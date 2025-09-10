Đại hội Đảng các cấp của Petrovietnam được tổ chức từ đầu năm đến giữa tháng 6/2025. Hoạt động chỉ đạo Đại hội khá đồ sộ bởi toàn Đảng bộ Tập đoàn có 943 tổ chức Đảng các cấp; gồm: 113 Đảng bộ cơ sở, 39 Chi bộ cơ sở, 14 Đảng bộ bộ phận và 777 Chi bộ trực thuộc (trong đó, có 4 chi bộ và 68 đảng viên ở nước ngoài) với tổng số 13.862 đảng viên.

Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ diễn ra vào ngày 2-3/8/2025

Các đại hội đều thực hiện đủ 4 nội dung gồm: Xây dựng văn kiện trình Đại hội (báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành khóa trước và thảo luận thông qua); đóng góp ý kiến cho văn kiện Đại hội Đảng cấp trên và Đại hội Đảng toàn quốc; bầu Ban Chấp hành khóa mới; bầu nhân sự đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên.

Ông Lê Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ PVEP, nhiệm kỳ 2025-2030 - Đại hội điểm của Đảng bộ Petrovietnam

Đại hội Đảng các cấp trong toàn Petrovietnam đã khơi dậy khát vọng đưa Tập đoàn vươn mình cùng đất nước, tạo ra khí thế mới, năng lượng mới cho tất cả cán bộ, đảng viên và người lao động.

Vào cao điểm của các đại hội, ngày 9/4/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định đổi tên Tập đoàn từ "Tập đoàn Dầu khí Việt Nam" thành "Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam". Việc đổi tên này đã minh chứng cho sự lớn mạnh của Petrovietnam, đồng thời thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối của Đảng, Chính phủ đối với Petrovietnam khi đã giao cho Tập đoàn nhiệm vụ, trọng trách mới là đi tiên phong, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Lễ gắn biển công trình, sản phẩm "Hoàn thành bàn giao 33 chân đế điện gió ngoài khơi CHW2204": Đây là dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, lần đầu tiên một doanh nghiệp Việt Nam thắng thầu và chế tạo chân đế điện gió quy mô lớn để xuất khẩu ra thế giới.

Sau 50 năm hình thành và phát triển, Petrovietnam đã trở thành doanh nghiệp đứng đầu cả nước trong lĩnh vực năng lượng; bao gồm, từ tìm kiếm, thăm dò, khai thác, phân phối vận chuyển, chế biến tàng trữ, kinh doanh xuất nhập khẩu… Bước sang một giai đoạn phát triển mới, trở thành Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam với định hướng đến năm 2030, tầm nhìn 2050 dịch chuyển 5 lĩnh vực chính thành 3 trụ cột phát triển (Năng lượng, Công nghiệp và Dịch vụ kỹ thuật cao) phù hợp với yêu cầu chuyển dịch năng lượng và chiến lược phát triển bền vững.

Lễ gắn biển thi đua công trình Dự án Phát triển mỏ Kình Ngư Trắng - Kình Ngư Trắng Nam, Lô 09-2/09

Trong 5 năm vừa qua, Petrovietnam đã hoàn thành xuất sắc 12/12 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. Trong đó, nhiều chỉ tiêu hoàn thành trước 1-2 năm, nhiều chỉ tiêu thiết lập kỷ lục và tự phá kỷ lục. Trong đó, lợi nhuận Tập đoàn vượt 38%, nộp ngân sách Nhà nước vượt 46% so với đầu nhiệm kỳ; quy mô doanh thu năm 2025 tăng 87% so với năm 2020 và lần đầu tiên trong lịch sử Tập đoàn, doanh thu năm 2024 lập kỷ lục hơn 1,2 triệu tỷ đồng.

Song song với đó, Tập đoàn đã thực hiện thành công Đề án tái tạo Văn hóa Petrovietnam với mục tiêu: Tái tạo văn hóa đi trước, tạo đà tái tạo kinh doanh. Hình thành nên "văn hóa quản trị biến động" tại Tập đoàn, tạo nền tảng, sức mạnh nội lực, đưa giá trị thương hiệu Petrovietnam năm 2024 đạt gần 1,4 tỷ USD, tăng gấp ba lần so với năm 2019.

Dự án Phát triển mỏ Kình Ngư Trắng - Kình Ngư Trắng Nam là biểu tượng của khát vọng vươn khơi, của tinh thần lao động bền bỉ, sáng tạo và quả cảm của người lao động Petrovietnam trước thềm Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025-2030

Đặc biệt, Petrovietnam đã tập trung, khắc phục, xử lý hiệu quả những khâu khó, việc mới, dự án/nhà máy yếu kém, đưa vào hoạt động các công trình, dự án mới như: đưa vào vận hành NMNĐ Sông Hậu 1, Thái Bình 2...; khởi động chuỗi dự án Lô B - Ô Môn; đưa vào khai thác cụm mỏ Sao Vàng - Đại Nguyệt; khánh thành Kho cảng LNG 1 triệu tấn Thị Vải… Cùng với đó là công tác rà soát chính trị nội bộ nhằm chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội Đảng các cấp.

Toàn Tập đoàn đã tổ chức gắn biển các công trình chào mừng Đại hội Đảng với 9 công trình, sản phẩm tiêu biểu chào mừng Đại hội Đảng bộ Petrolimex lần thứ IV và Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ I (nhiệm kỳ 2025-2030), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Trong đó, có 6 công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ Tập đoàn, 2 công trình/sản phẩm chào mừng Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, cùng 1 công trình/sản phẩm chào mừng Đại hội XIV của Đảng.

Dấu ấn trong nhiệm kỳ vừa qua được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm, chú trọng khi lần đầu tiên Petrovietnam sản xuất, chủ động nguồn cung nhiên liệu đặc chủng phục vụ quốc phòng; bảo đảm chủ quyền an ninh trên biển và hoạt động, ứng phó trước những diễn biến bất thường trên Biển Đông.

Nhiệm kỳ qua, Petrovietnam đã phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do dịch bệnh kéo dài và thiên tai, bão lũ diễn biến phức tạp. Tuy vậy, Tập đoàn vẫn tích cực triển khai các chương trình an sinh xã hội với tổng kinh phí 3.569 tỷ đồng; hỗ trợ và xây dựng 10.262 căn nhà Đại đoàn kết (vượt kế hoạch chỉ tiêu thi đua xây dựng 4.000 nhà nghĩa tình Dầu khí) nhằm chào mừng đại hội đảng các cấp trong toàn Tập đoàn.

(Nguồn: Petrovietnam)