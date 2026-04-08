Theo đài NBC, Hội đồng An ninh quốc tối cao Iran ngày 8/4 đã thông báo về việc gửi đề xuất 10 điểm cho Mỹ thông qua trung gian là Pakistan. Động thái này diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đồng ý với thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 2 tuần.

"Các điều khoản đã được Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei phê chuẩn. Việc xung đột có thể chấm dứt hoàn toàn hay không phụ thuộc vào phản ứng của Mỹ đối với các nguyên tắc được nêu trong kế hoạch 10 điểm. Quá trình đàm phán cụ thể sẽ bắt đầu từ ngày 10/4 tại Islamabad", phía Iran cho biết.

Chi tiết đề xuất 10 điểm của Iran:

1. Mỹ phải cam kết không có hành động xâm phạm chủ quyền của Iran.

2. Iran phải được duy trì quyền kiểm soát eo biển Hormuz, đồng thời thiết lập một nghị định thư quá cảnh an toàn tại tuyến hàng hải này.

3. Mỹ phải chấp nhận quyền làm giàu uranium của Iran.

Iran đưa ra đề xuất 10 điểm nhằm chấm dứt xung đột với Mỹ. Ảnh: THE AUSTRALIAN

4. Mỹ phải dỡ bỏ toàn bộ lệnh trừng phạt chống Tehran.

5. Toàn bộ tài sản và bất động sản của Iran ở nước ngoài phải được dỡ bỏ phong tỏa.

6. Hủy bỏ toàn bộ nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc liên quan đến cuộc xung đột.

7. Hủy bỏ toàn bộ nghị quyết của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran.

8. Mỹ phải bồi thường cho những thiệt hại đã gây ra đối với Iran.

9. Washington phải rút quân khỏi các căn cứ ở Trung Đông.

10. Ngừng giao tranh trên tất cả các mặt trận, bao gồm cả các hành động chống lại lực lượng kháng chiến Hồi giáo tại Lebanon.

Theo truyền thông Mỹ, Tổng thống Trump đã nhận được đề xuất 10 điểm của Iran, mô tả đây là "cơ sở khả thi để tiến hành đàm phán".