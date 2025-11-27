Đại hội Công đoàn Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) lần thứ III là sự kiện chính trị quan trọng của tổ chức Công đoàn và đoàn viên, công nhân viên chức lao động trong toàn Tổng công ty. Đại hội diễn ra trong thời điểm toàn thể cán bộ công nhân viên trong Tổng công ty đang ra sức thi đua nỗ lực để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm (2021-2025), lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm, kỷ niệm 71 năm ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam, chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp.

Gần 200 đại biểu được triệu tập và Đại biểu khách mời tham dự Đại hội

Đại hội có sự tham dự của ông Uông Quang Huy - Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Khoa - Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNGENCO1 và đại diện Công đoàn Điện lực Việt Nam, Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc EVNGENCO1, các đơn vị thuộc Tổng công ty cùng các đại biểu đại diện cho hơn 4.000 công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) EVNGENCO1.

Đại hội được tiến hành với phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả hoạt động công đoàn giai đoạn 2023-2025, đề ra phương hướng nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2025 - 2030 và bầu Ban chấp hành (BCH) Công đoàn Tổng công ty Phát điện 1 nhiệm kỳ 2025 - 2030 để lãnh đạo thực hiện thắng lợi của Nghị quyết Đại hội III Công đoàn EVNGENCO1.

Trong giai đoạn 2022-2025 vừa qua đánh dấu giai đoạn Tổng công ty Phát điện 1 đối mặt với nhiều khó khăn và biến động sâu sắc của thị trường năng lượng; yêu cầu vận hành linh hoạt, tối ưu chi phí và đảm bảo an ninh cung ứng điện ngày càng cao. Trong bối cảnh đó, tổ chức Công đoàn đã chủ động đồng hành cùng chuyên môn, giữ vững bản lĩnh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, đồng thời phát huy sức mạnh đoàn kết trong toàn hệ thống.

Ông Nguyễn Tiến Khoa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNGENCO1 phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Chủ tịch HĐTV EVNGENCO1 khẳng định, một trong những điểm sáng của Công đoàn Tổng công ty trong nhiệm kỳ qua là các hoạt động chăm lo, hỗ trợ cho người lao động. Hằng năm, nhân dịp Tết Nguyên đán, Tháng Công nhân..., các cấp công đoàn phối hợp với chuyên môn triển khai nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động; thăm hỏi, hỗ trợ động viên kịp thời, nhất là với các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và đặc biệt là trong năm 2025 tình hình mưa lũ xẩy ra diễn ra bất thường tại nhiều tỉnh trên cả nước, trong đó một số CBCNV của đơn vị trực thuộc EVNGENCO1 cũng bị ảnh hưởng nặng nề.

Ông Uông Quang Huy - Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Ông Uông Quang Huy cũng ghi nhận những kết quả Công đoàn EVNGENCO1 đã làm được trong nhiệm kỳ qua. Ông nhấn mạnh, Công đoàn EVNGENCO1 là một trong những tổ chức công đoàn thuộc Công đoàn Điện lực Việt Nam luôn được Công đoàn Điện lực Việt Nam đánh giá cao về việc tổ chức các hoạt động Công đoàn và nhất là các hoạt động chăm lo cho người lao động và là đơn vị có thường xuyên tổ chức thăm hỏi và tặng quà, hỗ trợ về công tác an sinh xã hội thiết thực khác.

Với kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2022-2025, Công đoàn EVNGENCO1 đã được xét tặng nhiều phần thưởng cao quý như cờ thi đua xuất sắc toàn diện của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2024, Cờ thi đua xuất sắc của Công đoàn Điện lực Việt Nam giai đoạn 2019-2024.

Đặc biệt, tại Đại hội này, Công đoàn Tổng công ty đã được trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2025.

Trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Công đoàn Tổng công ty

Đại hội đã hoàn thành một trong những nội dung quan trọng nhất, đó là bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn EVNGENCO1 khóa III, nhiệm kỳ 2025-2030 và thông qua Nghị quyết Đại hội.

Ban Chấp hành Công đoàn EVNGENCO1 khóa III, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội

Trong nhiệm kỳ tới, Công đoàn EVNGENCO1 sẽ tập trung thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của đoàn viên. Công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên và người lao động luôn tuân thủ pháp luật lao động, các quy chế, quy định của Tập đoàn/Tổng công ty cũng sẽ được nâng cao hiệu quả. Công đoàn EVNGENCO1 sẽ tiến hành đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn các cấp; nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn và xây dựng Công đoàn vững mạnh…

Việt Hà