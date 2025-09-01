XEM VIDEO: Người dân đồng ca "Như có Bác trong ngày đại thắng"

Tối 1/9, các tuyến đường xung quanh hồ Hoàn Kiếm và quảng trường Ba Đình ken đặc người. Sau cơn mưa lúc chiều muộn, không khí ngoài trời thoáng mát, giúp người dân chờ xem diễu binh, diễu hành cảm thấy dễ chịu. Các tuyến phố của Thủ đô rực rỡ cờ hoa, biểu ngữ.

Tại quảng trường Cách mạng Tháng Tám, cán bộ, chiến sĩ Trường Sĩ quan Chính trị lập sân khấu nhỏ giao lưu, hòa giọng ngay trên tuyến phố với nhân dân, không khí rất sôi động như một concert (buổi hòa nhạc) thu nhỏ. Những ca khúc quen thuộc vang lên, nhiều người đệm tay theo nhịp, tạo nên màn giao lưu quân dân.

Những tiết mục giao lưu của các chiến sĩ diễn ra sôi nổi, tràn đầy sức trẻ và sự nhiệt huyết, đúng với tinh thần của người lính. Ảnh: Nguyễn Huế

Cán bộ, chiến sĩ Học viện Sĩ quan Chính trị giao lưu với người dân tại phố Lý Thái Tổ. Ảnh: Phùng Huy Anh

Ảnh: Nguyễn Huế

Người dân hát mừng tại Phố Lê Duẩn. Ảnh: Dương Quốc Bình

Ảnh: Dương Quốc Bình

Không chỉ có vậy mà trên nhiều tuyến phố, từng nhóm nhỏ người dân cũng hát mừng Tết Độc lập, phố phường Thủ đô vui như mở hội. Những bài hát cách mạng được phối khí hiện đại, khiến cả cụm khán giả hòa vào thành dàn đồng ca.

Các màn hình lớn được lắp đặt tại trung tâm thành phố cũng thu hút rất đông người dân xem trực tiếp chương trình âm nhạc quốc gia chào mừng kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh được tổ chức tại sân vận động Mỹ Đình.

Người dân giao lưu với các cựu chiến binh. Ảnh: Lê Anh Dũng

Người dân trên phố Ngọc Hà cùng nhau hát bài "Như có Bác trong ngày đại thắng". Ảnh: Lê Anh Dũng

Sáng 2/9, lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh diễn ra từ 6h30 đến 10h. Các ngã tư dọc tuyến đường khối diễu binh đi qua trở thành điểm xem thu hút đông người dân. Nhiều người đã đổ ra đường với chiếu, bạt, ghế và thậm chí cả lều, sẵn sàng cắm trại qua đêm, chờ xem lễ kỷ niệm.

21h ngày 1/9, người dân từ nhiều nơi đã đổ về kín tuyến phố Hàng Khay - Tràng Tiền để chờ xem diễu binh, diễu hành. Ảnh: Trần Minh Quân

Ảnh: Trần Minh Quân

Chị Nguyễn Quỳnh Anh (Hưng Yên) chia sẻ đã đến đây rất sớm, từ 5h hôm nay để có một chỗ ngồi tốt nhất ngắm nhìn các khối diễu binh đi qua.

Vì nhiều lý do khác nhau nên những lần sơ duyệt, tổng duyệt trước chị không có cơ hội xem. Do đó, lần này chị quyết tâm đến đây để tận hưởng không khí hào hùng trong ngày lễ trọng đại của đất nước.

Chị Nguyễn Quỳnh Anh và bạn. Ảnh: Trần Minh Quân

Người dân tại phố Lý Thái Tổ hào hứng quay phim, chụp ảnh khoảnh khắc bộ đội biểu diễn văn nghệ. Ảnh: Phùng Huy Anh

Ảnh: Nguyễn Huế