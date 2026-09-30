SUV điện ngày càng được người dùng Việt ưa chuộng

Thị hiếu trên thị trường ô tô Việt Nam những năm gần đây dịch chuyển rõ về nhóm xe gầm cao. Trong đó, các dòng xe điện có sức hút đặc biệt rõ nét, thể hiện qua bảng xếp hạng doanh số thị trường.

Lũy kế 8 tháng đầu năm 2026, nhiều mẫu xe góp mặt trong top 10 doanh số là SUV điện của VinFast, từ mini-SUV VF 3 (35.798 xe), VF 5 (27.948 xe), VF 6 (15.943 xe) cho tới VF 7 (7.820 xe). Trong đó, VF 5 và VF 6 hiện thuộc nhóm được khách hàng lựa chọn nhiều nhất ở các phân khúc A-SUV và B-SUV.

Giới quan sát nhận định, so với các dòng sedan ngày càng giảm sức hút, SUV ngày càng hấp dẫn nhờ tính đa dụng. Không gian rộng, tầm quan sát tốt và khoảng sáng gầm lớn khiến các dòng SUV/crossover phù hợp với nhiều nhu cầu, từ đi lại hằng ngày trong đô thị đến những chuyến đường dài cùng gia đình.

Đặc biệt, với các dòng SUV điện VinFast, trải nghiệm còn khác biệt ở hệ truyền động: mô-tơ điện phản hồi nhanh ngay từ khi đạp ga, xe vận hành êm hơn.

Anh Minh Quân, 36 tuổi, Hà Nội, đang sử dụng một mẫu sedan cỡ C cho biết gần đây bắt đầu tính chuyện chuyển sang SUV điện. “Cả nhà tôi gần đây hay đi xa nên tôi bắt đầu muốn một chiếc xe cao ráo và rộng hơn. Tôi cũng ưu tiên xe điện vì đi không ồn, không khói xăng”, anh Quân chia sẻ.

Danh mục sản phẩm đa dạng của VinFast cũng cho phép người mua lựa chọn theo cả kích thước, số tiền dự kiến chi và nhu cầu sử dụng.

Thời điểm tốt để đổi xe với ưu đãi lên tới 9%

Theo anh Quân, dù đã có ý định đổi xe từ vài tháng trước, nhưng gần đây anh mới quyết định xuống tiền nhờ động lực từ chương trình “Vì tương lai xanh” lần 2 của VinFast.

Cụ thể, từ ngày 19/9 đến hết 19/12/2026, khách hàng đang sở hữu ô tô, xe máy xăng của bất kỳ thương hiệu nào hoặc ô tô, xe máy điện VinFast khi chuyển sang mua ô tô điện VinFast được ưu đãi lên tới 9% giá trị xe.

Trong nhóm SUV, VF 5/Herio Green và VF 6 được ưu đãi 9%; VF 7, VF 8 thế hệ mới và VF 9 được ưu đãi 5%; VF 8 thế hệ trước hưởng mức 9%. Mẫu mini-SUV VF 3 cũng được ưu đãi 3%. Ngoài ra, chương trình cũng áp dụng hình thức ưu đãi trực tiếp cho các dòng xe khác như EC Van, VF MPV 7, Limo Green...

Với người đang có nhu cầu chuyển từ sedan sang SUV, chính sách này giảm khoản chi phải chuẩn bị cho phương tiện mới. Chương trình “Mua xe 0 đồng” cũng cho phép khách hàng vay tới 100% giá trị xe, không cần vốn đối ứng, áp dụng đến hết ngày 31/12/2026, tạo thêm phương án cho người mua chưa muốn dành một khoản tiền lớn ngay từ đầu.

Khách hàng mua ô tô điện VinFast hiện được hưởng chính sách miễn phí sạc tại hệ thống V-Green tới ngày 10/02/2029. Mạng lưới 150.000 cổng sạc phủ 34 tỉnh, thành phố và các tuyến cao tốc cũng khiến việc sử dụng xe điện thuận tiện hơn cho cả nhu cầu đi lại hằng ngày lẫn các chuyến đi xa.

“Trước đây tôi nghĩ chắc phải sang năm mới đổi. Nhưng đúng lúc mẫu xe mình đang thích được ưu đãi tốt, lại có thêm chính sách sạc miễn phí, nên tôi không chần chừ nữa mà quyết định luôn”, anh Quân nói.

Dải sản phẩm ngày càng rộng, đáp ứng nhu cầu thực tế và các chính sách ưu đãi đang khiến việc chuyển sang SUV điện VinFast dễ tiếp cận hơn với nhiều nhóm khách hàng. Cùng với mạng lưới sạc phủ rộng và hệ thống dịch vụ hậu mãi hoàn thiện, việc sở hữu và sử dụng xe điện cũng thuận tiện hơn cho cả nhu cầu hằng ngày lẫn những chuyến đi xa.

(Nguồn: VinFast)