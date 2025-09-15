Tại buổi tiếp, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm thông tin với Đoàn công tác về hoạt động của Đại sứ quán, tình hình Lào, quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, cũng như tình hình cộng đồng người Việt và doanh nghiệp Việt Nam tại Lào.

Đại sứ nhấn mạnh vai trò gắn kết của cộng đồng người Việt tại Lào trong việc vun đắp tình hữu nghị giữa hai nước, đồng thời thông tin về một số hoạt động nổi bật thời gian gần đây do Đại sứ quán phối hợp với các hội đoàn người Việt triển khai. Đại sứ cũng đề xuất một số nội dung cụ thể, trong đó mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ trong nước về việc nâng cấp cơ sở vật chất cho trụ sở các hội đoàn và trường học trong cộng đồng, cũng như hỗ trợ về đội ngũ giáo viên tiếng Việt – một trong những nhu cầu thiết yếu và cấp bách của cộng đồng tại Lào.

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm chân thành cảm ơn Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đã luôn đồng hành cùng Đại sứ quán, hỗ trợ hiệu quả trong công tác cộng đồng, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa, tiếng Việt và gắn bó kiều bào với quê hương.

Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Trung Kiên đánh giá cao những nỗ lực của Đại sứ quán trong công tác người Việt Nam ở nước ngoài; đồng thời ghi nhận nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trong việc xây dựng cộng đồng đoàn kết, phát triển, tiêu biểu cho hình ảnh người Việt Nam tại Lào. Ông nhấn mạnh đây là những kinh nghiệm quý, có thể nhân rộng tại các địa bàn khác.