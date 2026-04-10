Phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí sáng 10/4 tại Hà Nội, Đại biện lâm thời Iran tại Việt Nam Mohammad Mirali Mohammadi cho biết, Đại sứ quán Cộng hòa Hồi giáo Iran đánh giá cao lập trường nhất quán của Việt Nam trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông.

“Đại sứ quán Cộng hòa Hồi giáo Iran tại Việt Nam xin trân trọng cảm ơn Chính phủ và nhân dân Việt Nam vì đã đưa ra lập trường có trách nhiệm và nhân văn, nhấn mạnh sự cần thiết phải tránh chiến tranh, không sử dụng vũ lực và thúc đẩy các giải pháp hòa bình dựa trên Hiến chương Liên Hợp Quốc”, ông Mohammadi nói.

Theo đại diện Iran, những quan điểm này không chỉ bảo vệ quyền lợi của các dân tộc mà còn góp phần củng cố hòa bình và an ninh quốc tế.

Việt Nam thời gian qua nhiều lần khẳng định lập trường nhất quán về việc giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế.

Tại các cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam phản đối các hành vi sử dụng vũ lực nhằm vào các quốc gia có chủ quyền, đặc biệt là các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự gây thương vong cho người dân. Việt Nam đồng thời kêu gọi các bên liên quan hành động có trách nhiệm, tuân thủ luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hợp Quốc và các nghị quyết liên quan.

Đại biện lâm thời Iran tại Việt Nam Mohammad Mirali Mohammadi. Ảnh: Phan Nhung

Công dân Việt Nam tại Iran đều an toàn

Liên quan đến tình hình công dân Việt Nam tại Iran, ông Mohammadi cho biết Chính phủ Iran đang phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Việt Nam tại Tehran nhằm đảm bảo an toàn cho người Việt.

Theo thông tin mới nhất, toàn bộ công dân Việt Nam tại Iran đều an toàn. Một số người đã di chuyển sang các nước láng giềng để lánh nạn, số khác đã trở về nước. Những người ở lại Iran tiếp tục được tạo điều kiện thuận lợi trong sinh hoạt và học tập; các sinh viên sau thời gian gián đoạn đã có thể nối lại việc học theo hình thức trực tuyến.

Thông tin về eo biển Hormuz

Đề cập đến tình hình eo biển Hormuz, ông Mohammadi cho biết đây là khu vực thuộc chủ quyền của Iran và từ trước đến nay luôn được duy trì thông suốt cho hoạt động hàng hải quốc tế.

Theo đại diện Iran, các diễn biến an ninh gần đây, bao gồm các cuộc tấn công nhằm vào Iran, đã khiến Tehran phải cân nhắc các biện pháp cần thiết liên quan đến hoạt động tại eo biển này.

Ông cũng cho biết Quốc hội Iran đang thảo luận về khả năng thu phí tàu thuyền qua eo biển Hormuz. “Các thông tin trước đó về việc Tehran thu phí là chưa có cơ sở. Hiện chưa có quyết định cuối cùng. Nếu được thông qua, mức phí sẽ dựa trên chi phí đảm bảo an ninh, an toàn hàng hải cũng như bảo vệ môi trường”, ông nói.

Iran nêu điều kiện cho đàm phán với Mỹ

Trả lời câu hỏi của phóng viên VietNamNet về cuộc đàm phán dự kiến giữa Mỹ và Iran tại Pakistan, ông Mohammadi cho biết Tehran giữ lập trường nhất quán trong các điều khoản đàm phán.

Theo đó, việc công nhận các quyền hợp pháp của Iran theo luật pháp quốc tế, cũng như bồi thường thiệt hại cho người dân Iran, được coi là những điều kiện cần thiết để hướng tới một nền hòa bình bền vững.

Xung đột giữa các bên liên quan, bao gồm Mỹ, Israel và Iran, đã bước sang tuần thứ 5, gây thiệt hại đáng kể và lan rộng ra nhiều quốc gia vùng Vịnh. Ngày 7/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tuần. Mỹ và Iran đồng thời nhất trí tiến hành đàm phán thông qua trung gian là Pakistan.