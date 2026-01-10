Theo thông tin từ Hội đồng chuyên môn bảo vệ sức khỏe cán bộ Trung ương, Đại tướng Lê Văn Dũng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, sau thời gian lâm bệnh, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, y bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao, sức yếu, ông đã từ trần hồi 15h40, ngày 9/1 tại nhà riêng.

Đại tướng Lê Văn Dũng hưởng thọ 81 tuổi.

Lễ viếng, lễ truy điệu và lễ an táng Đại tướng Lê Văn Dũng sẽ được thông báo sau.

Đại tướng Lê Văn Dũng trong lần trả lời phỏng vấn VietNamNet năm 2015

Đại tướng Lê Văn Dũng sinh năm 1945, quê ở tỉnh Vĩnh Long. Ông trưởng thành từ chiến sĩ, trải qua thực tiễn chiến đấu, có quá trình cống hiến đặc biệt xuất sắc cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và Quân đội.

Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, ông sớm thoát ly, tham gia cách mạng, trực tiếp chiến đấu trên các chiến trường ác liệt ở miền Nam.

Trong Chiến dịch Hồ Chí Minh, trên cương vị là Chính ủy Trung đoàn 1, Sư đoàn 9, Quân đoàn 4 (nay là Quân đoàn 34), ông cùng tập thể Đảng ủy, Chỉ huy Trung đoàn 1 chiến đấu anh dũng, góp phần quan trọng làm nên Đại thắng mùa Xuân 1975.

Sau này, trên các cương vị lãnh đạo cao cấp của Quân đội và của Đảng, đặc biệt là ở cương vị Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Đại tướng Lê Văn Dũng đã có những đóng góp quan trọng trong xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị; giữ vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Quân đội; xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Sau ngày đất nước thống nhất, Đại tướng Lê Văn Dũng tiếp tục được Đảng, Nhà nước và Quân đội tin tưởng giao giữ nhiều trọng trách quan trọng như: Tư lệnh Quân đoàn 4; Tư lệnh Quân khu 7; Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam.

Ở bất kỳ vị trí công tác nào, Đại tướng cũng luôn thể hiện phẩm chất của người cán bộ lãnh đạo mẫu mực, tuyệt đối trung thành với Đảng, tận tụy với nhân dân, sâu sát cơ sở, gắn bó máu thịt với cán bộ, chiến sĩ.

Với tầm nhìn chiến lược, tư duy đổi mới và phong cách làm việc khoa học, Đại tướng Lê Văn Dũng đã có nhiều đóng góp quan trọng trong công tác xây dựng Đảng trong Quân đội, xây dựng QĐND Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; giữ vững và tăng cường trận địa tư tưởng của Đảng trong toàn quân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất sắc của Đại tướng Lê Văn Dũng, cuối tháng 12/2025, Chủ tịch nước đã ký quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng Đại tướng Lê Văn Dũng.