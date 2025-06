Đại sứ quán Việt Nam tại Israel vừa có thông báo cộng đồng người Việt tại nước sở tại. Đại sứ quán cho biết, sáng 17/6, Iran đã phóng đồng loạt 20 tên lửa đạn đạo vào Israel, đánh dấu bước chuyển sang chiến thuật tấn công ban ngày, có thể làm gia tăng nguy cơ thương vong và thiệt hại.

Các khu vực trung tâm và miền Bắc Israel tiếp tục nằm trong vùng nguy hiểm khi tình hình xung đột giữa Iran và Israel tiếp tục leo thang nghiêm trọng.

Lực lượng an ninh và cứu hộ Israel tại hiện trường sau cuộc tấn công ở Tel Aviv, ngày 16/6. Ảnh: Chaim Goldberg/Flash90

Trước tình hình an ninh ngày càng có khả năng xấu đi nhiều, một số Đại sứ quán nước ngoài tại Israel (trong đó có Trung Quốc, Mỹ, Nga...) đã kêu gọi công dân chủ động tìm cách về nước hoặc rời sang nước thứ ba, đặc biệt khuyến nghị sử dụng cửa khẩu đường bộ sang Jordan hoặc Ai Cập.

Hiện không phận Israel vẫn đang bị đóng cửa và các chuyến bay thương mại quốc tế chưa thể nối lại trong thời gian tới.

Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho công dân Việt Nam tại Israel, Đại sứ quán khuyến cáo cần chủ động chuẩn bị và tìm cách rời khỏi Israel qua cửa khẩu đường bộ, đặc biệt theo hướng sang Jordan hoặc Ai Cập, khi điều kiện an ninh, an toàn cho phép. Đại sứ quán đề nghị bà con giữ bình tĩnh, theo dõi sát các nhóm thông tin cộng đồng người Việt để cập nhật chỉ dẫn cụ thể.

Công dân có thể đăng ký nguyện vọng rời Israel về Việt Nam hoặc sang nước thứ ba qua link đăng ký trên fanpage của Đại sứ quán cung cấp. Thông tin đăng ký sẽ giúp Đại sứ quán lập danh sách, tổng hợp nhu cầu và phối hợp với các cơ quan chức năng Israel và Việt Nam, Đại sứ quán các nước tại Israel và Việt Nam ở nước ngoài để phối hợp xây dựng phương án hỗ trợ phù hợp theo từng nhóm đối tượng, từng thời điểm và tùy theo diễn biến của tình hình.

Công dân cần tiếp tục tuân thủ nghiêm ngặt các quy định an ninh của sở tại, chuẩn bị đầy đủ các vật dụng thiết yếu (giấy tờ cá nhân, thuốc men, thực phẩm, pin sạc dự phòng…) để có thể sơ tán, tạm lánh trong thời gian ngắn với trường hợp nhà cửa bị hư hại không thể tiếp tục lưu trú.

Hiện có khoảng 700 người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Israel, trong đó có thể chia thành các nhóm chính: các bà con đã định cư lâu dài ở Israel, khoảng 500 người; học sinh, sinh viên và tu nghiệp sinh nông nghiệp tại Israel và nhóm những người còn lại trong đó có cả 16 thành viên các gia đình cán bộ nhân viên cơ quan đại diện tại Israel.

Toàn bộ cán bộ nhân viên của cơ quan đại diện giữ liên lạc thường xuyên với các đầu mối và các gia đình trong cộng đồng để cùng chuyển tải thông tin. Đại sứ quán đã thiết lập đường dây nóng để bà con có thể liên lạc bất cứ lúc nào.