1. Trong mùa Phật đản, nhiều người chọn ăn chay một hoặc vài ngày. Theo giáo lý Phật giáo, ý nghĩa cốt lõi của hành động này là gì?
Để cầu may mắn và phước báu
- Để thể hiện lòng từ bi đối với mọi sự sống
- Để tuân thủ một nghi thức bắt buộc
- Để chứng tỏ sự mộ đạo của bản thân — Chính xác
Lòng từ bi (karuṇā) là một trong những giá trị nền tảng của Phật giáo. Ăn chay trong mùa Phật đản không đơn thuần là thay đổi thực đơn mà là cơ hội thực tập tâm không gây tổn hại đến chúng sinh.
Trong nhiều truyền thống Phật giáo Đại thừa, việc hạn chế sát sinh được xem là cách nuôi dưỡng tâm từ, bởi mọi loài đều có khát vọng sống và tránh đau khổ. Hành động này cũng nhắc nhở người thực hành về nguyên lý duyên khởi: sự sống của mình luôn liên hệ với sự sống của muôn loài.
Điều quan trọng nhất không phải số ngày ăn chay, mà là sự phát triển của tâm từ bi và ý thức trách nhiệm với thế giới xung quanh.
2. Nếu thực hiện một hành động nhỏ trong mùa Phật đản, điều nào phản ánh đúng tinh thần lời dạy của Đức Phật về chánh ngữ?
Tránh tranh cãi vô ích trên mạng xã hội
- Chia sẻ thật nhiều nội dung Phật giáo
- Im lặng trong mọi tình huống
- Chỉ nói chuyện với người cùng quan điểm — Chính xác
Chánh ngữ là một chi phần của Bát Chánh Đạo.
Theo kinh điển, chánh ngữ bao gồm: không nói dối; không nói lời chia rẽ; không nói lời thô ác; không nói lời vô ích.
Trong thời đại mạng xã hội, một trong những ứng dụng thiết thực nhất của chánh ngữ là không tham gia vào những cuộc công kích, xúc phạm hay lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng.
Vì vậy, đôi khi một hành động rất nhỏ như không viết một bình luận đầy sân hận lại là cách thực hành giáo lý sâu sắc hơn nhiều nghi thức bên ngoài.
3. Nghi thức tắm Phật thường được tổ chức trong Đại lễ Phật đản. Ý nghĩa biểu tượng quan trọng nhất của nghi thức này là gì?
Tưởng nhớ sự kiện Đức Phật đản sinh
- Thanh tẩy thân thể
- Gột rửa tham, sân, si trong chính mình
- Cầu tài lộc và bình an — Chính xác
Theo truyền thống Phật giáo, nghi thức tắm tượng Đức Phật xuất phát từ các câu chuyện về sự kiện đản sinh của Đức Phật.
Tuy nhiên, các bậc giảng sư thường nhấn mạnh rằng: Nước không dùng để làm sạch Đức Phật, mà để nhắc chúng ta làm sạch chính mình.
Ba độc: Tham (tham lam, chấp thủ), Sân (giận dữ, oán hận), Si (vô minh, mê lầm) được xem là nguồn gốc của khổ đau. Vì vậy, khi thực hiện nghi thức tắm Phật, người Phật tử đồng thời phát nguyện chuyển hóa những bất thiện trong tâm.
Do đó, hành động nhỏ phù hợp nhất sau nghi lễ có thể là: tha thứ cho một người, từ bỏ một thói quen xấu hoặc thực tập lòng biết ơn.
4. Đức Phật thường được gọi là "Bậc Giác ngộ". Nếu muốn kỷ niệm Phật đản theo đúng ý nghĩa này, hành động nào dưới đây phù hợp nhất?
Học thuộc tiểu sử Đức Phật
- Thắp thật nhiều đèn và hoa
- Dành thời gian quan sát và hiểu rõ tâm mình
- Chụp ảnh tại lễ Phật đản — Chính xác
Từ "Phật" (Buddha) có nghĩa là người đã giác ngộ, tức người thấy rõ bản chất của thực tại và thoát khỏi vô minh.
Vì vậy, tinh thần sâu xa của Phật đản không chỉ là tưởng nhớ sự ra đời của một nhân vật lịch sử, mà còn là nhắc nhở mỗi người về khả năng tỉnh thức nơi chính mình.
Một vài phút để: quán sát hơi thở, nhận diện cảm xúc, nhìn lại những hành động trong ngày chính là bước đầu của sự tỉnh thức ấy.
Nói cách khác, Phật đản không chỉ kỷ niệm sự xuất hiện của Đức Phật trong lịch sử, mà còn là dịp để "đức Phật trong tâm" được đánh thức.
5. Theo nhiều bài kinh, hành động nào sau đây được xem là một trong những cách thiết thực nhất để báo đáp công ơn cha mẹ trong mùa Phật đản?
Mua quà đắt tiền
- Tổ chức tiệc lớn
- Hiếu kính và chăm sóc cha mẹ bằng hành động cụ thể
- Chỉ cầu nguyện cho cha mẹ — Chính xác
Trong nhiều kinh điển Phật giáo như Kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật nhiều lần đề cao công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ.
Phật giáo xem hiếu đạo là nền tảng của đạo đức xã hội. Sự hiếu kính không chỉ nằm ở lời nói hay nghi lễ mà phải thể hiện bằng hành động cụ thể: quan tâm sức khỏe cha mẹ, dành thời gian lắng nghe, phụ giúp công việc, cư xử ôn hòa và biết ơn.
Nếu phải chọn một hành động nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn trong mùa Phật đản, thì việc gọi điện hỏi thăm cha mẹ, về thăm gia đình hoặc dành một ngày trọn vẹn cho người thân có thể chính là cách thực hành Phật pháp gần gũi nhất.
