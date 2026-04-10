Theo NDTV, hai hãng thông tấn Iran là ISNA và Tasnim ngày 9/4 đã đăng tải một bản đồ do Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) cung cấp, nhằm hướng dẫn cách lưu thông an toàn tại eo biển Hormuz.

"Khu vực lưu thông chính tại eo biển Hormuz mà tàu thuyền thường đi qua trước xung đột hiện không còn an toàn, do số lượng thủy lôi ở đây là rất lớn. Mọi tàu thuyền muốn đi qua an toàn cần tuân theo chỉ thị của IRGC, di chuyển sát bờ biển Iran và vòng qua đảo Larak", truyền thông Iran cho biết.

Bản đồ hướng dẫn cách di chuyển qua eo biển Hormuz do Iran cung cấp. Ảnh: IRGC

Ngoài hướng dẫn di chuyển, chính quyền Tehran cũng đã bắt đầu thu phí bằng tiền điện tử với tàu thuyền muốn đi qua eo biển Hormuz. Theo dữ liệu của Kpler, chỉ có 4 tàu bật hệ thống nhận dạng tự động (AIS) đi qua tuyến hàng hải này trong ngày 8/4 - ngày đầu tiên của lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tuần.

Trong khi đó, hãng thông tấn TASS dẫn nguồn tin từ các quan chức Iran, tiết lộ rằng Tehran hiện chỉ cho tối đa 15 tàu vận tải đi qua eo biển Hormuz mỗi ngày.

Cùng ngày 9/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có những bình luận thể hiện sự không hài lòng về tình hình ở eo biển Hormuz. "Iran đang làm rất tệ trong việc để dầu mỏ đi qua eo biển Hormuz. Đó không phải là thỏa thuận mà chúng tôi đã thống nhất", ông Trump nói.

Trước đó, nhà lãnh đạo Mỹ cũng cảnh báo việc Iran thu phí với tàu thuyền ở Hormuz, yêu cầu Tehran "dừng lại ngay lập tức". Ngoài ra, Tổng thống Trump cũng thúc giục NATO khẩn trương thực hiện các biện pháp ổn định tình hình eo biển Hormuz trong cuộc gặp mới đây với Tổng thư ký NATO Mark Rutte.