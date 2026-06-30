Thông điệp được Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet nhấn mạnh tại tọa đàm "Trí tuệ nhân tạo và công nghệ số: Hướng tới ứng dụng có đạo đức và trách nhiệm" diễn ra chiều 29/6.

Theo ông, trong bối cảnh AI phát triển nhanh chóng, điều quan trọng không phải là cạnh tranh với công nghệ mà là phát huy những năng lực chỉ con người mới có.

Sự kiện do Học viện Báo chí và Tuyên truyền phối hợp với Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam tổ chức, quy tụ các chuyên gia Pháp về chuyển đổi số, quản trị dữ liệu và pháp luật AI nhằm trao đổi về cơ hội, thách thức cũng như các nguyên tắc sử dụng trí tuệ nhân tạo một cách an toàn, minh bạch và có trách nhiệm.

Trong bài phát biểu trước đó, ông Eric Soulier, Tham tán Hợp tác và Hoạt động văn hóa, Đại sứ quán Cộng hòa Pháp tại Việt Nam cho rằng AI không còn là câu chuyện của tương lai mà đã trở thành một phần trong đời sống thường nhật của mỗi cá nhân.

"AI không còn là công nghệ của tương lai nữa, mà đã trở thành thực tiễn trong cuộc sống hằng ngày. AI mở ra nhiều triển vọng về đổi mới sáng tạo, tăng năng suất và tiếp cận tri thức, nhưng cũng đặt ra những câu hỏi về đạo đức, bảo vệ dữ liệu, độ tin cậy của thông tin và trách nhiệm của mỗi quốc gia cũng như mỗi người sử dụng".

Theo ông Soulier, trong bối cảnh tin giả và thao túng thông tin diễn biến phức tạp trên phạm vi toàn cầu, các quốc gia cần xây dựng năng lực quản trị mới để vừa khai thác hiệu quả AI, vừa bảo đảm các chuẩn mực đạo đức và an toàn số.

AI mở ra cơ hội nhưng không thể thay thế con người

Tiếp nối thông điệp đó, Đại sứ Olivier Brochet nhận định AI đang tạo ra cuộc cách mạng mang tính nền tảng, làm thay đổi phương thức học tập, lao động, sản xuất, giao tiếp và ra quyết định.

"Đây là một cuộc cách mạng sâu rộng. Những chuyển đổi này vừa tạo ra những mối lo ngại chính đáng, vừa mở ra các triển vọng rất lớn", ông nói.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet. Ảnh: Quang Vinh

Theo Đại sứ, AI có thể nâng cao hiệu quả quản lý hành chính, cải thiện khả năng tiếp cận dịch vụ công, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hỗ trợ giáo dục và đóng góp cho tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, công nghệ không thể thay thế vai trò trung tâm của con người: "Khả năng phân tích, bóc tách vấn đề, đặt sự việc trong bối cảnh, giao tiếp chính xác và nghiêm cẩn là những năng lực cần được phát triển. Đó không chỉ là yêu cầu về đạo đức mà còn là trách nhiệm đối với xã hội".

Ông cũng cho rằng AI kéo theo nhiều thách thức mới liên quan đến bảo vệ dữ liệu cá nhân, an ninh mạng, chống tin giả và tính minh bạch của các thuật toán. Đây là những vấn đề đòi hỏi sự hợp tác giữa các quốc gia nhằm xây dựng môi trường số an toàn và đáng tin cậy.

Đại sứ Olivier Brochet cho biết Pháp và Việt Nam đã đồng hành nhiều năm trong lĩnh vực chuyển đổi số, chia sẻ kinh nghiệm hiện đại hóa nền hành chính và nâng cao chất lượng dịch vụ công.

Sinh viên cần tư duy phản biện thay vì lệ thuộc công nghệ

Theo ông Eric Soulier, AI hiện diện trong hầu hết lĩnh vực, từ giáo dục, đào tạo nghề đến báo chí, truyền thông và quản trị công. Vì vậy, điều quan trọng không chỉ là biết sử dụng công cụ mà còn phải phát triển các kỹ năng để thích ứng với môi trường làm việc mới.

Ông Eric Soulier, Tham tán Hợp tác và Hoạt động văn hóa, Đại sứ quán Cộng hòa Pháp tại Việt Nam. Ảnh: Du Lam

Ông cho biết tọa đàm nằm trong khuôn khổ dự án hợp tác chuyển đổi số giữa Pháp và Việt Nam triển khai từ năm 2018. Nhấn mạnh vai trò của thế hệ trẻ, ông Soulier cho rằng sinh viên sẽ là lực lượng quyết định thành công của quá trình chuyển đổi số tại Việt Nam. Bên cạnh khả năng làm chủ công nghệ, người học cần hiểu rõ cả cơ hội lẫn rủi ro mà AI mang lại.

"Đừng chỉ dừng lại ở việc sử dụng ChatGPT hay Gemini phục vụ công việc hằng ngày. Hãy khai thác AI để tạo ra những bước tiến mới trong học tập và nghề nghiệp", ông nhắn nhủ các sinh viên đang có mặt.

Tại tọa đàm, các chuyên gia Pháp và Việt Nam tập trung trao đổi về tác động của AI đối với giáo dục, thị trường lao động và quản trị công.

Những nội dung được thảo luận không chỉ xoay quanh ứng dụng công nghệ mà còn nhấn mạnh yêu cầu sử dụng AI minh bạch, có đạo đức và trách nhiệm.

Dẫn số liệu từ UNDP, AIEI và LinkedIn, đại diện ban tổ chức chỉ ra Việt Nam thuộc nhóm quốc gia có tỷ lệ người trẻ sử dụng AI cao nhưng cũng đứng trước nguy cơ "lười biếng nhận thức" nếu quá phụ thuộc vào các công cụ hỗ trợ.

Trong khi AI có thể xử lý thông tin nhanh chóng, năng lực đặt câu hỏi, phân tích, kiểm chứng và đánh giá kết quả vẫn là lợi thế của con người.

Các chuyên gia cho rằng đây sẽ là nhóm kỹ năng quan trọng nhất đối với sinh viên trong kỷ nguyên số, cùng với khả năng phối hợp hiệu quả với các hệ thống trí tuệ nhân tạo thay vì lệ thuộc vào chúng.

PGS.TS Lưu Văn Quảng, Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Ảnh: Quang Vinh

Phát biểu bế mạc, PGS.TS Lưu Văn Quảng, Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền, khẳng định AI không chỉ là xu hướng công nghệ mà còn đặt ra yêu cầu về quản trị, đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp và năng lực thích ứng của các cơ sở đào tạo.

Ông nhấn mạnh việc ứng dụng AI phải đặt con người ở vị trí trung tâm: "Công nghệ cần được hỗ trợ bởi năng lực sáng tạo, tư duy phản biện và trách nhiệm xã hội, chứ không thể thay thế vai trò chủ thể của con người trong nhận thức và định hướng các giá trị".

Theo ông, riêng trong lĩnh vực báo chí và truyền thông, AI cần được sử dụng song hành với quy trình kiểm chứng thông tin, bảo đảm tính chính xác, minh bạch và gìn giữ niềm tin của công chúng.

Đồng thời, ông lưu ý mỗi người cần giữ thái độ thận trọng, chuẩn mực, nhân văn và có trách nhiệm khi tiếp cận sử dụng công nghệ mới.