Chính xác

Lòng từ bi (karuṇā) là một trong những giá trị nền tảng của Phật giáo. Ăn chay trong mùa Phật đản không đơn thuần là thay đổi thực đơn mà là cơ hội thực tập tâm không gây tổn hại đến chúng sinh.

Trong nhiều truyền thống Phật giáo Đại thừa, việc hạn chế sát sinh được xem là cách nuôi dưỡng tâm từ, bởi mọi loài đều có khát vọng sống và tránh đau khổ. Hành động này cũng nhắc nhở người thực hành về nguyên lý duyên khởi: sự sống của mình luôn liên hệ với sự sống của muôn loài.

Điều quan trọng nhất không phải số ngày ăn chay, mà là sự phát triển của tâm từ bi và ý thức trách nhiệm với thế giới xung quanh.