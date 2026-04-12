Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chiều nay tổ chức Hội nghị lần thứ 7 khóa 10, nhiệm kỳ 2024-2029.

Hội nghị do Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài chủ trì.

Tại hội nghị, Phó chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga trình bày tờ trình về việc hiệp thương nhân sự.

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng hoa chúc mừng 3 Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa 10, nhiệm kỳ 2024-2029

Đoàn Chủ tịch trình Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam xem xét, hiệp thương cử nhân sự tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa 10, nhiệm kỳ 2024-2029 đối với 3 nhân sự.

Đó là ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương; bà Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội khóa 16, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

100% đại biểu tham dự đã biểu quyết thông qua nội dung tờ trình về việc hiệp thương cử nhân sự tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa 10.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hiện nay là bà Bùi Thị Minh Hoài. Các Phó chủ tịch gồm những ông, bà: Hà Thị Nga, Nguyễn Phi Long, Lương Quốc Đoàn, Lê Thị Thủy, Nguyễn Anh Tuấn, Bùi Quang Huy, Hoàng Công Thủy và Thượng tướng Bế Xuân Trường.