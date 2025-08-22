Sự kiện quy tụ dàn nghệ sĩ đình đám quốc tế như DJ Snake (châu Âu), J Balvin (châu Mỹ Latin), The Kid LAROI (châu Úc) và DPR IAN (Hàn Quốc). Các nghệ sĩ Việt Nam gồm Soobin, Hòa Minzy, tlinh và (S)TRONG Trọng Hiếu.

Dưới đây là chia sẻ của đạo diễn đại nhạc hội - Blonde Nguyễn.

Đạo diễn Blonde Nguyễn

- So với những mùa đại nhạc hội trước, ý tưởng của 8Wonder: Moments of Wonder có gì khác biệt?

Lần này, chúng tôi muốn làm một điều gì đó thật khác. Không chỉ đơn thuần là một sân khấu âm nhạc, Moments of Wonder hướng tới việc xây dựng một hành trình cảm xúc xuyên suốt, nơi người xem được dẫn dắt từ quá khứ hào hùng, qua hiện tại sống động, đến tương lai đầy kỳ vọng - tất cả được thể hiện bằng ngôn ngữ âm nhạc và hình ảnh đậm tính nghệ thuật, tại một địa điểm mang dấu ấn lịch sử đặc biệt.

Sân khấu 8Wonder là hành trình xuyên cảm xúc xuyên suốt mang đậm dấu ấn lịch sử

Chúng tôi không chỉ mang văn hóa Việt ra thế giới, chúng tôi muốn mang thế giới đến để lắng nghe Việt Nam. Riêng với phần trình diễn của các nghệ sĩ Việt, chương trình sẽ có một setlist đặc biệt được thiết kế rất “Việt Nam” - từ âm nhạc, hình ảnh cho đến cách kể chuyện. Sẽ có một mạch truyện liền mạch: mở đầu bằng huyền sử dựng nước, tiếp nối bằng chất liệu văn hóa Bắc Bộ cổ truyền, rồi đến những điểm nhấn đậm chất ba miền đất nước, và cuối cùng là bước chuyển mình mạnh mẽ: một Việt Nam hiện đại, hội nhập, sẵn sàng vươn ra toàn cầu.

Sự đan xen giữa các mảng văn hóa, cùng khả năng kết nối tinh tế của nghệ sĩ, chính là thông điệp sâu xa mà chương trình muốn gửi gắm: Dù đi đến đâu, làm gì - người Việt vẫn luôn giữ trong mình bản sắc. Và từ bản sắc ấy, chúng ta bước ra thế giới.

- Chị có thể “bật mí” một số điều thú vị chỉ có ở Moments of Wonder?

Điểm đặc biệt của 8Wonder năm nay sẽ là một hành trình được kết nối bằng âm nhạc, cảm xúc và hệ thống hình ảnh.

Điểm độc đáo kế tiếp chính là phần visual sân khấu hoàn toàn được vẽ tay, mang đậm tinh thần đương đại và giá trị nghệ thuật. Mỗi nét vẽ không chỉ là hình ảnh minh họa mà còn là tuyên ngôn đầy tự hào về tiếng Việt, văn hóa Việt và tinh thần Việt trong một sự kiện tầm cỡ quốc tế.

Đặc biệt, nhiều tiết mục được dàn dựng với nhiều nhạc cụ dân tộc, dệt nên một không gian âm nhạc truyền cảm hứng. Khán giả sẽ cảm nhận rõ hơn sự giao thoa giữa cốt cách văn hóa Việt và tính toàn cầu, trong một format được dàn dựng theo chuẩn quốc tế.

- Trước đó Ban tổ chức hé lộ đại nhạc hội sẽ diễn ra với quy mô chưa từng có. Cụ thể ra sao?

Là một trong các chương trình concert mừng Quốc khánh, 8Wonder tự tin ghi dấu với quy mô vượt trội và những trải nghiệm xứng tầm quốc tế.

Ban tổ chức đã dồn toàn lực để mang về đây hệ thống trang thiết bị hàng đầu, đảm bảo từng khoảnh khắc đều là một “điểm nổ” cảm xúc. Dàn âm thanh, ánh sáng được đầu tư lớn, với thiết kế bao phủ toàn bộ không gian sân khấu bằng những dải sáng sống động và ấn tượng, tạo nên hiệu ứng thị giác bùng nổ cả đêm nhạc.

Sân khấu sống động, ấn tượng, visual hoàn toàn được vẽ tay, mang đậm tinh thần đương đại và giá trị nghệ thuật

Hơn 1.000m² màn hình LED khổng lồ cùng các cột ánh sáng được bố trí khắp không gian sẽ giúp khán giả dù ở bất kỳ vị trí nào cũng có thể “chạm” vào mọi chi tiết sân khấu, cảm nhận trọn vẹn mọi cung bậc cảm xúc.

Với dự kiến đón khoảng 50.000 khán giả, 8Wonder 2025 không chỉ là lễ hội âm nhạc đặc biệt dịp Quốc khánh, mà còn là sự kiện đánh dấu một bước tiến mới trong cách Việt Nam tổ chức và sản xuất những sân khấu âm nhạc đẳng cấp toàn cầu. Đó cũng chính là tầm nhìn của nhà tổ chức 8Wonder - Vingroup - mà tôi rất tâm đắc khi thể hiện rõ khát vọng đưa văn hóa Việt Nam lên đẳng cấp quốc tế.

- Thông thường có một sao quốc tế, ban tổ chức đã gặp không ít khó khăn. Ở đây có tới 4, 8Wonder đã làm như thế nào để kết hợp?

Mỗi nghệ sĩ quốc tế tham gia 8Wonder đều mang theo một “vũ trụ” âm nhạc riêng biệt và việc đưa cả 4 tên tuổi lớn cùng xuất hiện trên một sân khấu thực sự cũng là một thử thách.

Không chỉ khác biệt về concept trình diễn, cả 4 nghệ sĩ đều có những yêu cầu kỹ thuật rất cao và khắt khe, đòi hỏi Ban tổ chức phải liên tục phối hợp, trao đổi, điều chỉnh để đáp ứng được yêu cầu của từng nghệ sĩ mà vẫn đảm bảo sự liền mạch của tổng thể chương trình.

8Wonder sẽ là đại nhạc hội mang màu sắc đa quốc gia, nhưng thấm đẫm không khí Việt, tinh thần Việt

Ví dụ, J Balvin sẽ mang đến một phần thiết lập sân khấu cực kỳ đặc biệt, chưa từng có trong các sự kiện tại Việt Nam, trong khi The Kid LAROI đưa gần như toàn bộ ban nhạc sang biểu diễn với thiết bị nhập khẩu nguyên kiện theo tiêu chuẩn quốc tế.

8Wonder không chỉ muốn mời các ngôi sao quốc tế đến biểu diễn, mà còn muốn đưa những gì đặc trưng nhất, sáng tạo nhất của họ đến Việt Nam - nguyên bản, đúng tinh thần, đúng chất lượng. Và từ đó, tạo nên một đại nhạc hội mang màu sắc đa quốc gia, nhưng thấm đẫm không khí Việt, tinh thần Việt - nơi các nghệ sĩ thế giới cất tiếng hát trên chính mảnh đất này, trong sự kết nối văn hóa đầy cảm hứng.

- Cảm ơn đạo diễn!

Thùy Dương (thực hiện)