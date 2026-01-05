Chiều 5/1, phát biểu tại lễ công bố, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội chúc mừng Đại tá Nguyễn Tiến Đạt được lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng, tín nhiệm bổ nhiệm chức danh Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Ông cũng đánh giá cao quá trình học tập, rèn luyện và trưởng thành của Đại tá Nguyễn Tiến Đạt.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: T.A.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng mong muốn Đại tá Nguyễn Tiến Đạt sẽ tiếp tục nỗ lực rèn luyện, nâng cao trình độ về chính trị, nghiệp vụ, không ngừng đổi mới tư duy, phương pháp công tác để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Giám đốc Công an TP Hà Nội nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước tiếp tục diễn biến phức tạp, nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô đặt ra yêu cầu ngày càng cao và nặng nề hơn. Trên cương vị mới, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt cần phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, giữ vững nguyên tắc, phát huy sức mạnh đoàn kết, thống nhất trong tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP và Cơ quan An ninh điều tra, chủ động tham mưu, chỉ đạo triển khai hiệu quả các mặt công tác an ninh.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Đại tá Nguyễn Tiến Đạt. Ảnh: T.A.

Ngoài ra, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng cũng chỉ đạo các phòng nghiệp vụ an ninh Công an TP Hà Nội tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tích cực tham mưu, hỗ trợ Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra, trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội cùng các đơn vị chức năng đã giao trọng trách Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra. Ông khẳng định, đây vừa là vinh dự lớn lao vừa là trách nhiệm nặng nề; đồng thời bày tỏ quyết tâm nỗ lực, cố gắng cao nhất để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Ông sẽ cùng tập thể lãnh đạo, chỉ huy Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao trách nhiệm cá nhân; xây dựng Cơ quan An ninh điều tra vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô.