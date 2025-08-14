Tại hội thảo về 80 năm Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam hôm nay, Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có những chia sẻ về việc kết hợp kinh tế với quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại tướng Phạm Văn Trà khẳng định, kết hợp kinh tế với quốc phòng là một truyền thống được hình thành, hun đúc trong suốt mấy nghìn năm lịch sử của dân tộc ta.

Một đất nước có nền kinh tế phát triển, tiềm lực kinh tế mạnh sẽ là tiền đề, cơ sở để xây dựng nền quốc phòng mạnh. Ngược lại, một nền quốc phòng mạnh sẽ tạo điều kiện, môi trường chính trị để phát triển kinh tế và bảo vệ được nền kinh tế.

Đại tướng Phạm Văn Trà phát biểu tại hội thảo.

Ông nhắc lại câu nói của Bác Hồ tại Trường Sĩ quan Lục quân Việt Nam vào 5/4/1958. Tại đây Bác nêu rõ: "Đảng và Chính phủ giao cho quân đội ta hai nhiệm vụ: Xây dựng QĐND ngày càng hùng mạnh và sẵn sàng chiến đấu và Thiết thực tham gia lao động sản xuất để góp phần xây dựng CNXH.

"Đó là hai nhiệm vụ rất vẻ vang. Các chú cần ra sức học tập và công tác để xây dựng Quân đội, đồng thời phải ra sức tham gia sản xuất và tiết kiệm, ủng hộ những đơn vị chuyển sang sản xuất. Bác tin rằng, các chú sẽ cùng với toàn quân thực hiện tốt hai nhiệm vụ đó", Đại tướng Phạm Văn Trà dẫn lại lời dặn dò của Bác Hồ.

Trải qua các cương vị từ Phó Tổng tham mưu trưởng, Tổng Tham mưu trưởng đến khi làm Bộ trưởng Quốc phòng (1993 - 2006), Đại tướng Phạm Văn Trà đã trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Bộ Tổng tham mưu, đặc biệt quan tâm đến vấn đề kết hợp kinh tế với quốc phòng, quân đội tham gia làm kinh tế.

Đại tướng Phạm Văn Trà rất tâm đắc về kết hợp kinh tế với quốc phòng là xây dựng các khu kinh tế - quốc phòng, biến những “vùng rừng không dân” nơi biên cương Tổ quốc thành những vùng kinh tế - quốc phòng, tổ chức cho Quân đội và nhân dân xây dựng những nông - lâm trường ở những địa bàn chiến lược, vùng sâu, vùng xa, làm nền tảng cho thế trận quốc phòng, an ninh.

Đại tướng Phạm Văn Trà cùng tập thể lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam nhiều lần khảo sát, nghiên cứu xây dựng dự án các khu kinh tế - quốc phòng, sau đó đề xuất với Chính phủ kế hoạch tổ chức hệ thống các khu kinh tế - quốc phòng trong cả nước và được Chính phủ đồng ý.

Tháng 7/1998, Thủ tướng Phan Văn Khải ban hành quyết định phê duyệt chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn ở miền núi và vùng sâu, vùng xa.

Ngay sau đó, Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) đã ban hành Nghị quyết “Về việc Quân đội tham gia lao động sản xuất, làm kinh tế, phát huy vai trò nòng cốt, tham gia xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh trên các địa bàn chiến lược”.

Việc xây dựng các khu kinh tế - quốc phòng đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, từ đó xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh. Đồng thời đây là cách đền ơn đáp nghĩa của Đảng, Chính phủ và Quân đội đối với đồng bào.

Thế trận quốc phòng, an ninh ở những địa bàn chiến lược trọng yếu được xây dựng, củng cố ngày càng vững chắc.

Theo Đại tướng Phạm Văn Trà, để có được những thành tựu to lớn trong thực hiện chủ trương kết hợp kinh tế với quốc phòng, không thể không đề cập tới vai trò và những đóng góp to lớn của Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam.

Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu thường xuyên quan tâm, kiểm tra, động viên và chỉ đạo, định hướng nhận thức, tư tưởng và tháo gỡ những khó khăn, bất cập.

Ông cho rằng, cần xác định rõ về tổ chức biên chế, cơ chế chính sách, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Quân đội hoạt động; tích cực, chủ động phối hợp hiệu quả với các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương trong tham mưu ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững mạnh.

Ngoài ra, nguyên Bộ trưởng cũng nhấn mạnh đến việc tham mưu, chỉ đạo quy hoạch bố trí quốc phòng kết hợp với kinh tế, kinh tế kết hợp với quốc phòng; tổ chức các đơn vị làm kinh tế phù hợp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong phát triển kinh tế và khi có tình huống chiến tranh xảy ra...