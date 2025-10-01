Văn phòng Trung ương Đảng - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vừa ban hành văn bản thông báo kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên họp thường trực Ban Chỉ đạo về công tác bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin, an toàn dữ liệu. Phiên họp diễn ra vào ngày 18/9, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Tổng Bí thư Tô Lâm ghi nhận một số kết quả đã đạt được trong công tác bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin, an toàn dữ liệu của các cơ quan Trung ương và địa phương thời gian qua.

Tổng Bí thư lưu ý, 2 thách thức lớn phải đối mặt đó là: bản chất của các mối đe dọa hiện nay đã hoàn toàn khác; hoạt động sử dụng không gian mạng xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự xã hội, các loại tội phạm mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao diễn ra rất phức tạp.

Tổng Bí thư Tô Lâm xem giới thiệu các ứng dụng chuyển đổi số trong các cơ quan đảng. Ảnh: TTXVN

Về quan điểm chỉ đạo, Tổng Bí thư nhấn mạnh bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin, an toàn dữ liệu là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, vừa cấp bách trước mắt, vừa chiến lược lâu dài, gắn liền với sự phát triển kinh tế - xã hội. Phải xử lý hài hòa mối quan hệ "an ninh để phát triển, phát triển phải đi đôi với an ninh".

Tổng Bí thư cũng lưu ý, lấy phòng ngừa chủ động là chính, đi trước một bước, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Mọi nguy cơ, thách thức về an ninh mạng, bảo mật thông tin, an toàn dữ liệu phải được nhận diện và xử lý từ sớm.

Việc tập trung bảo vệ hệ thống của các cơ quan Trung ương (Đảng, Quốc hội, Chính phủ, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội), quân đội, công an; các trung tâm dữ liệu quốc gia; trung tâm điều hành kinh tế quốc gia quan trọng như ngân hàng, năng lượng, giao thông cũng được Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư cũng yêu cầu phải ưu tiên nguồn lực quốc gia để làm chủ các công nghệ lõi, phát triển nền công nghiệp an ninh mạng "Make in Vietnam" bền vững; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó Nhà nước giữ vai trò chủ đạo, lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng là nòng cốt, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên không gian mạng...

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư yêu cầu nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin, an toàn dữ liệu; khẩn trương hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật về an ninh mạng, bảo mật thông tin, an toàn dữ liệu. Trong năm nay phải tháo gỡ hết những khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn về pháp luật trong lĩnh vực an ninh mạng, bảo mật thông tin, an toàn dữ liệu.

Khắc phục ngay những lỗ hổng bảo mật, không chấp nhận "nợ tuân thủ"

Tổng Bí thư yêu cầu tập trung phát triển hạ tầng an ninh mạng hiện đại, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng.

Trong đó, Tổng Bí thư lưu ý triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp: Bảo vệ hạ tầng mạng - bảo vệ thiết bị đầu cuối - bảo vệ ứng dụng, dịch vụ - bảo vệ dữ liệu - bảo vệ người dùng; phát triển và ứng dụng thuật toán mật mã tiên tiến, tập trung nguồn lực quốc gia để nghiên cứu, làm chủ các công nghệ lõi chiến lược như công nghệ mật mã, thiết kế và sản xuất chip bảo mật "Make in Vietnam".

Tổng Bí thư yêu cầu nghiên cứu, phát triển mã hóa kháng lượng tử để bảo vệ bí mật nhà nước. Cùng với đó, thiết lập cơ chế thống nhất về tiêu chuẩn, quy chuẩn bảo mật; bắt buộc tích hợp yếu tố an toàn thông tin "ngay từ thiết kế" đối với các trung tâm dữ liệu quan trọng, các hệ thống số, nền tảng số và ứng dụng mới; khắc phục ngay những lỗ hổng bảo mật trong các hệ thống thông tin, không chấp nhận tình trạng "nợ tuân thủ"...

Tổng Bí thư lưu ý tăng cường phát triển công nghiệp an ninh mạng tự chủ và thị trường an ninh mạng cạnh tranh, minh bạch; nghiên cứu có cơ chế đầu tư cho phát triển hệ sinh thái an toàn thông tin, an ninh mạng, đặc biệt là hệ sinh thái "Make in Vietnam"; ưu tiên làm chủ và sản xuất nội địa các sản phẩm an ninh mạng cốt lõi, nền tảng.

Các bộ, ngành, địa phương rà soát đánh giá, xác định nhu cầu nhân lực bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin, an toàn dữ liệu và có kế hoạch bổ sung, tăng cường bảo đảm đáp ứng yêu cầu.

Bộ GD-ĐT chủ trì xây dựng chương trình đào tạo chuyên sâu về an ninh mạng và công nghệ lõi.

Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ và Bộ Công an phối hợp nghiên cứu đề xuất và triển khai chính sách đặc thù (lương, phúc lợi) để thu hút và giữ chân chuyên gia an ninh mạng làm việc hoặc cộng tác trong các cơ quan đảng, nhà nước...

Tổng Bí thư cũng yêu cầu tăng cường hợp tác quốc tế trên lĩnh vực an ninh mạng, bảo mật thông tin, an toàn dữ liệu.

Tổng Bí thư giao Bộ Công an đẩy nhanh tiến độ xây dựng, vận hành hệ thống phòng vệ mạng quốc gia trở thành nền tảng dùng chung trong khung kiến trúc tổng thể quốc gia số nhằm bảo vệ an ninh mạng vòng ngoài cho các hệ thống thông tin, tài nguyên trọng yếu trên Internet của các cơ quan ban, bộ, ngành, địa phương, cơ quan, doanh nghiệp Việt Nam. Việc này phải hoàn thành thiết kế kỹ thuật trong tháng 11.