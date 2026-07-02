Tham dự đại lễ có đại diện Sở Dân tộc và Tôn giáo TPHCM, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, chính quyền địa phương, cùng chức sắc nhiều tổ chức tôn giáo và đông đảo đồng đạo Phật giáo Hòa Hảo trên địa bàn thành phố.

Cùng thời điểm này, tại An Hòa Tự, Tổ đình Đức Huỳnh Giáo chủ và hơn 200 điểm sinh hoạt tôn giáo của Phật giáo Hòa Hảo trên cả nước đồng loạt tổ chức Đại lễ khai đạo.

Đức Huỳnh Giáo chủ khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo tại làng Hòa Hảo, tỉnh An Giang ngày 18/5/1939 (âm lịch). Ra đời trên nền tảng giáo lý Phật giáo, Phật giáo Hòa Hảo luôn lấy giáo lý "Học Phật, tu nhân" làm nền tảng, hướng tín đồ tu hành tại gia, sống theo các giá trị đạo đức, thực hiện phương châm "vì đạo pháp, vì dân tộc", tích cực tham gia công tác từ thiện, nhân đạo, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Theo ông Trần Văn Đạt, Trưởng ban Ban đại diện Phật giáo Hòa hảo TPHCM: Đây là dịp để đồng đạo tưởng nhớ công đức Đức Huỳnh Giáo chủ, đồng thời nhìn lại kết quả hoạt động của giáo hội trong thời gian qua.

Trong năm đạo thứ 86, toàn đạo đã đóng góp hơn 600 tỷ đồng cho các chương trình an sinh xã hội, chăm lo người nghèo, hỗ trợ y tế, giáo dục và xây dựng hạ tầng nông thôn. Các công tác đạo sự, các hoạt động xã hội, từ thiện tiếp tục được duy trì và mở rộng thời gian tới.

Phát biểu tại buổi lễ, Linh mục Phanxicô Xaviê Bảo Lộc, Trưởng ban Mục vụ Đối thoại liên tôn, Tổng Giáo phận TPHCM, đánh giá cao những đóng góp của Phật giáo Hòa Hảo trong gần một thế kỷ hình thành và phát triển, đặc biệt là các hoạt động nhân đạo, từ thiện gắn với tinh thần nhập thế của Đức Huỳnh Giáo chủ.

Theo Linh mục Phanxicô Xaviê Bảo Lộc, những hoạt động như khám chữa bệnh miễn phí, xe chuyển bệnh, xây dựng cầu giao thông nông thôn, chăm lo người có hoàn cảnh khó khăn đã góp phần lan tỏa các giá trị nhân văn, thể hiện trách nhiệm của tổ chức tôn giáo đối với xã hội.

Ông cũng cho rằng các tôn giáo đều có điểm gặp gỡ ở những giá trị đạo đức, lòng nhân ái và tinh thần yêu thương con người. Lời dạy của Đức Huỳnh Giáo chủ "Ta phải thương yêu nhau như con một cha, dìu dắt nhau vào con đường đạo đức" là thông điệp có ý nghĩa trong việc tăng cường đoàn kết giữa các tôn giáo, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Dịp này, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Chợ Lớn cũng công bố thư chúc mừng của Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam gửi tới đồng bào Phật giáo Hòa Hảo nhân ngày khai đạo năm 2026.

Nhiều người dân, đồng đạo có mặt tại văn phòng Ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo tại TPHCM (phường Chợ Lớn) tham dự đại lễ. Bà Thắm cho biết: "Năm nay tôi không thể về An Giang nên dự lễ tại TPHCM. Đây là dịp để đồng đạo cùng tưởng nhớ Đức Huỳnh Giáo chủ, học tập giáo lý, thực hành lời dạy 'học Phật, tu nhân', sống tốt đời, đẹp đạo'.