Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam sáng nay tổ chức hội thảo khoa học “Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới của dân tộc”.

Phát biểu mở đầu, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết, cách đây 80 năm, ngay sau khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, trước yêu cầu của sự nghiệp cách mạng, ngày 7/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ thị thành lập Bộ Tổng Tham mưu. Người chỉ rõ: “Bộ Tổng Tham mưu là cơ quan tham mưu quân sự cơ mật của đoàn thể, là cơ quan quan trọng của Quân đội, có nhiệm vụ: tổ chức, huấn luyện Quân đội cho giỏi; tổ chức nắm địch, nắm ta rõ ràng; bày mưu kế khôn khéo; tổ chức chỉ huy thông suốt, bí mật, nhanh chóng, kịp thời, chính xác để đánh thắng mọi kẻ thù, bảo vệ cách mạng”.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu.

Trong suốt 80 năm qua, Bộ Tổng Tham mưu đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách, không ngừng phấn đấu, trưởng thành, thực hiện xuất sắc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan tham mưu chiến lược cho Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; chỉ đạo, chỉ huy quân và dân cả nước chiến đấu, lập nhiều chiến công hiển hách.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh, Bộ Tổng Tham mưu đã cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đánh bại mọi kẻ thù xâm lược, tay sai phản động và các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất đất nước và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc tế cao cả. Đồng thời đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế…

Phát biểu chỉ đạo, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng cho biết, được thành lập khi đất nước vừa tuyên bố độc lập, nhưng đang phải đứng trước tình thế như “ngàn cân treo sợi tóc”, đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ của Bộ Tổng Tham mưu hết sức nặng nề, vừa từng bước củng cố tổ chức, bổ sung lực lượng, vừa hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan tham mưu chiến lược.

Bộ trưởng Quốc phòng nêu về vai trò của Bộ Tổng Tham mưu trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và sau ngày đất nước thống nhất.

Bộ Tổng Tham mưu đã tập trung nghiên cứu, tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng hoạch định đường lối quân sự, quốc phòng; đồng thời, chỉ đạo và tổ chức điều chỉnh thế bố trí chiến lược phù hợp; đề xuất xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với nền an ninh nhân dân bảo vệ Tổ quốc...

Đề xuất kế hoạch củng cố, phát triển lực lượng vũ trang theo quan điểm chiến tranh nhân dân và quốc phòng toàn dân, kết hợp xây dựng phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng, an ninh, góp phần đấu tranh phòng, chống làm thất bại chiến tranh phá hoại nhiều mặt của các thế lực thù địch.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu.

Trong sự nghiệp đổi mới, tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, Bộ Tổng Tham mưu đã tập trung làm tốt công tác nghiên cứu, dự báo tình hình, tham mưu và trực tiếp chỉ đạo xây dựng QĐND Việt Nam “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp.

Xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân và “thế trận lòng dân” vững chắc. Chỉ đạo toàn quân duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa và không gian mạng, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Kịp thời đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xử trí tốt các tình huống phức tạp về quốc phòng, an ninh; chủ động nghiên cứu đề xuất bổ sung, điều chỉnh các kế hoạch, quyết tâm tác chiến; củng cố, tăng cường thế trận phòng thủ trên các vùng, địa bàn chiến luợc; điều chỉnh tổ chức, biên chế Quân đội “tinh, gọn, mạnh”.

Chủ động phối hợp và đề xuất với các ban, bộ, ngành Trung uơng, địa phuơng triển khai nhiều biện pháp thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, quyết định của Chính phủ về quân sự, quốc phòng; tổ chức xây dựng lực lượng, huấn luyện bộ đội nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu; chủ động phòng ngừa, ứng phó hiệu quả với các vấn đề an ninh phi truyền thống...

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, với tài mưu lược, sáng tạo về nghệ thuật quân sự, nhất là nghệ thuật nắm địch, chỉ đạo chỉ huy, hiệp đồng tác chiến chiến lược, Bộ Tổng Tham mưu đã góp phần to lớn vào những thắng lợi vang dội của Quân đội và cách mạng Việt Nam.

Gợi mở hội thảo, Bộ trưởng Phan Văn Giang đề nghị luận giải, làm sáng tỏ những vấn đề mới đặt ra đối với Bộ Tổng Tham mưu trong tham mưu chiến lược với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp; lực lượng dự bị động viên hùng hậu; nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục và đào tạo, sẵn sàng chiến đấu; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi và đối phó thắng lợi với mọi tình huống, đánh bại mọi hình thái chiến tranh xâm lược của địch (nếu xảy ra).

Tham mưu xây dựng cơ quan quân sự địa phương và khu vực phòng thủ, thế trận phòng thủ quân khu và cả nước phù hợp với cuộc cách mạng sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị “tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả” và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.