Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng sáng nay chủ trì Hội nghị sơ kết công tác tham mưu toàn quân 6 tháng đầu năm.

6 tháng đầu năm, Bộ Tổng Tham mưu đã chỉ đạo toàn quân hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng thường xuyên và đột xuất, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, có bước đột phá.

Toàn quân duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa và không gian mạng, kịp thời tham mưu, xử lý hiệu quả các tình huống không để bị động, bất ngờ. Phối hợp giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cả nước, bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, Quân đội.

Lễ ra quân huấn luyện năm 2025 của lực lượng vũ trang TPHCM. Ảnh: Nguyễn Huế

Từ đầu năm đến nay, đã tổ chức 27 đoàn kiểm tra 63 đơn vị trong toàn quân về công tác sẵn sàng chiến đấu; kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và sắp xếp lại các cơ quan quân sự, địa phương khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp; kịp thời điều chỉnh, bổ sung hệ thống văn kiện tác chiến, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Cùng với chú trọng việc điều chỉnh tổ chức lực lượng tinh, gọn, mạnh, các đơn vị tiếp tục đổi mới, đột phá nhiệm vụ huấn luyện...

Huấn luyện diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2/9 chất lượng, an toàn

Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu chủ động nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo, đánh giá đúng tình hình, kịp thời tham mưu chiến lược với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng báo cáo lãnh đạo Đảng, Nhà nước hoạch định chủ trương, sách lược quân sự, quốc phòng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc cả trước mắt và lâu dài; xử lý thắng lợi các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam lưu ý toàn quân duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, theo dõi, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, không gian mạng, nhất là các địa bàn trọng điểm, bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ.

Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, trọng tâm là dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội 14 của Đảng.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương cũng lưu ý tăng cường kiểm tra sẵn sàng chiến đấu các đơn vị; điều chỉnh thế bố trí chiến lược, kế hoạch phòng thủ, phương án tác chiến theo địa giới hành chính mới.

Cần nghiên cứu nghệ thuật tác chiến và tổ chức hợp lý lực lượng chuyên trách ở từng cấp, đối phó hiệu quả với các loại phương tiện chiến tranh không người lái, chiến tranh sử dụng vũ khí công nghệ cao…

Các đơn vị chú trọng huấn luyện cho các đối tượng chặt chẽ, bảo đảm chương trình, kế hoạch. Trong đó tăng cường huấn luyện đêm, huấn luyện cơ động, huấn luyện cường độ cao trong mọi điều kiện, sát với nhiệm vụ, đối tượng, địa bàn và phương án tác chiến. Quan tâm công tác truyền thụ kinh nghiệm thực tiễn, nâng cao năng lực thực hành, làm chủ vũ khí trang bị có trong biên chế, nhất là vũ khí trang bị mới, cải tiến.

Huấn luyện toàn diện cho các đối tượng, chú trọng đơn vị mới thành lập, sáp nhập. Hoàn chỉnh đưa vào huấn luyện, đào tạo cho các đối tượng hệ thống tài liệu, giáo trình phù hợp với thực tiễn và tổ chức biên chế mới của Quân đội.

Tổ chức hội thi, hội thao, diễn tập các cấp thực chất, an toàn, đăng cai và tham gia thi đấu các giải thể thao trong nước, khu vực, quốc tế đạt kết quả cao; huấn luyện và tổ chức diễu binh, diễu hành trong lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 chất lượng, an toàn.