Tại buổi lễ, đại diện Cục Tổ chức cán bộ công bố quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Đại Đồng, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, giữ chức Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ từ ngày 18/9.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng trao quyết định cho Đại tá Nguyễn Đại Đồng. Ảnh: K.H

Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động và bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Đại Đồng đến nhận công tác và giữ chức vụ Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đánh giá Đại tá Nguyễn Đại Đồng là cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao, có năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và được cấp trên, cán bộ, chiến sĩ tín nhiệm.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: K.H

Thứ trưởng đề nghị trên cương vị mới, Đại tá Nguyễn Đại Đồng tiếp tục phát huy năng lực, tinh thần trách nhiệm, cùng tập thể Cục An ninh chính trị nội bộ đoàn kết, lãnh đạo đơn vị hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm an ninh chính trị nội bộ; kế thừa và phát huy truyền thống của đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Đại tá Nguyễn Đại Đồng, Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ. Ảnh: K.H

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Nguyễn Đại Đồng cảm ơn Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã tin tưởng giao trọng trách mới.

Tân Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ khẳng định sẽ tận tâm, công tâm, khách quan, cầu thị, nói đi đôi với làm; không ngừng học tập, phát huy kinh nghiệm và bắt tay ngay vào công việc.