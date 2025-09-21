Triển khai chuỗi “Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Trung Quốc”, ngày 21/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đã phối hợp với Cục Ngoại vụ và Ngoại giao văn hóa, Bộ Ngoại giao, Trung tâm Trung Quốc - ASEAN (ACC) và Thương hội xuất nhập khẩu sản phẩm cơ điện Trung Quốc tổ chức Diễn đàn Xúc tiến du lịch và đầu tư Việt Nam - Trung Quốc và Liên hoan Giao lưu hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc.

Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Tây Ninh Nguyễn Thanh Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Huỳnh Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Phùng Thành Vinh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng trị Hoàng Xuân Tân, cùng Tổng thư ký ACC Sử Trung Tuấn và Chủ tịch Thương hội xuất nhập khẩu sản phẩm điện tử Trung Quốc Trương Ngọc Tinh tham dự và phát biểu tại Diễn đàn và Chương trình giao lưu. Đồng thời, tham dự các hoạt động có đông đảo doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc với quy mô gần 300 người.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Phạm Thanh Bình nhấn mạnh chuỗi hoạt động giao lưu văn hoá, thúc đẩy hợp tác đầu tư và phát triển du lịch Việt Nam - Trung Quốc là sự kiện có ý nghĩa trong khuôn khổ kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc và Năm giao lưu nhân văn Việt - Trung 2025. Thực hiện nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước về làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược theo định hướng “6 hơn”, hợp tác kinh tế - đầu tư giữa Việt Nam và Trung Quốc thời gian qua đã được triển khai tích cực, tiếp tục đạt kết quả ấn tượng.

Ảnh minh hoạ

Theo Đại sứ Phạm Thanh Bình, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã ban hành nhiều Nghị quyết và chính sách quan trọng về đột phá phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế tư nhân; về đổi mới xây dựng và thi hành pháp luật; về tiếp tục đi sâu hội nhập quốc tế, cung cấp khuôn khổ pháp lý và định hướng chiến lược, thúc đẩy hoàn thiện thể chế, khơi thông nguồn lực và phát huy đổi mới sáng tạo. Bên cạnh đó, Đại sứ cũng nêu bật những điều kiện thuận lợi, thế mạnh đặc thù của các tỉnh Tây Ninh, Quảng Trị và Nghệ An, Việt Nam trong thu hút, triển khai các hoạt động đầu tư và xúc tiến du lịch.

Đại sứ Phạm Thanh Bình nhấn mạnh, trong thời gian tới, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc cam kết đồng hành và hỗ trợ hiệu quả các hoạt động hợp tác, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho giao lưu giữa các địa phương và doanh nghiệp hai nước.

Tổng thư ký ACC Sử Trung Tuấn cho biết, hợp tác Việt - Trung là hình mẫu và động lực quan trọng cho hợp tác Trung Quốc - ASEAN. Hai bên đã đạt được những thành quả thiết thực trong hợp tác trên nhiều lĩnh vực và tăng cường giao lưu văn hóa và gắn kết nhân dân thông qua một loạt các hoạt động, bao gồm biểu diễn văn hóa, thành lập thành phố kết nghĩa, giao lưu thanh thiếu niên và kết nối kinh tế, thương mại. Thời gian tới, hai bên cần tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa giao lưu và hợp tác hữu nghị, tăng cường hợp tác sâu rộng trong các lĩnh vực như kinh tế xanh, kinh tế số, du lịch xuyên biên giới, tối ưu hóa môi trường kinh doanh và các cơ chế hợp tác.

Chủ tịch Thương hội xuất nhập khẩu sản phẩm điện tử Trung Quốc Trương Ngọc Tinh nhấn mạnh các thành quả đáng ghi nhận trong hợp tác kinh tế, thương mại Việt - Trung, trong đó các sản phẩm cơ khí và điện tử chiếm vị trí quan trọng trong thương mại song phương.

Với vai trò là cầu nối, ông Trương Ngọc Tinh cho biết, thời gian tới Thương hội sẽ tăng cường hợp tác với Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc, các hiệp hội doanh nghiệp liên quan, tích cực thúc đẩy hợp tác giữa các doanh nghiệp hai nước, đặc biệt trong các lĩnh vực trọng điểm, tăng cường chia sẻ thông tin về chính sách kinh tế, thương mại, nhu cầu và cơ hội đầu tư, cung cấp các dịch vụ chất lượng cao cho doanh nghiệp hai nước.

Tại Diễn đàn Xúc tiến du lịch và đầu tư Việt Nam - Trung Quốc, các đại biểu tham dự đã lắng nghe tham luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Huỳnh Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Phùng Thành Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Xuân Tân, giới thiệu về môi trường đầu tư, kinh doanh và du lịch của địa phương và đề xuất các nội dung hợp tác; và phát biểu của đại diện các doanh nghiệp và Hiệp hội. Đại diện các doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc đã tích cực đặt các câu hỏi liên quan đến hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai bên. Nhân dịp này, các địa phương và Hiệp hội doanh nghiệp cũng đã ký kết một loạt Bản ghi nhớ hợp tác.

Tại Liên hoan giao lưu hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc, các khách mời tham dự đã thưởng thức các tiết mục văn hóa, nghệ thuật đặc trưng do các nghệ sĩ đến từ Việt Nam và Công ty tập đoàn văn hoá đối ngoại Trung Quốc thể hiện như Diễn xướng chầu văn “Cô Đôi Thượng Ngàn”, Đờn ca tài tử Nam Bộ “Dạ cổ Hoài Lang”, Nghệ thuật Xuyên kịch (đổi mặt), biểu diễn nhạc cụ dân tộc cùng các bộ sưu tập thời trang đến từ Nhà thiết kế Quỳnh Paris, Ivan Trần, Lê Hữu Nhân.