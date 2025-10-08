Từ bất động sản, du lịch nghỉ dưỡng, golf đến hàng không, chương trình hứa hẹn mang đến cho khách hàng cơ hội tận hưởng sản phẩm và kỳ nghỉ 5 sao trọn vẹn với mức chi phí tối ưu.

Hành trình 24 năm “đồng hành - tiếp bước”

Từ những ngày đầu thành lập, Tập đoàn FLC đã tiên phong đánh thức tiềm năng của những vùng đất còn hoang sơ, kiến tạo nên các quần thể nghỉ dưỡng, giải trí và đô thị sinh thái quy mô lớn trên khắp cả nước. Hành trình 24 năm không chỉ ghi dấu ấn phát triển bền vững, mà còn góp phần làm thay đổi diện mạo du lịch địa phương, tạo hàng ngàn công ăn việc làm và cơ hội sinh kế cho người dân bản địa.

Các điểm đến nổi bật như FLC Sầm Sơn, FLC Quy Nhơn, FLC Hạ Long, FLC Phú Thọ, FLC Quảng Trị... không chỉ là điểm đến nghỉ dưỡng được yêu thích, mà còn là động lực phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương.

Quần thể FLC Quảng Trị - điểm nhấn mới cho du lịch miền Trung

Nhân dịp kỷ niệm 24 năm ngày thành lập, FLC triển khai chuỗi ưu đãi lớn nhất năm, không chỉ là lời tri ân sâu sắc tới hàng triệu khách hàng đã đồng hành, mà còn thể hiện cam kết không ngừng đổi mới để mang đến những sản phẩm, trải nghiệm giá trị và khác biệt.

24 chỉ vàng tri ân khách hàng

Trọng tâm trong chuỗi ưu đãi sinh nhật 24 năm của FLC chính là bất động sản – lĩnh vực chủ lực, gắn liền với thương hiệu Tập đoàn trong suốt hành trình phát triển. Theo đó, 24 khách hàng đầu tiên đăng ký đặt mua sản phẩm bất động sản tại các dự án thuộc FLC Quy Nhơn và FLC Quảng Trị từ nay đến hết ngày 31/10/2025 sẽ được tặng ngay 24 chỉ vàng 9999, tương đương giá trị khoảng 310 triệu đồng. Phần quà sẽ được quy đổi trừ trực tiếp vào giá trị hợp đồng.

Các dự án tại FLC Quy Nhơn và FLC Quảng Trị đều nằm trong quy hoạch phát triển hạ tầng, du lịch trọng điểm, hứa hẹn tiềm năng sinh lời cao trong tương lai. Với gói quà tặng “khủng” gắn với con số 24 mang tính biểu tượng, FLC kỳ vọng mang đến lợi ích kép cho khách hàng: vừa sở hữu bất động sản tiềm năng tại các khu vực chiến lược, vừa nhận được lợi ích tài chính thiết thực trong thời điểm đặc biệt này.

Deal khủng “Mua 2 được 4”

Bên cạnh bất động sản, đại tiệc ưu đãi sinh nhật FLC còn tạo dấu ấn với loạt “deal” nghỉ dưỡng hấp dẫn, tiêu biểu là chương trình “Mua 2 được 4” tại hệ thống FLC Hotels & Resorts. Chỉ từ 999.000 đồng/phòng/đêm, khách hàng có thể lựa chọn một trong hai quà tặng đặc biệt: miễn phí lưu trú cho 04 khách trong cùng một phòng (tối đa 03 người lớn & 01 trẻ em), hoặc nhận 04 coupon trị giá 100.000 đồng/coupon.

FLC Hotels & Resorts tung deal khủng “Mua 2 được 4”

Song song, FLC công bố mức giá phòng lẻ "cực sốc" tại hệ thống khách sạn và resort 5 sao trên toàn quốc. Du khách có thể dễ dàng đặt chân tới những thiên đường nghỉ dưỡng FLC với giá chỉ từ 729.000 đồng/khách để tận hưởng: 01 đêm nghỉ dưỡng tại không gian sang trọng, bao gồm buffet sáng thịnh soạn, tặng thêm 01 bữa trưa dành cho 02 người, giảm 20% khi trải nghiệm ẩm thực, massage & trị liệu spa.

Không chỉ dừng ở lưu trú, khách hàng còn được tận hưởng các combo trải nghiệm độc quyền: tắm khoáng nóng Yoko Quang Hanh kết hợp nghỉ dưỡng tại FLC Hạ Long từ 930.000 đồng/người, hay hành trình du ngoạn Vịnh Hạ Long trên du thuyền 6 sao kết hợp nghỉ dưỡng 5 sao tại FLC Hạ Long chỉ từ 1.250.000 đồng/người.

Các gói ưu đãi áp dụng cho lưu trú đến hết 31/12/2025, với thời gian đặt linh hoạt đến 31/10/2025. Điều này đồng nghĩa, khách hàng có thể lên kế hoạch kỳ nghỉ từ nay đến cuối năm mà vẫn được hưởng mức giá tri ân đặc biệt và những quyền lợi đi kèm hấp dẫn.

Combo bay – nghỉ: Một lần đặt, trọn gói trải nghiệm

Thay vì tự đặt vé máy bay, khách sạn riêng lẻ, combo bay Bamboo Airways – nghỉ FLC giúp khách hàng chỉ cần một lần đặt chỗ là có ngay chuyến đi trọn gói, tiện lợi và tiết kiệm.

Đáng chú ý nhất là combo Quy Nhơn, với mức giá từ 2,9 triệu đồng/người (khởi hành từ TP.HCM) hoặc 3,9 triệu đồng/người (khởi hành từ Hà Nội). Gói bao gồm vé khứ hồi Bamboo Airways, 3 ngày 2 đêm nghỉ dưỡng tại FLC Quy Nhơn hoặc FLC City Hotel Beach Quy Nhơn (đã bao gồm ăn sáng), kèm theo vé Safari, check-in sân golf và nhiều tiện ích khác.

Combo bay Bamboo Airways - nghỉ FLC trọn gói, tiết kiệm

Bên cạnh đó, combo bay – nghỉ Hạ Long cũng được tung ra với mức giá từ 3,93 triệu đồng/người, mang đến hành trình nghỉ dưỡng sang trọng tại quần thể FLC Hạ Long. Các combo áp dụng cho kỳ lưu trú đến hết 30/12/2025 (trừ Lễ, Tết) với thời gian đặt trước ít nhất 5 ngày.

Ưu đãi vàng cho cộng đồng golfer

Cộng đồng golfer không thể bỏ qua chương trình “Sinh Nhật Lớn, Thẻ Golf Vàng” áp dụng tại 04 sân golf đẳng cấp do FLC Biscom quản lý. Các golfer đăng ký thẻ hội viên dài hạn (20-35 năm) sẽ nhận được ưu đãi lên đến 50% giá niêm yết, trong khi hội viên ngắn hạn (01-15 năm) được ưu đãi 24% và tặng thêm Voucher golf liên kết. Chương trình mở bán đến hết tháng 10/2025, là cơ hội hiếm có để sở hữu tấm thẻ thành viên sân golf 5 sao với chi phí hấp dẫn.

Hệ thống sân golf FLC đẳng cấp quốc tế

Bên cạnh đó, giải đấu Bamboo Airways Golf Tournament 2025 tại FLC Golf Links Quy Nhơn vào ngày 22-26/10 sắp tới, dự kiến thu hút khoảng 600 golfer tham gia. Cơ cấu giải thưởng giá trị lớn với xe hơi, bất động sản cao cấp, thẻ bay Bamboo Airways và nhiều quà tặng hấp dẫn khác, biến giải đấu thành sự kiện thể thao giải trí đáng chú ý trong năm.

Với loạt ưu đãi thiết kế khác biệt, sinh nhật 24 năm của FLC đang trở thành sự kiện tri ân quy mô lớn, mang đến lợi ích thiết thực cho khách hàng. Trong bối cảnh du lịch Việt Nam phục hồi mạnh mẽ, chương trình được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy nhu cầu nội địa, đồng thời khẳng định vị thế của FLC trong vai trò tiên phong kiến tạo hệ sinh thái dịch vụ đồng bộ, gắn kết với cộng đồng và định hướng phát triển bền vững.