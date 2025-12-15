Tôi đang có nhu cầu mua một chiếc xe gầm cao đời mới để sử dụng lâu dài. Gần đây, phía đại lý chủ động liên hệ và đưa ra mức giá được cho là rất tốt, mẫu xe tôi nhắm đến được giảm giá gần 100 triệu đồng so với niêm yết, kèm thêm nhiều phụ kiện và có xe giao ngay.

Nhân viên tư vấn cho biết đây là chương trình xả kho để chốt doanh số cuối năm, nếu chờ sang 2026 thì sẽ không còn khuyến mại sâu như vậy, thậm chí còn phải chờ xe.

Nhiều đại lý ô tô đang chủ động "cắt lỗ" để xả kho chốt sổ cuối năm. Ảnh minh hoạ: Hoàng Hiệp

Nghe vậy, tôi thực sự phân vân. Một mặt, mức ưu đãi hiện tại là rất hấp dẫn, số tiền tiết kiệm được không hề nhỏ. Mặt khác, tôi lại lo tâm lý mua xe cuối năm bị thiệt đời, bởi dù chỉ chênh vài tuần, chiếc xe mua tháng 12 cũng bị xem là xe đời cũ khi bước sang năm mới.

Một băn khoăn khác là liệu lời tư vấn "sang năm có thể phải chờ lâu” có phải chiêu bán hàng hay phản ánh đúng tình trạng nguồn cung? Nếu mua ngay, tôi có lợi về giá; nhưng nếu đợi sang 2026, tôi có thể sở hữu xe đời mới hơn, dù phải chấp nhận rủi ro giá cao hơn hoặc chờ đợi lâu hơn.

Giữa bài toán giá tốt trước mắt và giá trị "đời xe” về sau, tôi thật sự chưa biết nên chốt mua ngay hay kiên nhẫn đợi sang năm mới. Rất mong nhận được chia sẻ từ những người có kinh nghiệm.

Xin cảm ơn!

Độc giả Nguyễn Thành Lợi (Hà Đông, Hà Nội)

