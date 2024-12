Chiều 27/12, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Giang khóa 7 tổ chức Hội nghị lần thứ 29 bầu chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Hội nghị đã thông qua tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc giới thiệu nhân sự trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa 17, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Lãnh đạo tỉnh Hà Giang tặng hoa chúc mừng ông Phan Huy Ngọc. Ảnh: Báo Hà Giang

Kết quả bỏ phiếu kín, ông Phan Huy Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tín nhiệm bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa 17, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Phan Huy Ngọc sinh ngày 12/1/1972, quê quán tại xã Nghĩa Hưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Ông có trình độ chuyên môn là Tiến sĩ Luật, Cử nhân Kinh tế; Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Phan Huy Ngọc từng trải qua các chức vụ như: Trưởng Công an TX Phú Thọ (tỉnh Phú Thọ), Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang.

Trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký quyết định số 1651 giao quyền Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2021-2026 cho ông Hoàng Gia Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Giang cho đến khi cấp có thẩm quyền kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2021-2026.