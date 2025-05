Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng phát biểu tại phiên toàn thể 2 của đối thoại Shangri-La 2025 sáng nay tại Singapore với chủ đề “Bảo đảm sự ổn định trong một thế giới cạnh tranh”.

Bộ trưởng nhấn mạnh, thế giới đang trải qua những biến động mang tính thời đại, hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn, cơ hội và thách thức đan xen. Thế giới cũng đối mặt với những khó khăn, thách thức chưa từng thấy kể từ sau chiến tranh Lạnh.

Đại tướng Phan Văn Giang chia sẻ, hòa bình, ổn định vẫn còn là khát vọng cháy bỏng ở nhiều nơi trên thế giới - những khu vực đã và đang xảy ra xung đột, chiến tranh.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng. Ảnh: Hoàng Hà

Theo ông, “bảo đảm sự ổn định trong một thế giới cạnh tranh” là điều kiện tiên quyết, không thể thiếu để xây dựng một thế giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.

Đại tướng Phan Văn Giang cho rằng, cần tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế, tuân thủ các cam kết, tôn trọng sự bình đẳng, quyền độc lập, chủ quyền và lợi ích chính đáng của các quốc gia, dân tộc, bất kể nước lớn hay nước nhỏ.

Trái lại, các hành động đơn phương hay áp đặt tất yếu sẽ dẫn tới nghi kỵ, mâu thuẫn, bất đồng, ngăn cản nỗ lực hợp tác giải quyết các thách thức an ninh chung.

"Để duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, phát triển quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc, Hiến chương Liên Hợp Quốc đã định rõ các nguyên tắc cơ bản là: Giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình, từ bỏ đe dọa bằng vũ lực hoặc sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Đây cũng là các nguyên tắc cơ bản trong đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ và chính sách quốc phòng 'bốn không' của Việt Nam chúng tôi", Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh.

Về vấn đề Biển Đông, Việt Nam nhất quán và kiên trì giải quyết mọi bất đồng bằng biện pháp hòa bình, tuân thủ Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982); thực hiện hiệu quả và đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và mong muốn sớm xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC) thực chất, hiệu quả, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông.

Nếu thiếu thiện chí, sự nghi kỵ và hiểu lầm rất dễ nảy sinh

Bộ trưởng cho rằng cần có thiện chí và nhu cầu ổn định để hợp tác cùng phát triển. Các nước cần có thiện chí trong quan hệ, hợp tác.

Nếu thiếu thiện chí, sự nghi kỵ và hiểu lầm rất dễ nảy sinh, vấn đề đơn giản sẽ trở nên phức tạp. Ngược lại, nếu thiện chí có thể “biến đại sự thành trung sự, trung sự thành tiểu sự, tiểu sự thành vô sự”, vấn đề phức tạp cũng có thể đối thoại cởi mở, thương lượng thỏa đáng, giải quyết đơn giản.

Bộ trưởng cho biết, đây cũng là phương châm ứng xử của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Để có được thiện chí, theo Đại tướng Phan Văn Giang, cần xây dựng và củng cố lòng tin chiến lược, sự tin cậy chính trị. Không nghi kỵ, hiểu lầm để tránh nguy cơ tính toán và hành động chiến lược sai lầm.

"Chúng ta cần cởi mở, thẳng thắn, chân thành và minh bạch. Tôi cho rằng, khi các quốc gia chia sẻ minh bạch về đường lối, chính sách quốc phòng…, chúng ta sẽ tin cậy và thiện chí. Khi đó, các vấn đề phức tạp có thể giải quyết được bằng biện pháp hòa bình", Bộ trưởng phân tích.

Ngoài ra, ông cũng lưu ý, cần tăng cường chia sẻ quan điểm, đối thoại giải quyết vấn đề mang tính xây dựng, cạnh tranh lành mạnh, thiết lập và triển khai các cơ chế hợp tác hiệu quả thiết thực, cả song phương và đa phương.

Bộ trưởng Quốc phòng cho biết, sự cạnh tranh để tồn tại và phát triển là tất yếu khách quan, dưới góc độ tích cực đó còn là động lực cho sự phát triển. Vấn đề là làm sao để cạnh tranh lành mạnh, tôn trọng lợi ích lẫn nhau, không vì mạnh - yếu, thắng - thua; không vì để khuất phục, giành giật lợi ích mà bao vây, kiềm chế, gây hại lẫn nhau. Vì như thế, tất yếu sẽ dẫn đến căng thẳng, đối đầu, xung đột, khó có thể bảo đảm được hòa bình và ổn định bền vững.

Thế giới, khu vực đang có nhiều cơ chế hợp tác. Trong tương lai, các cơ chế hợp tác có thể còn được mở rộng và được thiết lập mới. Việt Nam luôn sẵn sàng tham gia, ủng hộ các cơ chế và là thành viên có trách nhiệm vì mục đích duy trì ổn định, hợp tác cùng phát triển.

Bộ trưởng cũng cho rằng cần tăng cường hợp tác quốc tế trong giải quyết các thách thức an ninh phi truyền thống.

"Bộ Quốc phòng Việt Nam luôn có thiện chí, mong muốn và tham gia tích cực, có trách nhiệm, với các sáng kiến, cơ chế hợp tác thực chất, hiệu quả với Bộ Quốc phòng và quân đội các nước để thúc đẩy hợp tác, đối thoại, trên tinh thần thượng tôn pháp luật, tôn trọng sự khác biệt, thống nhất trong đa dạng", Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định.