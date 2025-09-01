XEM VIDEO: Người dân đồng ca "Như có Bác trong ngày đại thắng"
Tối 1/9, các tuyến đường xung quanh hồ Hoàn Kiếm và quảng trường Ba Đình ken đặc người. Sau cơn mưa lúc chiều muộn, không khí ngoài trời thoáng mát, giúp người dân chờ xem diễu binh, diễu hành cảm thấy dễ chịu. Các tuyến phố của Thủ đô rực rỡ cờ hoa, biểu ngữ.
Tại quảng trường Cách mạng Tháng Tám, cán bộ, chiến sĩ Trường Sĩ quan Chính trị lập sân khấu nhỏ giao lưu, hòa giọng ngay trên tuyến phố với nhân dân, không khí rất sôi động như một concert (buổi hòa nhạc) thu nhỏ. Những ca khúc quen thuộc vang lên, nhiều người đệm tay theo nhịp, tạo nên màn giao lưu quân dân.
Không chỉ có vậy mà trên nhiều tuyến phố, từng nhóm nhỏ người dân cũng hát mừng Tết Độc lập, phố phường Thủ đô vui như mở hội. Những bài hát cách mạng được phối khí hiện đại, khiến cả cụm khán giả hòa vào thành dàn đồng ca.
Các màn hình lớn được lắp đặt tại trung tâm thành phố cũng thu hút rất đông người dân xem trực tiếp chương trình âm nhạc quốc gia chào mừng kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh được tổ chức tại sân vận động Mỹ Đình.
Sáng 2/9, lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh diễn ra từ 6h30 đến 10h. Các ngã tư dọc tuyến đường khối diễu binh đi qua trở thành điểm xem thu hút đông người dân. Nhiều người đã đổ ra đường với chiếu, bạt, ghế và thậm chí cả lều, sẵn sàng cắm trại qua đêm, chờ xem lễ kỷ niệm.
Chị Nguyễn Quỳnh Anh (Hưng Yên) chia sẻ đã đến đây rất sớm, từ 5h hôm nay để có một chỗ ngồi tốt nhất ngắm nhìn các khối diễu binh đi qua.
Vì nhiều lý do khác nhau nên những lần sơ duyệt, tổng duyệt trước chị không có cơ hội xem. Do đó, lần này chị quyết tâm đến đây để tận hưởng không khí hào hùng trong ngày lễ trọng đại của đất nước.