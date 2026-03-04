Đại biện lâm thời Iran tại Việt Nam Mohammad Mirali Mohammadi. Ảnh: Phan Nhung

Tại buổi gặp báo chí do Đại sứ quán Iran tổ chức tại Hà Nội ngày 4/3, trả lời câu hỏi của phóng viên VietNamNet về tình hình công dân Việt Nam tại Iran, Đại biện lâm thời Mohammad Mirali Mohammadi cho biết ông lấy làm tiếc khi cộng đồng người Việt Nam tại Iran đang phải sinh sống trong điều kiện căng thẳng do ảnh hưởng của xung đột.

Theo ông Mohammadi, Chính phủ Iran đang nỗ lực tạo điều kiện thuận lợi nhất có thể cho công dân Việt Nam sinh sống và làm việc tại nước này.

“Bộ Ngoại giao Iran luôn giữ liên hệ chặt chẽ với Đại sứ quán Việt Nam tại Iran để cập nhật tình hình, cũng như hỗ trợ các công dân Việt Nam khi cần thiết. Trước đó, những nỗ lực của phía Iran trong cuộc xung đột kéo dài 12 ngày năm 2025 cũng đã được Chính phủ Việt Nam công nhận và hoan nghênh”, ông Mohammadi nói.

Đại biện lâm thời Iran cũng đánh giá cao các nỗ lực thúc đẩy hòa bình của cộng đồng quốc tế. Theo ông, Việt Nam đã thể hiện quan điểm nhất quán ủng hộ hòa bình, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc.

Cũng tại buổi họp báo, Đại biện lâm thời Iran đã thông tin về tình hình hiện nay tại nước này. Theo số liệu do phía Iran công bố, hơn 800 dân thường Iran đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Tehran.

Theo ông Mohammadi, dù tình hình căng thẳng, hệ thống chính trị và bộ máy lãnh đạo của Iran vẫn duy trì hoạt động thông suốt. Iran đã thành lập Hội đồng lãnh đạo lâm thời và các vị trí lãnh đạo cấp cao đã được bổ sung nhân sự thay thế.

Đại biện lâm thời Iran khẳng định, các cuộc không kích của Mỹ và Israel đã vi phạm Khoản 4 Điều 2 Hiến chương Liên Hợp Quốc. "Tehran lên án mạnh mẽ mọi hành vi vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ và chúng tôi đang thực hiện quyền tự vệ theo Điều 51 Hiến chương Liên Hợp Quốc. Bên cạnh đó, Tehran luôn ủng hộ việc giải quyết các bất đồng thông qua đối thoại và biện pháp ngoại giao", ông Mohammadi nhấn mạnh.

Xung đột giữa Iran với Israel và Mỹ leo thang từ năm 2025 sau khi Israel tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu quân sự và cơ sở liên quan chương trình tên lửa và hạt nhân của Iran. Hai bên đã nhiều lần tiến hành các đợt tấn công và đáp trả lẫn nhau, trong đó có giai đoạn giao tranh trực tiếp kéo dài 12 ngày trước khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn tạm thời.

Sáng 28/2 vừa qua, Mỹ và Israel đã phát động chiến dịch tập kích Iran, nhắm mục tiêu vào các cơ sở quốc phòng và tình báo cũng như hàng loạt quan chức cấp cao và tướng lĩnh của Tehran.

Các cuộc tấn công của Mỹ - Israel đã khiến lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei và nhiều quan chức cấp cao thiệt mạng. Iran mở chiến dịch đáp trả nhằm vào lãnh thổ Israel cũng như hàng loạt căn cứ có lực lượng Mỹ tại nhiều nước Trung Đông.