Ngày 10/4, Công an tỉnh Sơn La tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La, trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm Đại tá Lê Hồng Hà (46 tuổi) giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La.

Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La trao quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La cho Đại tá Lê Hồng Hà. Ảnh: CACC

Trước đó, Đại tá Lê Hồng Hà giữ chức Trưởng phòng Kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động điều tra, thuộc Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01).

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Lê Hồng Hà khẳng định sẽ tiếp tục rèn luyện, phát huy kinh nghiệm, cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Sơn La hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo Công an tỉnh Sơn La tặng hoa chúc mừng Thượng tá Nguyễn Xuân Trung, Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La nhận nhiệm vụ mới. Ảnh: CACC

Cũng tại buổi lễ, lãnh đạo Công an tỉnh Sơn La tặng hoa chúc mừng Thượng tá Nguyễn Xuân Trung, Phó Giám đốc Công an tỉnh, được điều động đến công tác tại Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, để thực hiện quy trình bầu giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương.