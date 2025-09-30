Chiều 30/9, tại cuộc họp báo về Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ 8, nhiệm kỳ 2025-2030, liên quan công tác chuẩn bị nhân sự vào Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030, Thiếu tướng Phạm Quang Tuyển, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ cho biết, tại buổi làm việc ngày 8/9, Bộ Chính trị đã đồng ý công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ 8, trong đó có đề án nhân sự Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ mới.

Thiếu tướng Phạm Quang Tuyển, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an. Ảnh: Q.V

Đề án đã đánh giá kết quả công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020-2025; xác định rõ tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030 đảm bảo hợp lý, theo đúng hướng dẫn của Trung ương, hướng tới mục tiêu xây dựng Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030 trong sạch, vững mạnh, thật sự đoàn kết, thống nhất cao về ý chí và hành động; gương mẫu, tiêu biểu về phẩm chất, trí tuệ, bản lĩnh và năng lực lãnh đạo; giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với CAND và sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng ủy Công an Trung ương, nhất là đối với những lĩnh vực quan trọng, trọng yếu; bảo đảm sự kế thừa, ổn định và đổi mới, phát triển.

"Theo quy định của Bộ Chính trị về tổ chức đảng trong CAND Việt Nam thì Đảng ủy Công an Trung ương do Bộ Chính trị chỉ định. Sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Đảng ủy Công an Trung ương sẽ phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương đề nghị Bộ Chính trị chỉ định Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030”, lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ thông tin.

Thiếu tướng Phạm Quang Tuyển cho biết thêm, thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và các nghị quyết, kết luận, kế hoạch của Trung ương, Bộ Công an luôn gương mẫu, đi đầu trong sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy.

Theo ông Tuyển, từ năm 2018 đến nay, Bộ Công an đã 4 lần kiện toàn, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy. Đến nay, tổ chức bộ máy CAND đã đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Ông cũng cho hay, thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18, hiện Đảng ủy Công an Trung ương đang tiến hành tổng kết, đánh giá tổng thể tổ chức và hoạt động của lực lượng CAND.

"Trên cơ sở kết quả tổng kết, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an sẽ nghiên cứu, đề xuất việc có tiếp tục tinh gọn tổ chức bộ máy, điều chỉnh biên chế ấn định hay không để đảm bảo phù hợp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới", ông Tuyển nói.