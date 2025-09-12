Tối 12/9, trao đổi với PV VietNamNet, Đại tá Bùi Trung Thành, Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị đã có một cuộc tổng kiểm tra đột xuất lớn nhất từ trước tới nay tại gần 500 cơ sở kinh doanh ngành nghề dịch vụ có điều kiện, nhạy cảm, các cơ sở lưu trú... trên toàn địa bàn thành phố.

Các cán bộ, chiến sĩ đồng loạt ra quân.

Theo đó, tối 11/9, 28 tổ công tác gồm lực lượng các phòng nghiệp vụ của Công an thành phố và Công an 114 xã, phường, đặc khu đã đồng loạt ra quân tổng kiểm tra bất ngờ tại 481 cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự và dịch vụ nhạy cảm, các cơ sở lưu trú và khu nhà ở công nhân Vũ Yên 1, khu nhà ở công nhân KCN Đồ Sơn.

“Đợt ra quân thể hiện sự chủ động, quyết liệt của lực lượng công an trong việc ngăn chặn triệt để các hành vi lợi dụng hoạt động kinh doanh, lưu trú để phạm tội về ma túy, hướng đến mục tiêu một Hải Phòng không có ma túy. Sau cuộc kiểm tra, các cơ sở phải tắt đèn đúng giờ quy định, hoặc dừng hoạt động nghiêm túc”, Đại tá Thành nhấn mạnh.

Qua đợt tổng kiểm tra, có 23 cơ sở dừng hoạt động; một số điểm kiểm tra còn thiếu giấy tờ pháp lý đảm bảo hoạt động kinh doanh; đồng thời phát hiện thấy các hoạt động có liên quan tới ma tuý.

Kiểm tra, xét nghiệm ma túy đối với công nhân tạm trú tại khu nhà ở công nhân Vũ Yên 1.

Cụ thể, Công an phường Tân Hưng phát hiện 1 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy tại nhà nghỉ trên đường An Dương Vương; Công an phường Phù Liễn kiểm tra 13 nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn, phát hiện 2 đối tượng dương tính với ma túy tại nhà nghỉ trên đường Trần Tất Văn; phát hiện 5 trường hợp dương tính với ma túy tại quán Roy (quán lounge) phường Lê Thanh Nghị.

Đáng chú ý, tại khu nhà ở công nhân Vũ Yên 1, phường Thuỷ Nguyên, lực lượng chức năng xét nghiệm nhanh đối với 1.646 công nhân. Kết quả, 19 trường hợp dương tính với chất ma túy.

Đại tá Bùi Trung Thành, Phó Giám đốc CATP trực tiếp kiểm tra tại một số địa bàn trọng điểm.

Trong suốt quá trình kiểm tra, lực lượng công an cũng chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, đặc biệt là tuyên truyền về Đề án “Xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố không ma túy”; yêu cầu các chủ cơ sở kinh doanh ký cam kết không vi phạm pháp luật nói chung, vi phạm pháp luật về ma túy nói riêng.