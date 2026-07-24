Chiều 24/7, Công an TP Đồng Nai tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ Công an về công tác cán bộ.

Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Trần Trọng Thủy (SN 1976, quê TP Hải Phòng), Trưởng phòng CSGT Công an TP Đồng Nai, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an TP Đồng Nai kể từ ngày 24/7.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an TP Đồng Nai trao quyết định bổ nhiệm và tặng hoa chúc mừng. Ảnh: Đ.A

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an TP Đồng Nai đã trao quyết định bổ nhiệm và tặng hoa chúc mừng Đại tá Trần Trọng Thủy.

Cùng với quyết định bổ nhiệm, Bộ trưởng Bộ Công an cũng quyết định biệt phái Đại tá Trần Trọng Thủy đến công tác tại Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Đồng Nai để thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu công tác.

Đại tá Trần Trọng Thủy, Phó Giám đốc Công an TP Đồng Nai. Ảnh: Đ.A

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Trần Trọng Thủy bày tỏ vinh dự khi được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo TP Đồng Nai tin tưởng giao trọng trách mới.

Tân Phó Giám đốc Công an TP Đồng Nai khẳng định sẽ tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức của người cán bộ Công an nhân dân; không ngừng học tập, rèn luyện, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tận tâm, tận lực, nhanh chóng tiếp cận nhiệm vụ mới, cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP Đồng Nai hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Ông cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, UBND TP Đồng Nai; sự phối hợp của các sở, ban, ngành, địa phương và sự đồng hành, ủng hộ của cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố để hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị mới.