Bí thư Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết, Bí thư Quảng Trị Nguyễn Văn Phương, Bí thư Phú Thọ Trương Quốc Huy...

Hai trường hợp là ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa 13 là Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Trịnh Việt Hùng và Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết.