Ông Trần Phương (tên thật là Vũ Văn Dung) sinh ngày 1/11/1927, tại xã Xuân Dục, huyện Mỹ Văn, tỉnh Hưng Yên (nay là xã Đường Hào, tỉnh Hưng Yên).

Ông là ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá 4, ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá 5; nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Phó Thủ tướng Chính phủ), Bộ trưởng Bộ Nội thương (nay là Bộ Công Thương), Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước (nay là Bộ Tài chính).

Giáo sư Trần Phương trong lễ trao huy hiệu 75 năm tuổi Đảng. Ảnh: Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương

Sau khi về hưu, với mong muốn được làm nghề đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ, năm 1996, Giáo sư Trần Phương, Chủ tịch Hội Khoa học kinh tế Việt Nam đã thành lập Trường Đại học dân lập Quản lý và Kinh doanh Hà Nội (nay là Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội) nhằm góp phần cung cấp nguồn nhân lực cho đất nước.

Năm 2021, khi đang đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hiệu trưởng của trường, Giáo sư Trần Phương đã nhận huy hiệu 75 năm tuổi Đảng.

Sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao, sức yếu, ông đã từ trần vào hồi 6 giờ 2 phút ngày 18/10 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Lễ viếng, lễ truy điệu, lễ an táng ông Trần Phương sẽ được thông báo sau.