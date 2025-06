Xu hướng sống chủ động và có kế hoạch tài chính dài hạn

Trong hành trình tạo dựng cuộc sống trọn vẹn, việc theo đuổi ước mơ và đam mê là điều quan trọng, nhưng cũng đầy rủi ro. Những biến cố bất ngờ như tai nạn hoặc vấn đề sức khỏe có thể ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập, làm gián đoạn kế hoạch cá nhân và đe dọa sự ổn định tài chính. Đó là lý do vì sao bảo vệ tài chính không còn là việc “nên làm”, mà đã trở thành một phần không thể thiếu trong mọi kế hoạch cá nhân dài hạn.

Hiểu rõ điều đó, giới trẻ ngày nay ngày càng quan tâm tới các giải pháp bảo hiểm linh hoạt, phù hợp với nhịp sống năng động. Không chỉ bảo vệ trước rủi ro, họ còn mong muốn các giải pháp giúp củng cố nền tảng tài chính, để sẵn sàng thích ứng với bất kỳ biến cố nào.

Người trẻ có xu hướng tìm kiếm các giải pháp bảo vệ linh hoạt

Hoài Nam (23 tuổi, Hà Nội) - một nhân viên marketing trẻ, chia sẻ: “Tôi từng nghĩ bảo hiểm là chuyện của tương lai. Nhưng sau một lần bị ngã xe phải nằm viện, tôi mới hiểu rủi ro không chừa ai. Khi đó, tôi còn chưa có tích lũy nên phải vay tạm bố mẹ để chi trả viện phí - cảm giác khá áp lực và áy náy”.

Hay như anh Minh Hoàng (32 tuổi, TP.HCM), vừa lập gia đình và chuẩn bị đón con đầu lòng, cho biết: “Giờ không chỉ lo cho mình mà còn phải nghĩ đến vợ con. Hai vợ chồng có một ít tiền tiết kiệm nên chúng tôi đang tìm giải pháp nào đó có thể giúp bảo vệ tài chính nếu chẳng may có chuyện gì bất ngờ xảy ra. Sau khi tìm hiểu thì thấy bảo hiểm là phù hợp nhất lúc này”.

Bảo vệ tài chính - chiến lược sống có trách nhiệm

Với những người trẻ đang từng bước xây dựng cuộc sống độc lập, hoặc các gia đình trẻ đang tạo dựng tổ ấm, việc chủ động tham gia bảo hiểm nhân thọ là lựa chọn thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự chuẩn bị cho tương lai. Không chỉ là dự trù rủi ro, bảo hiểm còn là một phần quan trọng trong chiến lược tài chính bền vững, giúp mỗi người yên tâm theo đuổi những điều quan trọng.

Hiểu rõ nhu cầu thực tế của khách hàng, Dai-ichi Life Việt Nam chính thức ra mắt bộ giải pháp bảo vệ và tích lũy tài chính thế hệ mới, gồm sản phẩm chính là Bảo hiểm Liên kết chung An tâm Song hành Thịnh vượng, cùng 3 sản phẩm bán kèm là Bảo hiểm Chăm sóc điều trị sau tai nạn 24/7, Bảo hiểm Chăm sóc điều trị bệnh hiểm nghèo 24/7 và Bảo hiểm Hỗ trợ duy trì đóng phí.

Lấy cảm hứng từ 4 phép tính quen thuộc, sản phẩm chính gửi gắm thông điệp đầy nhân văn: “Cộng chở che - Trừ rủi ro - Nhân tích lũy - Chia âu lo”. Bên cạnh quyền lợi chi trả lên đến 150% Số tiền bảo hiểm trong trường hợp Tử vong hoặc Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn, sản phẩm còn giúp khách hàng gia tăng giá trị tài khoản hợp đồng thông qua hoạt động đầu tư của Quỹ liên kết chung với lãi suất không thấp hơn mức cam kết, cùng các khoản Thưởng Đồng hành và Thưởng Gắn bó dài lâu.

Chủ động tham gia bảo hiểm mang đến sự bảo vệ toàn diện và an tâm cho các gia đình

Điểm nổi bật là khách hàng có thể chủ động điều chỉnh kế hoạch tài chính tùy theo từng giai đoạn cuộc sống - ưu tiên tích lũy hay tăng cường bảo vệ. Ngoài ra, tại các cột mốc quan trọng như kết hôn, sinh con hay con chuyển cấp học, khách hàng có thể tăng Số tiền bảo hiểm (tối đa 500 triệu đồng) mà không cần kê khai sức khỏe.

Sản phẩm cũng tích hợp đặc quyền song hành bảo vệ thêm một người thân - chi trả thêm quyền lợi Tử vong do Tai nạn cho người thân, mà không cần đóng thêm phí hay thẩm định sức khỏe.

Cùng với sản phẩm chính, 3 sản phẩm bán kèm giúp hoàn thiện hệ sinh thái bảo vệ tài chính cho khách hàng:

- Bảo hiểm Chăm sóc điều trị sau tai nạn 24/7 hỗ trợ tài chính khi khách hàng gặp tai nạn với quyền lợi Thương tật do Tai nạn chi trả đến 100% Số tiền bảo hiểm tùy mức độ, hỗ trợ viện phí đến 900.000 đồng/ngày trên phạm vi toàn cầu và mở rộng bảo vệ đến 75 tuổi. Đặc biệt, sản phẩm chi trả lên đến 120% Số tiền bảo hiểm trong trường hợp tử vong do ảnh hưởng trực tiếp của dòng điện hoặc do tai nạn xe máy - phương tiện di chuyển phổ biến của người dân Việt Nam.

- Bảo hiểm Chăm sóc điều trị bệnh hiểm nghèo 24/7 bảo vệ lên đến 88 bệnh, gồm 35 bệnh thể nhẹ và 53 bệnh nghiêm trọng, chi trả tối đa cho 3 bệnh thể nhẹ và 1 bệnh nghiêm trọng với tổng quyền lợi lên đến 250% Số tiền bảo hiểm. Sản phẩm hỗ trợ tài chính toàn diện trong quá trình điều trị và hồi phục.

- Bảo hiểm Hỗ trợ duy trì đóng phí giúp duy trì hiệu lực hợp đồng khi Người được bảo hiểm không may Tử vong hoặc Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn. Khi xảy ra Sự kiện bảo hiểm, Dai-ichi Life Việt Nam thay khách hàng tiếp tục đóng phí cho sản phẩm chính và các sản phẩm bán kèm, đồng thời hỗ trợ tài chính lên đến 200% Số tiền bảo hiểm.

Tham gia bảo hiểm không chỉ là quyết định tài chính thông minh mà còn là cam kết bảo vệ những giá trị quan trọng nhất: sức khỏe, gia đình và tương lai. Với bộ giải pháp thế hệ mới từ Dai-ichi Life Việt Nam, khách hàng có thể an tâm hơn trong từng hành trình, từ trải nghiệm cá nhân đến kế hoạch dài hạn cho gia đình.

Thông tin chi tiết tại: https://dai-ichi-life.com.vn/giai-phap-bao-hiem

Ngọc Minh