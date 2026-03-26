Theo đó, chế độ tiền lương theo quy định mới được tính hưởng kể từ ngày 1/1/2026.

Quyết định mới của Ban Bí thư bổ sung vào bảng 2 (bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo các cơ quan Đảng ở Trung ương) và bảng 3 (bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo các cơ quan Mặt trận và các đoàn thể Trung ương) phụ cấp chức vụ đối với các chức danh lãnh đạo của Cục trực thuộc các cơ quan Đảng ở Trung ương, Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Cụ thể như sau:

Chức danh Hệ số Cục trưởng Cục loại 1 1,10 Cục trưởng Cục loại 2 1,0 Phó Cục trưởng Cục loại 1 0,90 Phó Cục trưởng Cục loại 2 0,80 Trưởng phòng thuộc Cục loại 1 0,70 Trưởng phòng thuộc Cục loại 2 0,60 Phó Trưởng phòng thuộc Cục loại 1 0,50 Phó Trưởng phòng thuộc Cục loại 2 0,40

Quyết định của Ban Bí thư bổ sung vào bảng 4 (bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo cơ quan Đảng địa phương) như sau:

Phụ cấp chức vụ lãnh đạo đảng ủy xã, phường, đặc khu

Chức danh Xã, phường, đặc khu trực thuộc thành phố Hà Nội, TPHCM Xã, phường, đặc khu trực thuộc các tỉnh, thành phố còn lại Hệ số Hệ số Bí thư 0,80 0,70 Phó Bí thư 0,70 0,60 Ủy viên Ban Thường vụ 0,60 0,50 Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trưởng ban đảng, Chánh Văn phòng và tương đương 0,35 0,25 Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra 0,25 0,20 Phó Trưởng ban thường trực (cấp trưởng cùng cấp là ủy viên ban thường vụ) Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra 0,20 0,15 Phó Trưởng ban đảng, Phó Chánh Văn phòng và tương đương, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kiểm tra

Phụ cấp chức vụ lãnh đạo đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh, thành phố và đảng ủy UBND tỉnh, thành phố:

Chức danh Thành phố Hà Nội, TPHCM Các tỉnh, thành phố còn lại Hệ số Hệ số Phó Bí thư chuyên trách 0,80 0,70 Ủy viên Ban Thường vụ 0,70 0,60 Trưởng ban tham mưu, giúp việc đảng ủy 0,60 0,50 Phó Trưởng ban tham mưu, giúp việc đảng ủy; ủy viên chuyên trách Ủy ban Kiểm tra 0,40 0,30

Quyết định của Ban Bí thư bổ sung vào bảng 5 (bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo cơ quan Mặt trận và các đoàn thể địa phương) phụ cấp chức vụ đối với các chức danh lãnh đạo MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội xã, phường, đặc khu như sau:

Chức danh Xã, phường, đặc khu trực thuộc thành phố Hà Nội, TPHCM Xã, phường, đặc khu trực thuộc các tỉnh, thành phố còn lại Hệ số Hệ số Chủ tịch MTTQ Việt Nam 0,60 0,50 Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam kiêm Trưởng các tổ chức chính trị - xã hội 0,35 0,25

Với cấp phó chuyên trách (nếu có) của các tổ chức chính trị - xã hội xã, phường, đặc khu thì áp dụng mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo 0,20 đối với xã, phường, đặc khu trực thuộc thành phố Hà Nội, TPHCM; mức 0,15 đối với xã, phường, đặc khu trực thuộc các tỉnh, thành phố còn lại.

Quyết định của Ban Bí thư bổ sung vào bảng 6 (bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo đơn vị sự nghiệp của Đảng, Mặt trận và các đoàn thể) phụ cấp chức vụ đối với lãnh đạo trung tâm chính trị xã, phường, đặc khu như sau:

Trung tâm chính trị xã, phường, đặc khu Chức danh Hệ số Giám đốc

+ Loại I

+ Loại II 0,35 0,25 Phó Giám đốc

+ Loại I

+ Loại II 0,20 0,15

Ban Bí thư cũng quy định rõ cơ chế chuyển tiếp nhằm đảm bảo quyền lợi cho cán bộ trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính.

Trong đó, với chức danh lãnh đạo cơ quan Đảng, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đang bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo do tác động của sắp xếp tổ chức bộ máy hoặc sắp xếp đơn vị hành chính theo quy định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ mà hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo được bảo lưu cao hơn so với quyết định này thì tiếp tục thực hiện việc bảo lưu. Sau khi hết thời gian bảo lưu thì thực hiện theo quyết định này.

Với chức danh lãnh đạo Đảng ủy xã, phường, đặc khu, trong thời gian từ 1/7/2025 đến trước 1/1/2026 chưa được hưởng hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo hoặc được bảo lưu hệ số phụ cấp do tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy hoặc sắp xếp đơn vị hành chính theo quy định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ nhưng thấp hơn hệ số phụ cấp theo quyết định này thì được truy lĩnh.

Với các chức danh lãnh đạo của Cục trong các cơ quan Đảng ở Trung ương, Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thì giữ nguyên phụ cấp chức vụ như hiện nay cho đến khi các cơ quan Đảng ở Trung ương, Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam căn cứ quy định của cấp thẩm quyền quyết định phân loại Cục đối với các Cục trực thuộc để thực hiện phụ cấp chức vụ lãnh đạo.