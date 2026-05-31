Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu đã tuyên đọc thông điệp của Đức pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng gửi chư tăng, ni, Phật tử.

Tham dự Đại lễ có ông Nguyễn Phi Long, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Phạm Tất Thắng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; ông Nguyễn Đình Khang, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo cùng đại diện sở, ban, ngành thành phố Hà Nội.

Về phía Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam có Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Ủy viên thường trực Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Trị sự GHPG Việt Nam cùng chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự.

Chủ đề của Đại lễ Phật đản năm nay là: “Lan toả tâm từ bi”. Tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu đã tuyên đọc thông điệp của Đức pháp chủ GHPG Việt Nam, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng gửi chư tăng ni, Phật tử Việt Nam ở trong nước và nước ngoài nhân mùa Phật đản Phật lịch 2570. Trong đó nhấn mạnh, đây là một sự kiện đặc biệt, không chỉ kỷ niệm ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sanh, mà còn là dịp để mỗi người con Phật nhìn lại nhằm thấu hiểu hơn bài học sâu sắc từ chính cuộc đời của Đức Thế Tôn và lời dạy thiết thực của Ngài.

“Năm 2026 này, đất nước Việt Nam chúng ta bước vào một giai đoạn mới sau việc sắp xếp lại địa giới hành chính, kiện toàn nhân sự, sửa đổi và thông qua một số bộ luật với quyết tâm vươn mình phát triển. Nhìn lại lịch sử và lời dạy của Đức Phật qua kinh Chuyển luân Thánh vương sư tử hống (Cakkavatti Sīhanāda Sutta, kinh Trường bộ), chúng ta tin tưởng khi mọi quyết sách lấy dân làm gốc và vì lợi lạc cho nhân dân, thì sẽ có sự đồng điệu, đồng thuận, đoàn kết một lòng, nhất định thành tựu tốt đẹp”, thông điệp nêu.

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPG Việt Nam tuyên đọc diễn văn Phật đản PL.2570 - DL.2026.

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPG Việt Nam, Trưởng Ban Hoằng pháp Trung ương, Trưởng Ban Trị sự GHPG Việt Nam TP Hà Nội đã tuyên đọc diễn văn Phật đản PL.2570 - DL.2026 của Trưởng lão Hoà thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPG Việt Nam.

Diễn văn khẳng định, trải qua hàng nghìn năm đồng hành cùng dân tộc, Phật giáo Việt Nam luôn hòa mình trong dòng chảy lịch sử của đất nước, lấy tinh thần hộ quốc an dân, nhập thế cứu đời làm lý tưởng phụng sự.

Chủ đề của Đại lễ Phật đản năm nay là “Lan toả tâm từ bi”

Trong bối cảnh đất nước đứng trước vận hội mới, năm nay GHPG Việt Nam kỷ niệm 45 năm thành lập với thông điệp “Phật giáo phát triển cùng đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”. Ban Trị sự GHPG Việt Nam các tỉnh, thành phố đang tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo nhiệm kỳ 2026-2031, tiến tới Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X sẽ diễn ra vào ngày 6-7/11/2026 theo phương châm hành động “Kỷ cương – Đổi mới – Hiệu lực – Hiệu quả”. Đây không chỉ là thông điệp của niềm tin và khát vọng phát triển đất nước, mà còn là lời phát nguyện tiếp nối truyền thống nhập thế của Phật giáo Việt Nam trong thời đại mới.

Nhân dịp này, GHPG Việt Nam kêu gọi toàn thể tăng, ni, Phật tử cả nước tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, sống “tốt đời, đẹp đạo”, tích cực tham gia xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc; đồng hành cùng Đảng, Nhà nước trong công cuộc phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số, an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân và giữ gìn chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Ông Nguyễn Phi Long, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại Đại lễ, ông Nguyễn Phi Long, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã gửi lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng tốt đẹp tới chư tôn đức giáo phẩm, quý vị tăng, ni, cư sĩ và đồng bào Phật tử. Ông ghi nhận và biểu dương những đóng góp quan trọng của GHPG Việt Nam và đồng bào Phật tử vào những thành tựu phát triển chung của đất nước.

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang tham gia Đại lễ Phật đản.





Các đại biểu tham gia nghi lễ tụng kinh Khánh đản.

Ông nhấn mạnh, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mong muốn và tin tưởng rằng các chư tôn đức Hội đồng trị sự GHPG Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần nhập thế tích cực và phương châm “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội”; tiếp tục vận động tăng, ni, Phật tử sống “tốt đời, đẹp đạo”, đồng hành cùng dân tộc và đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới. Đồng thời kỳ vọng Giáo hội tiếp tục phát huy vai trò trong công tác đối ngoại nhân dân, giao lưu Phật giáo quốc tế, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam yêu chuộng hòa bình, nhân ái và giàu truyền thống văn hóa tới Phật giáo các nước và bạn bè quốc tế.

Phật tử trang nghiêm tụng kinh Khánh đản.

Tiếp sau đó, các chư tôn giáo phẩm Ban trị sự GHPG Việt Nam trang nghiêm cử hành nghi lễ tụng kinh Khánh đản và nghi thức tắm Phật truyền thống.

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang thực hiện nghi lễ tắm Phật.