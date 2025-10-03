Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ 8, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra trong thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đang ra sức thi đua về đích thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 13 và nỗ lực triển khai các nghị quyết ban hành thời gian gần đây của Đảng nhằm đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an. Ảnh: Phạm Hải

Trải qua nhiệm kỳ Đại hội 7 Đảng bộ Công an Trung ương, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý thống nhất của Nhà nước, sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của Quân đội nhân dân, các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, sự ủng hộ giúp đỡ của nhân dân và đối tác quốc tế; với nhiều kết quả có tính bước ngoặt, đột phá, với tư duy đổi mới mạnh mẽ, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; lực lượng Công an nhân dân đã có bước trưởng thành, lớn mạnh vượt bậc, không chỉ tô thắm truyền thống vẻ vang 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, mà còn bồi đắp sức mạnh, củng cố ý chí, niềm tin vững vàng vượt qua mọi sóng to gió lớn, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo vệ Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân trong giai đoạn cách mạng mới của đất nước.

Ảnh: Phạm Hải

Giai đoạn 2025-2030 là giai đoạn cả nước dưới sự lãnh đạo của Đảng vững bước vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng. Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục chuyển biến nhanh. Cạnh tranh nước lớn, xu hướng phân tách, phân mảnh, cường quyền nước lớn, chạy đua vũ trang, sẵn sàng sử dụng bạo lực trong quan hệ quốc tế; sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ; các vấn đề an ninh truyền thống, phi truyền thống, nhất là thiên tai, dịch bệnh, an ninh mạng, an ninh năng lượng… diễn biến phức tạp, nhiều yếu tố mới, tác động trực tiếp, nhiều mặt, gia tăng thách thức đối với an ninh, lợi ích của các quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Trong nước, các thế lực thù địch, phản động sẽ ráo riết tìm mọi cách lợi dụng những sơ hở, thiếu sót trong giai đoạn đầu vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, việc triển khai tư duy, nhận thức mới trong Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và các giải pháp đột phá, có tính cách mạng trong các nghị quyết của Trung ương thời gian gần đây về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; về đổi mới xây dựng và thi hành pháp luật; về phát triển kinh tế tư nhân; đột phá phát triển giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo đảm an ninh năng lượng… để tiến hành hoạt động chống phá với âm mưu, hoạt động ngày càng tinh vi, nguy hiểm, hòng chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chia rẽ nhân dân với Đảng, Nhà nước, làm suy giảm ý chí của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Tình hình đó đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ rất cao, đồng thời cũng là trách nhiệm vẻ vang của Đảng bộ Công an Trung ương và toàn lực lượng Công an nhân dân trước Đảng, Nhà nước và nhân dân trong giai đoạn cách mạng mới. Đó là yêu cầu cao về bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân, bảo vệ việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 14 và các chủ trương, mục tiêu chiến lược của Đảng. Yêu cầu cao về bảo vệ an ninh kinh tế đáp ứng mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của đất nước, không chỉ làm tốt hơn chức năng bảo vệ an ninh kinh tế đối với những lĩnh vực truyền thống, mà còn mở rộng bảo vệ sự phát triển của kinh tế dữ liệu, kinh tế số, kinh tế cận biên, kinh tế tuần hoàn…

Đó là yêu cầu cao về bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa tư tưởng, nhất là ở những giai đoạn có tính bước ngoặt, có nhiều thách thức. Yêu cầu cao về bảo vệ an ninh đối ngoại, an ninh các địa bàn trọng điểm chiến lược, an ninh xã hội, an ninh công nhân, an ninh mạng, tuyệt đối không để xảy ra bị động, bất ngờ, không để Việt Nam trở thành “chiến trường tình báo”, không để xảy ra khủng bố, biểu tình gây mất an ninh, trật tự, không để hình thành tổ chức chính trị đối lập trong nội địa. Đó là nhiệm vụ về tiếp tục tấn công, trấn áp quyết liệt các loại tội phạm, tạo chuyển biến tích cực về trật tự an toàn xã hội, kéo giảm tối đa tai nạn giao thông, tai nạn cháy nổ, nâng cao ý thức “thượng tôn pháp luật”, chấp hành pháp luật trong nhân dân, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Đó là yêu cầu về gia tăng đóng góp của công tác Công an trong thực hiện 2 mục tiêu chiến lược 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, 100 năm thành lập nước, nước ta trở thành nước phát triển, có thu nhập cao.

Ảnh: Phạm Hải

Thống nhất nhận thức về yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới của đất nước, trên cơ sở bài học kinh nghiệm rút ra qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 7, nhiệm kỳ 2020-2025 và phát huy truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, Đảng bộ Công an Trung ương và toàn lực lượng Công an nhân dân là khối đoàn kết, thống nhất cao về ý chí và hành động, quyết tâm triển khai đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đạt mục tiêu cao nhất trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự mà đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhiều lần nhấn mạnh, đó là “không chỉ duy trì môi trường hòa bình, ổn định, giữ vững an ninh, trật tự, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn lành mạnh, mà qua công tác bảo đảm an ninh, trật tự còn phải góp phần quan trọng tạo ra, thúc đẩy, nắm bắt thời cơ, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược của Đảng; bảo vệ an ninh, trật tự phải tạo nền tảng cho thành công của phát triển bền vững, chất lượng cao”.

Đồng thời, Báo cáo chính trị trình Đại hội cũng xác định phương hướng công tác nhiệm kỳ 2025-2030, trong đó giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, quản lý tập trung thống nhất của Nhà nước đối với Công an nhân dân; nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng các tổ chức cơ sở đảng thật sự là hạt nhân chính trị ở cơ sở, trong sạch, vững mạnh toàn diện, đủ uy tín, năng lực lãnh đạo các mặt công tác công an; phát huy hiệu quả mô hình Công an “Bộ tinh, tỉnh toàn diện, xã vững mạnh, bám cơ sở”.

Đổi mới tư duy bảo đảm an ninh, trật tự trong kỷ nguyên mới: “lấy phát triển để ổn định và giữ ổn định để tạo nền tảng cho thành công của phát triển nhanh, bền vững, chất lượng cao”; “bảo vệ an ninh, trật tự là để tạo lập, mở rộng không gian, tạo môi trường hòa bình, thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội”. Huy động mọi nguồn lực hợp pháp cho phát triển công nghiệp an ninh và thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự.

Đổi mới toàn diện công tác công an theo hướng kết hợp chặt chẽ giữa con người với ứng dụng khoa học, công nghệ; hoàn thiện “nghệ thuật bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội” trong đấu tranh, bảo vệ và phát triển đất nước. Chủ động nắm chắc tình hình, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước. Tích cực tham gia gìn giữ hòa bình và an ninh quốc tế, các cơ chế hợp tác đa phương, song phương.

Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của toàn dân, phát huy vai trò nòng cốt của Công an nhân dân bảo đảm vững chắc an ninh, trật tự trong mọi tình huống, phục vụ công cuộc xây dựng, phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Ảnh: Phạm Hải

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, phương hướng đã đề ra, Đảng bộ Công an Trung ương và toàn lực lượng Công an nhân dân thống nhất xác định 3 nhóm chỉ tiêu với hàng chục chỉ tiêu cụ thể trên các mặt công tác; 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp và 3 đột phá chiến lược, trong đó tập trung hoàn thiện đồng bộ thể chế, pháp luật về bảo đảm an ninh, trật tự; huy động hiệu quả các nguồn lực xây dựng lực lượng Công an nhân dân đến năm 2030 chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Xây dựng đội ngũ cán bộ Công an nhân dân có “xương sống thẳng, cơ bắp khỏe và trái tim ấm” để “vượt qua mọi thử thách, hoàn thành mọi nhiệm vụ” như ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trao tặng Huân chương Sao vàng lần thứ 5 cho lực lượng Công an nhân dân.

Đổi mới mạnh mẽ tư duy, hành động, từ thực hiện “trách nhiệm công vụ” sang “trách nhiệm công vụ - phục vụ”, từ “mệnh lệnh, phục tùng” sang “mệnh lệnh, phục tùng và chủ động đề xuất, kiến tạo phát triển”. Chuyển đổi toàn diện phương phức hoạt động kết hợp nhuần nhuyễn, chặt chẽ giữa truyền thống và hiện đại với hạ tầng đồng bộ, hiện đại, bảo mật cao; xây dựng công nghiệp an ninh đáp ứng yêu cầu tăng cường tiềm lực an ninh, trật tự.

Dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, với ý chí, quyết tâm cao, khát vọng cống hiến, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo, dám chịu trách nhiệm vì sự nghiệp chung, Đảng bộ Công an Trung ương và toàn lực lượng Công an nhân dân vững tin sẽ vượt qua mọi khó khăn thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị với yêu cầu cao trong giai đoạn cách mạng mới, khẳng định vai trò lực lượng chủ công, nòng cốt trong thực hiện các mục tiêu chiến lược của Đảng “hòa bình, ổn định; phát triển nhanh, bền vững và nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân”.