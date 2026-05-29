Ngày nay, nhân loại đạt được nhiều thành tựu lớn lao về khoa học, công nghệ, kinh tế và giao lưu văn hóa. Thế nhưng, bên cạnh những tiến bộ ấy, thế giới vẫn đang chứng kiến chiến tranh, xung đột, biến đổi khí hậu, bất bình đẳng xã hội, khủng hoảng đạo đức và sự cô đơn trong đời sống hiện đại.

Con người có nhiều phương tiện hơn, nhưng không phải lúc nào cũng hạnh phúc hơn. Con người kết nối nhanh hơn, nhưng đôi khi lại xa cách nhau hơn. Con người khai thác thiên nhiên mạnh mẽ hơn, nhưng cũng đang phải trả giá bằng môi trường sống bị tổn thương. Trong hoàn cảnh đó, trí tuệ Phật giáo trở thành nguồn sáng nhân văn, giúp con người nhìn lại chính mình và định hướng một con đường phát triển hài hòa, bền vững.

Không một quốc gia, dân tộc hay cá nhân nào có thể tồn tại biệt lập

Trí tuệ Phật giáo trước hết là trí tuệ của sự tỉnh thức. Đức Phật dạy con người không chạy theo vô minh, tham ái và chấp thủ, mà cần nhìn sâu vào bản chất của đời sống để thấy rõ nguyên nhân của khổ đau. Khi hiểu rằng mọi sự vật đều nương tựa vào nhau mà tồn tại, con người sẽ biết sống có trách nhiệm hơn với bản thân, cộng đồng và thiên nhiên. Tinh thần duyên khởi của Phật giáo cho thấy không có một quốc gia, một dân tộc hay một cá nhân nào có thể tồn tại biệt lập. Hạnh phúc của người này gắn liền với hạnh phúc của người khác; an nguy của một vùng đất có thể ảnh hưởng đến toàn cầu.

Cung rước Đức Phật đản từ tổ đình Ấn Quang về chùa Việt Nam Quốc Tự (TPHCM) cùng nghi thức tắm Phật là một trong những hoạt động thiêng liêng mở đầu tuần lễ Phật đản (Phật lịch 2570). Ảnh: Nguyễn Huế

Vì vậy, phát triển bền vững không thể chỉ là tăng trưởng kinh tế, mà phải là sự phát triển đặt trên nền tảng đạo đức, lòng từ bi và ý thức liên đới.

Chủ đề Vesak 2026 nhấn mạnh vai trò của trí tuệ Phật giáo trong việc thúc đẩy phát triển bền vững toàn cầu. Phát triển bền vững đòi hỏi con người biết cân bằng giữa nhu cầu hiện tại và trách nhiệm đối với các thế hệ tương lai. Từ góc nhìn Phật giáo, sự phát triển chân chính không thể dựa trên lòng tham vô hạn, sự tiêu thụ quá mức hay việc hy sinh môi trường để đổi lấy lợi ích ngắn hạn. Đức Phật từng khuyên con người sống biết đủ, biết tiết chế, biết trân trọng những điều đang có.

Trong vấn đề môi trường, giáo lý Phật giáo đem đến một cách nhìn sâu sắc. Thiên nhiên không phải là đối tượng để con người thống trị, mà là môi trường sống cùng tồn tại với con người. Một cánh rừng bị tàn phá, một dòng sông bị ô nhiễm, một bầu không khí bị đầu độc không chỉ là tổn thất sinh thái, mà còn là biểu hiện của sự mất cân bằng trong tâm thức con người. Khi tâm con người bị chi phối bởi tham lam và ích kỷ, thiên nhiên sẽ bị tổn thương. Ngược lại, khi tâm được nuôi dưỡng bằng từ bi và trí tuệ, con người sẽ biết sống giản dị, bảo vệ môi trường và sử dụng tài nguyên một cách có trách nhiệm.

Trí tuệ Phật giáo cũng góp phần xây dựng hòa bình. Hòa bình không chỉ là sự vắng mặt của chiến tranh, mà còn là trạng thái an ổn trong tâm hồn và hài hòa trong các mối quan hệ xã hội. Đức Phật dạy rằng hận thù không thể dập tắt bằng hận thù, chỉ có tình thương mới hóa giải được hận thù. Lời dạy ấy đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Trong một thế giới còn nhiều chia rẽ về chính trị, tôn giáo, sắc tộc và lợi ích kinh tế, tinh thần từ bi, bất bạo động và đối thoại của Phật giáo có thể mở ra con đường hóa giải xung đột. Khi con người biết lắng nghe nhau bằng tâm không thành kiến, biết đặt mình vào nỗi khổ của người khác, thì khả năng cảm thông và hòa giải sẽ được nuôi lớn.

Nếu nhân loại gieo nhân của từ bi, hiểu biết và hợp tác, tương lai sẽ có cơ hội nở hoa an lạc. Ảnh: Nguyễn Huế

Bên cạnh hòa bình và môi trường, phát triển bền vững còn gắn liền với công bằng xã hội. Trí tuệ Phật giáo khẳng định phẩm giá bình đẳng của mọi con người. Đức Phật không đánh giá con người bằng giai cấp, tài sản hay quyền lực, mà bằng hành động thiện lành, đạo đức và sự tu tập chuyển hóa. Tinh thần ấy nhắc nhở xã hội hiện đại phải quan tâm nhiều hơn đến người nghèo, người yếu thế, người bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển. Một thế giới chỉ giàu về vật chất nhưng nghèo tình thương sẽ không thể là một thế giới hạnh phúc. Một nền văn minh chỉ đo lường thành công bằng lợi nhuận mà quên đi lòng nhân ái sẽ dễ rơi vào khủng hoảng.

Phát triển bên ngoài phải đi đôi với chuyển hóa bên trong

Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2026 cũng là dịp để nhấn mạnh trách nhiệm xây dựng tương lai chung cho nhân loại. Tương lai ấy không thuộc riêng một quốc gia hay một thế hệ nào. Những quyết định hôm nay về môi trường, giáo dục, hòa bình, công nghệ và đạo đức sẽ ảnh hưởng lâu dài đến con cháu mai sau.

Phật giáo dạy về nghiệp, tức là mỗi hành động, lời nói và ý nghĩ đều tạo ra hệ quả. Hiểu về nghiệp không phải để sợ hãi, mà để sống tỉnh thức hơn. Nếu nhân loại gieo nhân của tham lam, bạo lực và vô trách nhiệm, tương lai sẽ gặt lấy khổ đau. Nếu nhân loại gieo nhân của từ bi, hiểu biết và hợp tác, tương lai sẽ có cơ hội nở hoa an lạc.

Trong thời đại công nghệ phát triển nhanh chóng, trí tuệ Phật giáo càng cần được vận dụng để định hướng đạo đức cho con người. Trí tuệ nhân tạo, tự động hóa, truyền thông số và các phát minh mới có thể đem lại nhiều lợi ích, nhưng cũng đặt ra không ít thách thức. Công nghệ chỉ thực sự có ý nghĩa khi phục vụ con người và sự sống. Nếu thiếu đạo đức, công nghệ có thể trở thành công cụ gây chia rẽ, kiểm soát, lan truyền hận thù hoặc làm sâu sắc thêm bất bình đẳng.

Vì vậy, trí tuệ Phật giáo nhắc nhở rằng, phát triển bên ngoài phải đi đôi với chuyển hóa bên trong. Một xã hội văn minh cần không chỉ những bộ máy thông minh, mà còn cần những trái tim biết thương yêu và những tâm hồn biết tỉnh thức.

Đối với mỗi người con Phật, kỷ niệm Phật đản không chỉ là thắp hương, dâng hoa hay tham dự nghi lễ, mà còn là phát nguyện sống theo lời Phật dạy. Ảnh: Nguyễn Huế

Đối với mỗi người con Phật, kỷ niệm Phật đản không chỉ là thắp hương, dâng hoa hay tham dự nghi lễ, mà còn là phát nguyện sống theo lời Phật dạy. Mỗi nụ cười hiền hòa, mỗi lời nói ái ngữ, mỗi hành động bảo vệ môi trường, mỗi sự sẻ chia với người khó khăn đều là cách thiết thực để cúng dường Đức Phật. Phật đản không chỉ diễn ra trong lễ đài trang nghiêm, mà còn có mặt trong từng việc thiện lành của đời sống hằng ngày. Khi một người biết bớt giận, bớt tham, bớt ích kỷ và biết sống vì người khác hơn, thì ánh sáng Phật đản đang được thắp lên trong chính tâm hồn người ấy.

Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc là biểu tượng của sự gặp gỡ giữa đạo Phật và cộng đồng quốc tế, giữa truyền thống tâm linh và những vấn đề toàn cầu. Sự kiện này khẳng định rằng giáo lý của Đức Phật không chỉ dành cho một cộng đồng tôn giáo, mà còn chứa đựng những giá trị phổ quát cho nhân loại. Từ bi, trí tuệ, hòa bình, bất bạo động, tỉnh thức và trách nhiệm là những giá trị mà bất cứ xã hội nào cũng cần đến.

Mùa Phật đản 2026 vì thế là lời mời gọi nhân loại cùng trở về với trí tuệ sâu xa của Đức Phật để soi sáng con đường phía trước. Phát triển bền vững không chỉ là nhiệm vụ của các chính phủ hay tổ chức quốc tế, mà là trách nhiệm của từng cá nhân. Xây dựng tương lai chung không chỉ bắt đầu từ những hội nghị lớn, mà còn bắt đầu từ tâm niệm thiện lành của mỗi con người.

Khi mỗi người biết sống tỉnh thức, mỗi gia đình biết nuôi dưỡng yêu thương, mỗi cộng đồng biết hợp tác, mỗi quốc gia biết đặt lợi ích chung lên trên ích kỷ hẹp hòi, thì nhân loại sẽ có thêm hy vọng…