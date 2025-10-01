Không khí “nóng” từ trước giờ G

Chỉ một ngày trước khi Yamaha PHIÊU Concert chính thức diễn ra, Quảng trường Cách mạng Tháng Tám - Nhà hát Lớn Hà Nội đã trở thành tâm điểm của giới trẻ. Từ sáng sớm 27/9, hàng dài bạn trẻ đổ về khu vực booth của Yamaha để tham gia các hoạt động “warm-up” và săn tấm vé cuối cùng dự đêm nhạc, mang đến không khí như một lễ hội thu nhỏ.

Sự kiện đã trở thành một ngày hội trải nghiệm khi trưng bày gần như toàn bộ dải sản phẩm "hot hit" của Yamaha. Từ sản phẩm mới ra mắt Yamaha PG-1 ABS 2025, các dòng xe đô thị tiện ích được yêu thích như NVX, Grande, Janus, NEO’s, đến những mẫu xe phân khối lớn như XMAX 300, TMAX 560,..., tất cả đều thu hút giới trẻ đến check-in và chạy thử. Người tham dự hào hứng ghi lại khoảnh khắc khi thử chạy xe trên cung đường quanh Nhà hát Lớn, tìm hiểu xe, phụ kiện và may mắn nhận về những tấm vé cuối cùng của Concert PHIÊU ngày 28/9.

Đêm nhạc bùng nổ cùng Sơn Tùng M-TP và dàn sao V-Pop

Tối 28/9, “Yamaha PHIÊU Concert” diễn ra tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám - Nhà hát Lớn Hà Nội trong sự chờ đợi của hàng nghìn khán giả. Ngay từ khi chưa mở cửa, dòng người đã kéo đến đông nghịt, sẵn sàng cháy hết mình cùng âm nhạc. Khu vực sân khấu ngoài trời được Yamaha đầu tư hệ thống âm thanh - ánh sáng hiện đại, màn hình LED khổng lồ, cùng hệ thống L-Acoustics K1 - thiết bị âm thanh “cực phẩm” mà các tour diễn quốc tế đang sử dụng, tạo nên một không gian cuồng nhiệt và chuẩn quốc tế ngay giữa trung tâm Thủ đô.

Đặc biệt, sự xuất hiện của Sơn Tùng M-TP, ngôi sao hàng đầu Vbiz, đã đẩy sức nóng của đêm nhạc lên đến đỉnh điểm với những màn trình diễn đỉnh cao, bùng nổ năng lượng cùng khả năng làm chủ sân khấu. Ngay khi âm nhạc vang lên, khán giả đồng loạt cổ vũ, giơ lightstick và điện thoại để ghi lại khoảnh khắc. Mỗi phần trình diễn của nam ca sĩ đều nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ người xem, góp phần tạo nên bầu không khí sôi động cho “Yamaha PHIÊU Concert”.

Sơn Tùng M-TP cùng giao diện cực “cháy” khiến fan liên tưởng đến thời “Em của ngày hôm qua”

Bên cạnh đó, chương trình còn quy tụ dàn nghệ sĩ đình đám như Isaac, Quang Hùng MasterD, MONO, Kay Trần, Anh Tú…”quẩy” nhiệt tình trên sân khấu với những bản hit đình đám. Từ những ca khúc sôi động, vũ đạo điêu luyện, đến những màn tương tác gần gũi với khán giả, tất cả đã tạo nên một đêm diễn đa sắc màu. Các nghệ sĩ trẻ đã thể hiện tinh thần "phiêu" hết mình, truyền tải trọn vẹn sự nhiệt huyết và đam mê, đúng với thông điệp mà Yamaha muốn gửi gắm.

Isaac cực “chất” khi xuất hiện cùng siêu phẩm thể thao NVX 155 của nhà Yamaha

Xe điện Yamaha NEO’s được Quang Hùng MasterD lựa chọn làm “bạn diễn” trong concert tối qua

Kay Trần cùng “siêu phẩm” mới nhà Yamaha - chiếc PG-1 ABS 2025 siêu “ngầu”

Năng lượng tràn đầy từ cả khán giả và ban tổ chức

Dù trời Hà Nội mưa, khán giả vẫn hòa mình trọn vẹn vào âm nhạc, hò hét, nhún nhảy theo từng nhịp điệu, tạo nên làn sóng cổ vũ cuồng nhiệt lan tỏa khắp Quảng trường, khiến mọi khoảnh khắc của đêm nhạc đều tràn đầy sức sống.

Ban tổ chức nhiệt tình hướng dẫn khán giả, đảm bảo trật tự an toàn, đồng thời phát quạt, lightsticks, áo mưa và các vật dụng cần thiết, chăm chút từng chi tiết để mọi trải nghiệm của người tham dự đều thuận tiện, văn minh nhưng vẫn đầy hứng khởi.

Sự kết hợp nhịp nhàng giữa khán giả và ban tổ chức đã biến “Yamaha PHIÊU Concert” thành một không gian âm nhạc sống động, nơi mỗi người đều cảm nhận trọn vẹn niềm vui, sự phấn khích và tinh thần chuyên nghiệp của một đại nhạc hội chuẩn quốc tế.

Sân khấu hoành tráng thu hút gần 10.000 lượt khán giả

“Yamaha PHIÊU Concert” không chỉ là điểm nhấn trong chuỗi kỷ niệm 70 năm của Yamaha Motor mà còn là minh chứng cho cách thương hiệu kết nối với thế hệ trẻ. Sự kiện mang đến cho giới trẻ cơ hội tiếp cận và trải nghiệm các dòng xe mới, đồng thời tạo ra một không gian âm nhạc quy mô lớn, kết nối thương hiệu với cộng đồng. Đây là một hành trình trải nghiệm trọn vẹn khó quên cho người tham dự - nơi âm nhạc, xe và cộng đồng hòa quyện.

Bích Đào