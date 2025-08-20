Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội) chính thức khánh thành vào sáng 19/8 có quy mô lớn nhất Đông Nam Á, thuộc top 10 tổ hợp trung tâm triển lãm lớn nhất thế giới.

Trung tâm triển lãm rộng hơn 900.000m² được xây dựng trong thời gian kỷ lục, chỉ gần 10 tháng, với tổng vốn hơn 7.000 tỷ đồng. Đặc biệt, sắp tới, đây sẽ là nơi diễn ra triển lãm "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" mừng ngày Quốc khánh.

Hình ảnh một số hạng mục, gian trưng bày đã gần hoàn tất trong khu vực Nhà triển lãm Kim Quy. Triển lãm sẽ trưng bày, giới thiệu những thành tựu nổi bật của đất nước trong 80 năm xây dựng và phát triển trên các lĩnh vực trọng điểm như công nghiệp - công nghệ; đầu tư - thương mại; nông nghiệp - nông thôn; an ninh - quốc phòng; đối ngoại; y tế, giáo dục; văn hóa, thể thao và du lịch.

Triển lãm thành tựu đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh với chủ đề: "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" nhằm tôn vinh, giới thiệu thành tựu nổi bật của đất nước qua 80 năm bảo vệ, xây dựng và phát triển dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Không gian trưng bày của triển lãm gần 260.000 m² đang dần được lấp đầy những hình ảnh cờ đỏ sao vàng rực rỡ.

Đây là lần đầu tiên, các Bộ, ban, ngành Trung ương cùng 34 tỉnh, thành phố và hơn 200 doanh nghiệp lớn sẽ hội tụ tại một sự kiện quy mô đặc biệt, tạo nên bức tranh toàn diện về chặng đường phát triển giàu cảm xúc và vinh quang của đất nước.

Với không gian rộng, triển lãm gây ấn tượng bằng các logo, biểu tượng có kích thước lớn, hứa hẹn thu hút đông đảo du khách tới tham quan sau khai mạc.

Những ngày gần đây, hàng trăm công nhân làm việc ngày đêm, tiếp tục gấp rút để hoàn tất các hạng mục cuối trước khi triển lãm "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" chính thức khai mạc vào ngày 28/8.