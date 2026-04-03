Chiều nay, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức lễ trao tặng Huân chương Độc lập, Huân chương Quân công, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho các lãnh đạo chủ chốt, lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương có thành tích đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao Huân chương Quân công hạng nhất, Huân chương Độc lập hạng nhất tặng các lãnh đạo chủ chốt; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Độc lập hạng nhì và Huân chương Quân công hạng nhì cho 10 cá nhân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao Huân chương Độc lập hạng ba, Huân chương Quân công hạng ba và Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì cho 15 cá nhân xuất sắc.

Trong số các cán bộ lãnh đạo nhận Huân chương Độc lập hạng ba có Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung.

Phát biểu chúc mừng, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh đây là những phần thưởng cao quý. Đảng, Nhà nước ghi nhận công lao, trí tuệ, bản lĩnh, trách nhiệm và sự tận hiến của những cán bộ đã dành trọn tâm trí, sức lực cho sự nghiệp cách mạng. Đó là sự tôn vinh phẩm chất, đạo đức sáng ngời của những cán bộ lãnh đạo luôn tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân, luôn kiên định trước mọi thử thách, luôn đặt lợi ích quốc gia - dân tộc lên trên hết, trước hết.

Điều đáng trân trọng là ở bất cứ cương vị nào, trong bất cứ hoàn cảnh nào, các cán bộ, lãnh đạo cũng luôn thể hiện rõ tầm vóc của người cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và Quân đội: bản lĩnh vững vàng, tư duy chiến lược, hành động quyết liệt, phong cách sâu sát, khoa học, chặt chẽ; nói đi đôi với làm; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; không lùi bước trước việc khó, không né tránh trước việc lớn, không dao động trước thử thách.

Theo Luật Thi đua khen thưởng năm 2022, Huân chương Độc lập hạng ba được tặng cho cá nhân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đạt một trong các tiêu chuẩn: có quá trình cống hiến lâu dài trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; lập được thành tích xuất sắc, có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong toàn quốc thuộc một trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, nghệ thuật, khoa học, công nghệ, đối ngoại hoặc lĩnh vực khác.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung là ủy viên Trung ương Đảng các khóa 10, 11, 12, 13; đại biểu Quốc hội khóa 14, 15; có trình độ thạc sĩ Quản lý Hành chính công, cử nhân Luật.

Ông từng có thời gian dài công tác tại Tỉnh Đoàn Nam Hà và Trung ương Đoàn, sau đó làm Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái. Ông giữ chức Bộ trưởng Lao động Thương binh và Xã hội từ năm 2016.

Tháng 2/2025, Quốc hội khóa 15 phê chuẩn bổ nhiệm ông Đào Ngọc Dung giữ chức Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo.

Hồi đầu tháng 1 năm nay, Chủ tịch nước quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba cho Bộ trưởng Đào Ngọc Dung vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát.