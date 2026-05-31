Sáng 31/5 (tức Rằm tháng Tư Âm lịch), Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) TPHCM trang nghiêm tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 tại Việt Nam Quốc Tự (phường Hoà Hưng) kỷ niệm ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sinh.

Trong thông điệp Phật đản Phật lịch 2570, Pháp chủ GHPGVN đại lão hòa thượng Thích Trí Quảng nhấn mạnh: "Năm 2026 này, nước Việt Nam chúng ta bước vào một giai đoạn mới sau việc sắp xếp lại địa giới hành chính, kiện toàn nhân sự, sửa đổi và thông qua một số bộ luật với quyết tâm vươn mình phát triển. Nhìn lại lịch sử và lời dạy của Đức Phật, chúng ta tin tưởng khi mọi quyết sách lấy dân làm gốc và vì lợi lạc cho nhân dân, thì sẽ có sự đồng điệu, đồng thuận, đoàn kết một lòng, nhất định thành tựu tốt đẹp".

Pháp chủ gửi gắm thông điệp: Mỗi người đệ tử Phật nhiệt tâm hơn nữa trong việc vận dụng lời dạy của Đức Phật cùng nhau thắp sáng ngọn đèn của lòng từ bi, để ánh sáng ấy lan toả, sưởi ấm mọi người, làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, bày tỏ mong muốn Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, gắn bó và đồng hành cùng dân tộc. Đặc biệt, ông kỳ vọng Giáo hội Phật giáo TPHCM sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào sự phát triển của thành phố trong giai đoạn mới, khi địa phương mở rộng không gian phát triển sau sắp xếp đơn vị hành chính với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trưởng lão Hoà thượng Thích Thiện Nhơn chia sẻ: Truyền thống lịch sử hai nghìn năm đồng hành cùng dân tộc, Phật giáo Việt Nam luôn lấy tinh thần hộ quốc an dân. Trong mọi giai đoạn dựng nước và giữ nước, Phật giáo luôn là nền tảng đạo đức, văn hoá và tâm linh hun đúc hồn thiêng dân tộc, nuôi dưỡng lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, khoan dung và nhân ái của con người Việt Nam.

Phật tử đồng thanh tụng bài sám Khánh đản trong không khí trang nghiêm.

Kết thúc buổi lễ, hàng trăm phật tử xếp hàng lên lễ đài để lễ bái tượng Đức Phật.

Kim Phụng xúc động được tham dự buổi lễ linh thiêng, mong cầu bình an hạnh phúc đến gia đình và những người xung quanh.

Trong tuần lễ Phật Đản 2570, nhiều hoạt động trang nghiêm, linh thiêng đã diễn ra trên khắp cả nước.